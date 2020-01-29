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 Экономика
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Все про:инвестиции (943) Милованов Тимофей (148)

 Милованов огласил экономическую стратегию правительства

Для успеха Украине необходимо $50 млрд прямых иностранных инвестиций в течение ближайших 5 лет. Это позволит снизить износ основных фондов и сократить разрыв с ближайшими соседями. Объемы внутреннего инвестирования нужно увеличить более чем в 2 раза.

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Где экономическая стратегия? Где концептуальный подход к развитию экономики? Какую экономическую модель мы строим? - спрашивают они. Наша стратегия экономический рост из-за накопления инвестиций и модернизацию - отвечаем мы", - написал он.

Милованов напомнил, что соседние страны, имевшие в 1991 году похожие с Украиной стартовые условия, смогли повысить производительность труда. А Украина с тех пор превратилась в малую, открытую экономику со значительной долей ориентированных на сырье и низко-технологических секторов.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Если есть 90 миллионов инвестиций, - найдите друга, у которого есть 10 - и у вас будет одна инвестиционная няня на двоих", - Милованов. ВИДЕО

При этом у нашей страны есть свои истории успеха - IT, химпроизводство, фармацевтика, агросектор, отметил Милованов. У них у всех есть одна общая составляющая - инвестиции как в технологии, так и в человеческий капитал.

"Если мы хотим добиться успеха, нам в течение 5 лет нужно 50 млрд долл США прямых иностранных инвестиций. Также нужно увеличить ежегодные объемы внутреннего инвестирования более чем в 2 раза. В результате мы сможем снизить износ основных фондов с 60,6 до 48%. А если хотим больше, то нужно больше инвестиций", - подытожил Милованов.

Также на Цензор.НЕТ: UkraineInvest потребуются дополнительные ресурсы и люди для "инвестнянь", - глава Офиса по привлечению и поддержке инвестиций Билак

Милованов огласил экономическую стратегию правительства 01
Милованов огласил экономическую стратегию правительства 02

Источник: https://censor.net.ua/n3172584
 
 
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А навіщо ви інвестуєте в росію? Подарили козлокопитним 12 лярдів зєбарани.
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все, что нужно Украине - это убрать профессиональных идиотов у власти и рынок все сам разрулит...
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Шура, сколько Вам надо денег для полного счастья?...(с)
Игорь Валерьевич, сколько Вам надо денег для полного счастья?.... $50 млрд инвестиций за 5 лет, - Милованов рассказал, что нужно Украине для успеха - Цензор.НЕТ 7083
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откуда у него столько времени писать такие длинные посты, еще и несколько раз в день?
я так понимаю, что министр, который хочет что-то изменить должен быть очень занят.
а не сидеть в фэйсбуке
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"Милованов рассказал что нужно Украине для.....бла-бла-бла" - треба здихатися зеленої плісняви і якомога швидше!
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Вам,зеленим виродкам,ніхто нічого не дасть! Замість закону,справедливого суду й чесної конкуренції ви пропонуєте інвестору "решало-няню"?! Тупі гопники!
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А еще лучше 100 миллиардов за год.
И без каких либо обязательств.

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Тимофей выпей баночку соплей,все их действия, сводятся в итоге к одной цели-кроме ***** никто денег не даёт,ну ещё китайцы возможно.Запасайтесь едой и дровами,по дороге в таёжный союз с верховным ******,усатым под****** и зелёным *********.
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Закройте рот єтому веселому клоуну
смотрим віше статью "Ситуация хуже, чем в России и Беларуси": предприниматели с декабря бьют тревогу из-за не выплат НДС, - эксперт
Они так начали орать и рассказівать потому что в єкономике под их чутким руководством приходит белій пушистій писец
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"Где экономическая стратегия? Где концептуальный подход к развитию экономики? Какую экономическую модель мы строим? - спрашивают они. Наша стратегия экономический рост из-за накопления инвестиций и модернизацию - отвечаем мы", - написал Милованов.
У мене є гаражі. П»ять штук. Десять років тому у мене їх забрали. Ці гаражі є моєю приватною власністю. У мене є виписки з Державного реєстру прав на нерухоме майно. Оформив право власності на підставі рішення суду. Все є, а гаражів немає. А все дуже просто. Бандит, який забрав гараж і начальник Рівненської обласної поліції - куми. А в нашій країні кум - це більше, ніж Закон і Конституція. Про які інвестиції може бути йти мова в країні, де не захищені права приватної власності ? Цей Милованов начитався в Англії якихось гарних книжок і не уявляє в якому світі він живе.
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Милованов огласил экономическую стратегию правительства.-Дайте нам деньги.Много денег.Наличными.Кодлан Коломойского очень любит наличные.
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