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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Зеленский (4419) рейдерство (851) Малюська Денис (35)

 Зеленский: Офис противодействия рейдерству работает результативно, призываю обращаться всех пострадавших от действий "захватчиков". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об эффективной работе Офиса противодействия рейдерству и призвал обращаться туда всех украинцев, пострадавших от незаконной перерегистрации недвижимости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы государства в фейсбуке.

В качестве примера Зеленский привел возврат кинорежиссеру Юрию Ляшенко захваченной рейдерами квартиры, которую он получил по наследству от родственницы.

"В конце 2019 года ко мне обратился кинорежиссер Юрий Ляшенко, у которого рейдеры захватили жилье. Воров не остановили ни заслуги художника, ни его почтенный возраст. В 2009 году он хотел получить наследство - квартиры умершей родственницы, поэтому обратился в соответствующие государственные органы. Между тем недвижимость захватили посторонние лица. Несмотря на победу потерпевшего в судебных процессах, нотариус отказался выполнять решение Верховного Суда. Впоследствии Юрий Ляшенко узнал, что квартиры перерегистрированы на третьих лиц.

Выслушав кинорежиссера, я в сопровождении его адвокатов отправился во вновь созданный Офис противодействия рейдерству, где Комиссия по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации в срочном порядке приняла решение отменить незаконную регистрацию, а министр юстиции Денис Малюська подписал соответствующий приказ.

После того как все необходимые документы были получены, лица, которые незаконно занимали квартиру кинорежиссера, покинули ее 30 декабря 2019 года. Юрий Ляшенко вернулся в свой дом", - рассказал президент.

Читайте также: Зеленский подписал закон о борьбе с рейдерством

Офис противодействия рейдерству расположен в Киеве на ул. Сверстюка, 15.

Контактный телефон: (044) 237-09-96.

Источник: https://censor.net.ua/n3172581
 
 
 Топ комментарии
 
Віслючкові конче потрібен PR, щоб ретушувати зашквари...
Найближчим часом усе має колоситися, рости, підвищуватися...
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Рейдерскому захвату Коломойским Украины офис противодействия рейдерству будет будет как то противодействовать?
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п.с. когда моника зелох хвалится тем, что оно ЛИЧНО пошел к мин юстиции (ним же назначенному) и только тогда отменили регистрацию, да еще и по постановлению Верховного суда Украины - это даже не лоховство, это идиотизм его на посту презЕдента.
Тем более что такими действиями он нарушает Конституцию Украины...
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Черговий сеанс уріноофтальмології ві ОСЛА ОМАНСЬКОГО - жріте ЗЕфілітіки !!!!
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ВЕЛИЧАЙШИЙ ЛИДЕР ********** хочет разорить деда Игоря Валерича?
В Украине ведь все прекрасно знают кро РЕЙДЕР НОМЕР 1!)))
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на полубога гнать - себе дороже, лучше объявить, шо "Валерьич - особый случай"...
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Я так понимаю, приведенный пример это и единственный результат?
Еще очень интересует судьба рейдеров.
Открыты ли против них уголовные дела и все такое.
Или это что то типа старинного развлечения, сбивать шляпы у прохожих и криминала здесь нет?
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Рейдерскому захвату Коломойским Украины офис противодействия рейдерству будет будет как то противодействовать?
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Віслючкові конче потрібен PR, щоб ретушувати зашквари...
Найближчим часом усе має колоситися, рости, підвищуватися...
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І тепер по усім справам треба особисто звертатися до президента?
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Очередное бестолковое бла бла бла от Бубы Вислюковича ...
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на беню можно жаловаться, а можно и не жаловаться - ему пофиг. остальные - это так, дробь.
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походу Володя нашел свою нишу
теперь если кого швырнут можно обращаться напрямую к президенту
это была правдивая история(с)
ни один рейдер при этом не пострадал
... шо то скрепами запахло...
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Надо ж ему как-то рисоваться перед лохторатом (сериал онлайн), иначе нарид быстро забудет, какой наш Голобородька решительный и справедливый...
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Это ты его к президентству привёл )))

