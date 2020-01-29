 В 2019 году для военнослужащих приобретено 266 квартир за 377 млн грн, - Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Как сообщили в Департаменте государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны, по результатам 11 конкурсов, заключено 111 договоров на закупку 366 квартир в регионах Украины (общая сумма заключенных договоров составляет 377 040 000 грн), что позволило ответственному исполнителю бюджетной программы по строительству и приобретению жилья в полном объеме использовать назначения по этой программе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны временно приостановило приватизацию служебного жилья