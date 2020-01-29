 В 2019 году для военнослужащих приобретено 266 квартир за 377 млн грн, - Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
Как сообщили в Департаменте государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны, по результатам 11 конкурсов, заключено 111 договоров на закупку 366 квартир в регионах Украины (общая сумма заключенных договоров составляет 377 040 000 грн), что позволило ответственному исполнителю бюджетной программы по строительству и приобретению жилья в полном объеме использовать назначения по этой программе.
стоит учесть, что квартиры сдаются с ремонтом и обстановкой
Дуже замалі темпи...
Хоча би по 1000 квартир на рік давали.
20:10 - 29 июля 20197143
https://fakty.ua/313044-poroshenko-prodolzhaet-stroit-zhile-*******-realizovan-ocherednoj-socialnyj-proekt