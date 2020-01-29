 Милованов огласил экономическую стратегию правительства

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Где экономическая стратегия? Где концептуальный подход к развитию экономики? Какую экономическую модель мы строим? - спрашивают они. Наша стратегия экономический рост из-за накопления инвестиций и модернизацию - отвечаем мы", - написал он.
Милованов напомнил, что соседние страны, имевшие в 1991 году похожие с Украиной стартовые условия, смогли повысить производительность труда. А Украина с тех пор превратилась в малую, открытую экономику со значительной долей ориентированных на сырье и низко-технологических секторов.
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При этом у нашей страны есть свои истории успеха - IT, химпроизводство, фармацевтика, агросектор, отметил Милованов. У них у всех есть одна общая составляющая - инвестиции как в технологии, так и в человеческий капитал.
"Если мы хотим добиться успеха, нам в течение 5 лет нужно 50 млрд долл США прямых иностранных инвестиций. Также нужно увеличить ежегодные объемы внутреннего инвестирования более чем в 2 раза. В результате мы сможем снизить износ основных фондов с 60,6 до 48%. А если хотим больше, то нужно больше инвестиций", - подытожил Милованов.
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Игорь Валерьевич, сколько Вам надо денег для полного счастья?....
я так понимаю, что министр, который хочет что-то изменить должен быть очень занят.
а не сидеть в фэйсбуке
....
И без каких либо обязательств.
смотрим віше статью "Ситуация хуже, чем в России и Беларуси": предприниматели с декабря бьют тревогу из-за не выплат НДС, - эксперт
Они так начали орать и рассказівать потому что в єкономике под их чутким руководством приходит белій пушистій писец
У мене є гаражі. П»ять штук. Десять років тому у мене їх забрали. Ці гаражі є моєю приватною власністю. У мене є виписки з Державного реєстру прав на нерухоме майно. Оформив право власності на підставі рішення суду. Все є, а гаражів немає. А все дуже просто. Бандит, який забрав гараж і начальник Рівненської обласної поліції - куми. А в нашій країні кум - це більше, ніж Закон і Конституція. Про які інвестиції може бути йти мова в країні, де не захищені права приватної власності ? Цей Милованов начитався в Англії якихось гарних книжок і не уявляє в якому світі він живе.