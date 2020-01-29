 Зеленский: Офис противодействия рейдерству работает результативно, призываю обращаться всех пострадавших от действий "захватчиков". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы государства в фейсбуке.
В качестве примера Зеленский привел возврат кинорежиссеру Юрию Ляшенко захваченной рейдерами квартиры, которую он получил по наследству от родственницы.
"В конце 2019 года ко мне обратился кинорежиссер Юрий Ляшенко, у которого рейдеры захватили жилье. Воров не остановили ни заслуги художника, ни его почтенный возраст. В 2009 году он хотел получить наследство - квартиры умершей родственницы, поэтому обратился в соответствующие государственные органы. Между тем недвижимость захватили посторонние лица. Несмотря на победу потерпевшего в судебных процессах, нотариус отказался выполнять решение Верховного Суда. Впоследствии Юрий Ляшенко узнал, что квартиры перерегистрированы на третьих лиц.
Выслушав кинорежиссера, я в сопровождении его адвокатов отправился во вновь созданный Офис противодействия рейдерству, где Комиссия по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации в срочном порядке приняла решение отменить незаконную регистрацию, а министр юстиции Денис Малюська подписал соответствующий приказ.
После того как все необходимые документы были получены, лица, которые незаконно занимали квартиру кинорежиссера, покинули ее 30 декабря 2019 года. Юрий Ляшенко вернулся в свой дом", - рассказал президент.
Офис противодействия рейдерству расположен в Киеве на ул. Сверстюка, 15.
Контактный телефон: (044) 237-09-96.
Тем более что такими действиями он нарушает Конституцию Украины...
В Украине ведь все прекрасно знают кро РЕЙДЕР НОМЕР 1!)))
29 січня Приватбанк виплатив "Нікопольському заводу феросплавів" Ігоря Коломойського 21,8 млн грн, виконавши рішення Госпсуду Києва від 17 грудня 2019 року.
Еще очень интересует судьба рейдеров.
Открыты ли против них уголовные дела и все такое.
Или это что то типа старинного развлечения, сбивать шляпы у прохожих и криминала здесь нет?
Найближчим часом усе має колоситися, рости, підвищуватися...
Март 2015. Андрюша Богдан принимает участие в рейдерском захвате государственного предприятия Укртранснафта
https://www.5.ua/polityka/andrii-bohdan-u-2015-rotsi-brav-uchast-u-zakhoplenni-ukrtransnafty-sposterihach-206500.html
теперь если кого швырнут можно обращаться напрямую к президенту
это была правдивая история(с)
ни один рейдер при этом не пострадал
... шо то скрепами запахло...
хавай
за це передбачена кримінальна відповідальність але кого це бентежить в той час, коли Україна зайнята вирощуванням нового путіна-гітлера-сталіна, коротше "батька народу".
29 січня Приватбанк виплатив "Нікопольському заводу феросплавів" Ігоря Коломойського 21,8 млн грн, виконавши рішення Госпсуду Києва від 17 грудня 2019 року.
Про це повідомляє прес-служба банку.
Водночас Приватбанк подав апеляційну скаргу на рішення суду, вважаючи його рішення неправомірним, а дії організаторів пікету - "черговою спробою тиску на банк".
"Виконання рішення суду першої інстанції робить абсолютно безпідставним проведення масового пікету "співробітників" заводу, який проводиться з вересня 2019 року перед центральними офісами банку у Дніпрі та Києві.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/29/656399/
агов зеленський, агов баканов, агов дбр, ви де????
1) Зе - просто дибил
2) Зе умный - дибилы те кто выбрал его президентом и отдал в руки ВР
3) И Зе и его избиратели - просто дибилы.
только самое печальное в этой ситуации одно - все равно результат будет тот же независимо от варианта.
Конституція України мріяти не забороняє - ніхто ніяких заяв від вас не прийме і нічого розслідувати не буде.
Я, особисто, провів такий експеримент. Написав заяву про злочин в, так звану, місцеву прокуратуру. Її там повністю проігнорували. Тоді я написав заяву в обласну прокуратуру.
Пам'ятаєте байки Зеленського про "державу в смартфоні"? Так, ось, на сайті Львівської обласної прокуратури навіть адрес її електронної пошти корумпований, не тільки ті, що там сидять. Можете зайти, подивитися і спробувати написати електронного листа на цей адрес. Не бійтеся - лист туди не піде. Google вам повідомить, що він неправильний. Там знають, що він неправильний і я їм про це говорив. Вони, навіть, обіцяли, що виправлять його, але в такому вигляді він для них вигідніший.
Ну, і, накінець, я написав заяву про злочин на ім'я генерального прокурора. І знову тихо, як на цвинтарі, нема ніякої різниці.