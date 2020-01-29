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Все про:права человека (826) Европейский суд по правам человека (643)

 Украина - в тройке лидеров по количеству обращений в ЕСПЧ

Чаще, чем граждане нашей страны, в Европейский суд по правам человека обращаются только граждане Турции и России.

Речь об этом идет в обнародованном в среду докладе о деятельности ЕСПЧ в 2019 году, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"По состоянию на 31 декабря 2019 больше всего дел, находящихся на рассмотрении, были направлены против Российской Федерации (25,2%). Далее следуют Турция (15,5%), Украина (14,8%), Румыния (13,2%) и Италия (5,1%)", - сообщили в суде.

По Украине в ЕСПЧ находится на рассмотрении 8833 дела.

"Четверть исков, которые сейчас находятся на рассмотрении, касаются РФ. Статистика за 2019 год свидетельствует о росте количества новых исков против Боснии и Герцеговины, Российской Федерации, Турции и Украины", - обобщили в ЕСПЧ.

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Всего, отмечается в докладе, в 2019 году на рассмотрении в суде находилось 59 800 дел.

В течение прошлого года ЕСПЧ принял 884 решения.

Источник: https://censor.net.ua/n3172589
 
 
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Ну надо же бывшим рыгам компенсацию выплачивать) Вот штепе недавно 3 косаря евриков капнуло, а там еще ефремовы, якуноваще. кстати азирив до сих пор украинскую пенсию получает
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Скоро підуть заяви по кримінальним справам, які подібні справі Шеремета.
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Вчера-сегодня адвокат Пороха подал пока еще в украинские суды позовы сразу по 14 эпизодам. И, судя по всей ситуации с судам, тоже скоро дойдут до ЕСПЧ.
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Мабуть без судів ЄСПЧ у сьогоднішніх не буде здорового глузду
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Наверное. Кстати обновление информации:

"Судді постановили 14 ухвал стосовно протиправної бездіяльності правоохоронців щодо Порошенка". Дальше дорога в ЕСПЧ
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Это показывает в каком состоянии в Украине находятся:
- суды всех инстанций
- прокуратура
- полиция
- петенциарная система
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А куда ж еще обращаться... Не "к волкам же" в логово правосудия...
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это есть указатель на то,что в справедливость украинских "печерных " и ПРочих органов фемиды народ Украины почти не верит
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