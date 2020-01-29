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 Общество, Здоровье
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Все про:грипп (453) эпидемия (731) ЦОЗ (12)

 Заболеваемость гриппом в Украине превысила эпидемпорог, - Центр общественного здоровья

Показатель заболеваемости гриппом в Украине незначительно превысил эпидпорог, сообщила врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Оксана Кошапко.

"Превышение эпидпорога незначительное - всего 1,4%. Часть регионов находится в предэпидемичных уровнях", - сказала она на брифинге в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Кошапко, в трех регионах страны зафиксирован средний уровень эпидактивности – это Тернопольская, Житомирская и Хмельницкая области.

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Она уточнила, что в Украине циркулирует преимущественно вирус гриппа А H1N1.

На сегодняшний день зафиксированы и лабораторно подтверждены 13 летальных случаев, в том числе – смерть одного ребенка в возрасте до четырех лет.

Летальные случаи зафиксированы в Житомирской, Запорожской, Тернопольской, Черкасской и Ривненской областях.

Большинство таких случаев были зафиксированы среди граждан, которые имели хронические заболевания и не были привиты.

В прошлом эпидсезоне было зафиксировано около 60 летальных случаев.

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По словам Кошапко, в текущем эпидсезоне существенно выросло количество вакцинаций от гриппа: вакцинировано около 220 тыс. чел., в то время как в прошлом эпидсезоне - 161 тыс. чел. Это связано, в частности, с тем, что "в этом году (эпидсезоне. - Ред.), в том числе, благодаря системной работе ЦОЗа с фармпроизводителями, было завезено больше вакцин", пояснила она.

Источник: https://censor.net.ua/n3172593
 
 
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H1N1 це той самий свинячий грип?
Заболеваемость гриппом в Украине превысила эпидемпорог, - Центра общественного здоровья - Цензор.НЕТ 512


Вірус грипу H1N1
H1N1 - підтип вірусу грипу А[en]. Штам цього підтипу вірусу A/H1N1[1] став причиною спалаху свинячого грипу у 2009 році, частково - грипу в 2005-2006 роках[2]. Також штам цього вірусу викликав епідемію іспанки в 1918 році.
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Це дуже заспокоює,що епідемічний поріг перевищено всього на 1,4 відсотка...Всі розуміють,що головні сили МОЗу кинуті на придбання тестів коронавірусу і скоро МОЗ з великою певністю буде нас повідомляти,від якого саме вірусу помирають українці...Це велике досягнення,можна сказати - перемога...
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