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 СММ ОБСЕ зафиксировала гаубицы и танки террористов, размещенные с нарушением линии отвода на Донбассе, - СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают грубо нарушать Минские договоренности, размещая военную технику как с нарушением линий отвода, так и за пределами выделенных мест хранения вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 28 января 2020 обнародована информация, что 26 января беспилотник малого радиуса действия на неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировал 4 буксируемые гаубицы (Д-30 "Жаба", 122 мм), 2 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика" , 122 мм) у населенного пункта Белое, 1 САУ (2С9 "Нона-С", 120 мм) у населенного пункта Голубовка. В этот же день беспилотник дальнего радиуса действия зафиксировал 1 танк (Т-64) и 1 вероятно миномет (неустановленного типа) у населенных пунктов Новоселовка и Нижнее Лозовое. На следующий день патруль Миссии зафиксировал 3 буксируемые гаубицы (Д-30 "Жаба", 122 мм) в населенном пункте Новогригорьевка. Указанное вооружение было размещено с нарушением линий отвода.

Кроме того, 23 января при помощи воздушного наблюдения зафиксированы 49 танков (неустановленного типа) на полигонах возле населенных пунктов Круглик и Мануйловка.

Указанное вооружение размещено не только по линиям отвода, но и за пределами выделенных мест хранения.

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СММ ОБСЕ зафиксировала гаубицы и танки террористов, размещенные с нарушением линии отвода на Донбассе, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172585
 
 
 Топ комментарии
 
Зато наши отвели все как положено... спасибо зе-шмаркле СММ ОБСЕ зафиксировала гаубицы и танки террористов, размещенные с нарушением линии отвода на Донбассе, - СЦКК - Цензор.НЕТ 3906
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І ще дев'ять точок обговорюють.
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Зато наши отвели все как положено... спасибо зе-шмаркле
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Могу тебе порохоботу сопливому сказать что бы ты не сцал в штаны! Где надо то наши стоят своей техникой очень удачно и вовремя! Так что не воняй тут своим половым сифилисом! Ждем журналисткой реформы, по таким как ты уже работают.
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И дальше что? Какая реакция Украинской власти? Очередного рыга на должность назначат?
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а в это время Верховный главнокомандующий : Зеленский: "Офис противодействия рейдерству работает результативно, призываю обращаться всех пострадавших от действий "захватчиков""
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Не варто хвилюватися. Це не сєпари - це мирні танки та мирні гармати дружньої Росії, до якої "немає ніяких претензій".
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Ну, как то же и чем то нужно занимать позиции оставленные нашими войсками!
************************!
Не волнуйтесь, уставшие от войны зелебобы и полицаи из ДЫРЫ, война скоро закончится когда наши войска будут стоять на границе с Польшей!...)

Очень хочется спросить у Шмаркли, цель отведения украинских войск если оставленные ВСУ позиции тут же занимают свинособаки и полицаи...
Или он исполняет заказ *****, что бы оставить больше территорий для террористов?
И еще, что же будет и что происходит сейчас с людьми, которым он обещал, что с ними ничего не будет, потому что туда ОН террористов не допустит?
Не считает ли он, что тетки "учителя", которые призывали "руцкэ мыръ" в свой дом, а потом просили отвести ВСУ (что он с лыбами и обещал им), сейчас сдают недовольных "руцкэ мыром" на подвалы?
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ЛИНИЯ РАЗГРАНИЧЕНИЯ , мля!
Ведь никто не сомневается, ЧТО ГОПОТА "ВЕРХОВНОГО ПРАВИТЕЛЯ педофила, животикоцелователя" ВСЕРАВНО БУДЕТ ВПОЛЗАТЬ НА ЭТУ САМУЮ ЛИНИЮ РАЗГРАНИЧЕНИЯ...
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усе согласно формулы рашистского "штанмаера",во благо увеличения территории прорашистских республик методом ползучей оккупации за счет ,отведения украинских ВС с украинской земли...
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