хавай
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Ну если честно, то крыша слабенькая и недавние события явно показали, кто в этой стране хозяин, так что серьезные игроки на нее точно не поставят.
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Зеленский: Офис противодействия рейдерству работает результативно /офис- контора, в котором находится руководство фирмы. Может быть что комик говорит правду-с бумагами в офисе порядок.
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Согласно данным Госстата, в январе, задолженность по зарплатам в образовании, за год выросла в 10 (!) раз и составила 250 миллионов. В переводе на человеческий язык - это месячная зарплата 250 000 учителей, воспитателей в садах и преподавателей вузов (в среднем по отрасли зарплата со всеми надбавками составляет 7-10 тыс).
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vigo, а зветься це просто: перевищення службових повноважень та використання службового становища.
за це передбачена кримінальна відповідальність але кого це бентежить в той час, коли Україна зайнята вирощуванням нового путіна-гітлера-сталіна, коротше "батька народу".
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Обращаюсь к тому кто занимает кресло президента: твой шеф-всемирно известный рейдер.Прошу принять жесточайшие меры к этому "господину".
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рейдерство в ділі:
29 січня Приватбанк виплатив "Нікопольському заводу феросплавів" Ігоря Коломойського 21,8 млн грн, виконавши рішення Госпсуду Києва від 17 грудня 2019 року.
Про це повідомляє прес-служба банку.
Водночас Приватбанк подав апеляційну скаргу на рішення суду, вважаючи його рішення неправомірним, а дії організаторів пікету - "черговою спробою тиску на банк".
"Виконання рішення суду першої інстанції робить абсолютно безпідставним проведення масового пікету "співробітників" заводу, який проводиться з вересня 2019 року перед центральними офісами банку у Дніпрі та Києві.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/29/656399/

агов зеленський, агов баканов, агов дбр, ви де????
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Завтра Помпео прилітає. Готуйся здати рейдера по захвату України Коломойського. Заодно і детальний звіт про кремлівські зустрічі в Омані йому на стіл поклади.
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Может Авакова уволить и сразу поставить Коломойского? Ну, чтобы не мучаться.
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Варианта три:
1) Зе - просто дибил
2) Зе умный - дибилы те кто выбрал его президентом и отдал в руки ВР
3) И Зе и его избиратели - просто дибилы.

только самое печальное в этой ситуации одно - все равно результат будет тот же независимо от варианта.
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Учитывая, что Богдан и Портнов рейдернули все суды страны, то смешно на это шапито смотреть.
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Не вірте теревеням Зеленського. Це все брехня і пропаганда. Ви можете в цьому легко переконатися. В Україні є сотні тисяч людей, які кожного дня стають жертвами злочинної діяльності мафіозної влади. Згідно зі ст.214 КПК України, вони мають право звернутися до будь-якого прокурора, в будь-яке відділення поліції і їхнє повідомлення про злочин, не пізніше 24 годин має бути внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР) і мають розпочатися слідчі дії спеціально призначеним для цього слідчим.
Конституція України мріяти не забороняє - ніхто ніяких заяв від вас не прийме і нічого розслідувати не буде.
Я, особисто, провів такий експеримент. Написав заяву про злочин в, так звану, місцеву прокуратуру. Її там повністю проігнорували. Тоді я написав заяву в обласну прокуратуру.
Пам'ятаєте байки Зеленського про "державу в смартфоні"? Так, ось, на сайті Львівської обласної прокуратури навіть адрес її електронної пошти корумпований, не тільки ті, що там сидять. Можете зайти, подивитися і спробувати написати електронного листа на цей адрес. Не бійтеся - лист туди не піде. Google вам повідомить, що він неправильний. Там знають, що він неправильний і я їм про це говорив. Вони, навіть, обіцяли, що виправлять його, але в такому вигляді він для них вигідніший.
Ну, і, накінець, я написав заяву про злочин на ім'я генерального прокурора. І знову тихо, як на цвинтарі, нема ніякої різниці.
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Интересно,что сценаристы этого видика хотели показать? Президент выборочно помог одному человеку, кто поможет остальным ? Если существует Офис противодействия рейдерству, а человек при наличии судебного решения, может отстоять свои права, только при помощи президента ,то чем здесь хвастаться?
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