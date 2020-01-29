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 Политика Украины
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 В 2019 году для военнослужащих приобретено 266 квартир за 377 млн грн, - Минобороны

В 2019 году на на приобретение жилья для военнослужащих Министерством обороны Украины было потрачено 377 млн гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Как сообщили в Департаменте государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны, по результатам 11 конкурсов, заключено 111 договоров на закупку 366 квартир в регионах Украины (общая сумма заключенных договоров составляет 377 040 000 грн), что позволило ответственному исполнителю бюджетной программы по строительству и приобретению жилья в полном объеме использовать назначения по этой программе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны временно приостановило приватизацию служебного жилья

В 2019 году для военнослужащих приобретено 266 квартир за 377 млн грн, - Минобороны 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172595
 
 
 Топ комментарии
 
1,5 ляма за хату, а не лучше бы купить подешевле и больше на эти же бабки.
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надеюсь что среди них были не только генералы и члены их семей...
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В нас кілька десятеів тисяч військових...
Дуже замалі темпи...
Хоча би по 1000 квартир на рік давали.
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надеюсь что среди них были не только генералы и члены их семей...
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миллион за квартиру.это 40 000 баксов.
стоит учесть, что квартиры сдаются с ремонтом и обстановкой
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1,5 ляма за хату, а не лучше бы купить подешевле и больше на эти же бабки.
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Ошибка. 366 за 377 это по 1,03 Но реально, по 44$ это хорошая 3х комнатка в милионнике, Харькове, Днепре. Тут за одну поездку непонятно куда и зачем сразу 13 квартир просрал.
В 2019 году для военнослужащих приобретено 266 квартир за 377 млн грн, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4266
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В нас кілька десятеів тисяч військових...
Дуже замалі темпи...
Хоча би по 1000 квартир на рік давали.
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На сайте МО Украины есть р/с на материальную поддержку, и второй на помощь раненым. Кинь хоть сколько нибудь.
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Круто, но в армии вроде 350000 человек? Пока...
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Порошенко продолжает строить жилье военным: реализован очередной социальный проект
20:10 - 29 июля 20197143

https://fakty.ua/313044-poroshenko-prodolzhaet-stroit-zhile-*******-realizovan-ocherednoj-socialnyj-proekt

У 2019 році для військовослужбовців придбано 266 квартир за 377 млн грн, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7055
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