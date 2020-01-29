 СММ ОБСЕ зафиксировала гаубицы и танки террористов, размещенные с нарушением линии отвода на Донбассе, - СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 28 января 2020 обнародована информация, что 26 января беспилотник малого радиуса действия на неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировал 4 буксируемые гаубицы (Д-30 "Жаба", 122 мм), 2 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика" , 122 мм) у населенного пункта Белое, 1 САУ (2С9 "Нона-С", 120 мм) у населенного пункта Голубовка. В этот же день беспилотник дальнего радиуса действия зафиксировал 1 танк (Т-64) и 1 вероятно миномет (неустановленного типа) у населенных пунктов Новоселовка и Нижнее Лозовое. На следующий день патруль Миссии зафиксировал 3 буксируемые гаубицы (Д-30 "Жаба", 122 мм) в населенном пункте Новогригорьевка. Указанное вооружение было размещено с нарушением линий отвода.
Кроме того, 23 января при помощи воздушного наблюдения зафиксированы 49 танков (неустановленного типа) на полигонах возле населенных пунктов Круглик и Мануйловка.
Указанное вооружение размещено не только по линиям отвода, но и за пределами выделенных мест хранения.
что дальше?
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Не волнуйтесь, уставшие от войны зелебобы и полицаи из ДЫРЫ, война скоро закончится когда наши войска будут стоять на границе с Польшей!...)
Очень хочется спросить у Шмаркли, цель отведения украинских войск если оставленные ВСУ позиции тут же занимают свинособаки и полицаи...
Или он исполняет заказ *****, что бы оставить больше территорий для террористов?
И еще, что же будет и что происходит сейчас с людьми, которым он обещал, что с ними ничего не будет, потому что туда ОН террористов не допустит?
Не считает ли он, что тетки "учителя", которые призывали "руцкэ мыръ" в свой дом, а потом просили отвести ВСУ (что он с лыбами и обещал им), сейчас сдают недовольных "руцкэ мыром" на подвалы?
Ведь никто не сомневается, ЧТО ГОПОТА "ВЕРХОВНОГО ПРАВИТЕЛЯ педофила, животикоцелователя" ВСЕРАВНО БУДЕТ ВПОЛЗАТЬ НА ЭТУ САМУЮ ЛИНИЮ РАЗГРАНИЧЕНИЯ...