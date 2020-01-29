 Заболеваемость гриппом в Украине превысила эпидемпорог, - Центр общественного здоровья

"Превышение эпидпорога незначительное - всего 1,4%. Часть регионов находится в предэпидемичных уровнях", - сказала она на брифинге в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Кошапко, в трех регионах страны зафиксирован средний уровень эпидактивности – это Тернопольская, Житомирская и Хмельницкая области.

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Она уточнила, что в Украине циркулирует преимущественно вирус гриппа А H1N1.

На сегодняшний день зафиксированы и лабораторно подтверждены 13 летальных случаев, в том числе – смерть одного ребенка в возрасте до четырех лет.

Летальные случаи зафиксированы в Житомирской, Запорожской, Тернопольской, Черкасской и Ривненской областях.

Большинство таких случаев были зафиксированы среди граждан, которые имели хронические заболевания и не были привиты.

В прошлом эпидсезоне было зафиксировано около 60 летальных случаев.

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По словам Кошапко, в текущем эпидсезоне существенно выросло количество вакцинаций от гриппа: вакцинировано около 220 тыс. чел., в то время как в прошлом эпидсезоне - 161 тыс. чел. Это связано, в частности, с тем, что "в этом году (эпидсезоне. - Ред.), в том числе, благодаря системной работе ЦОЗа с фармпроизводителями, было завезено больше вакцин", пояснила она.