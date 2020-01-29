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 Политика Украины, Здоровье
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 Минздрав будет обзванивать прилетевших из Китая пассажиров, - замминистра Коваль

Министерство здравоохранения намерено организовать телефонный опрос пассажиров, которые прилетели из Китая, для мониторинга состояния их здоровья для противодействия распространения в Украине китайского коронавируса, сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.

"С завтрашнего дня усиливаем работу с пассажирами, которые прилетели из Китая. Глубина исследования составит две недели, с учетом уточненной информации о том, что инкубационный период заболевания составляет 10 дней", - сказал он на брифинге в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Коваля, по данным Госпогранслужбы с 1 января 2020 года из Китая в Украину вернулись 3964 человек.

Коваль отметил, что граждане, в отношении которых возникнет подозрение на заражение китайским коронавирусом, могут быть взяты на карантин.

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"Те, у кого повышается температура, могут попасть под карантин. С точки зрения медицинской карантин не нужен", - сказал он.

При этом Коваль подчеркнул, что в настоящее время в Украине нет подтвержденных случаев этого заболевания.

"Большинство регионов готовы к борьбе с заболеванием. Общие рекомендации остаются без изменений. Причины бояться инфицирования китайским коронавирусом отсутствуют. Система здравоохранения готова", - сказал он.

Коваль подчеркнул, что "семейные врачи знают, что делать". При этом граждане, которые не заключили декларации с семейным врачом, также смогут получить медпомощь.

"Кто не заключил декларацию семейным врачом, не останутся без медпомощи, в медицинских учреждениях есть терапевты, которые могут ее оказать. Семейные врачи проинформированы, что делать", - сказал он.

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Вместе с тем, по словам врача-эпидемиолога Центра общественного здоровья Оксаны Кошапко, в настоящее время в Украине зарегистрированы 13 лабораторно подтвержденных летальных случаев от гриппа.

Источник: https://censor.net.ua/n3172583
 
 
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Редкие дебилы... Морги еще обзвонили бы..
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обзвон всегда был самым надежным способом определить наличие коронавируса.
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кстати на тему зомби апокалипсиса: как тебе тема с зомби-кацапами в ватниках и шапках-ушанках? Минздрав будет обзванивать прилетевших из Китая пассажиров, - замминистра Коваль - Цензор.НЕТ 284
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Круто. І пару цинків патронів до калаша.
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А если там трубку не возьмут, то вызовут бригаду медиков? мало ли человек откинулся и не отвечает? Минздрав будет обзванивать прилетевших из Китая пассажиров, - замминистра Коваль - Цензор.НЕТ 637
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