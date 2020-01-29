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 Политика Украины
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Все про:инвестиции (943) инвесторы (249) инвестняня (1)

 UkraineInvest потребуются дополнительные ресурсы и люди для "инвестнянь", - глава Офиса по привлечению и поддержке инвестиций Билак

Директор Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest Даниил Билак рассчитывает на увеличение численности офиса и выделение ему дополнительных ресурсов для исполнения функции персональных менеджеров – "инвестиционных нянь" – для крупных инвесторов в Украину.

"Нам действительно надо будет усиливать наши кадры и, я надеюсь, что мы действительно получим все те ресурсы, которые нам нужны", – прокомментировал он "Интерфакс-Украина" практическую реализацию сделанных на минувшей неделе заявлений президента и правительства о выделения "инвестнянь" для инвесторов свыше $100 млн, передает Цензор.НЕТ.

Билак уточнил, что, по его информации, в настоящее время готовится законопроект, который должен узаконить эту инициативу с ее реализацией на базе UkraineInvest, однако затруднился дать другие детали из-за незнания конкретных договоренностей.

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По его мнению, речь идет о функции облегчения пути инвесторов в реализации ими крупных инвестпроектов, по сути – это усиление как раз созданного для этой цели UkraineInvest.

"Мы фактически выполняем такую роль уже три года. Меня радует то, что сейчас это будет на очень весомом, соответствующем уровне – общегосударственном: при поддержке президента, премьер-министра. Это правильно, и это очень важный шаг, который может помочь инвесторам", – сказал глава UkraineInvest.

Он добавил, что офису нужны будут дополнительные люди. Билак отметил, что отбор ведется среди работников частного сектора, особенно из крупных консалтинговых и юридических фирм, из сферы гостиничного бизнеса – "людей, которые понимают, что такое услуги, что такое клиенты, что такое потребители и как правильно к ним относиться".

"Нам всегда не хватает людей и ресурсов, я думаю, что этот вопрос решится… Он (UkraineInvest) будет выполнять те же функции, но сейчас ищем инвесторов нового масштаба в новых сферах", – сказал Билак.

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Комментируя критику инициативы "инвестнянь", глава UkraineInvest назвал ее преждевременной. "Давайте мы будем дальше работать в усиленном режиме, так как умеем, так, как мы знаем, а мы всегда работаем так, чтобы инвесторы были довольны. Я надеюсь и я ожидаю, что они будут еще более удовлетворены после этого", – подчеркнул Билак.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме в Давосе заявил, что каждый инвестор, который вложит в Украину от $100 млн, станет участником программы "investment nanny" (инвестиционная няня). Позже министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил: "Инвестиционную няню" дадут не только иностранным инвесторам, но и отечественным". Также он уточнил, что "инвестиционная няня" будет работать на базе UkraineInvest.

Источник: https://censor.net.ua/n3172577
 
 
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В нас зростає інституція офіційних рішал. UkraineInvest потребуются дополнительные ресурсы и люди для "инвестнянь", - глава Офиса по привлечению и поддержке инвестиций Билак - Цензор.НЕТ 352
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В 90-х такі "няні" кришували ларьки на базарах. UkraineInvest потребуются дополнительные ресурсы и люди для "инвестнянь", - глава Офиса по привлечению и поддержке инвестиций Билак - Цензор.НЕТ 7645
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Нє ну шо ви нянь то нянь, а з всіх слуг народу нема лучче Юзіка, хто б шо не говоривUkraineInvest потребуются дополнительные ресурсы и люди для "инвестнянь", - глава Офиса по привлечению и поддержке инвестиций Билак - Цензор.НЕТ 3353
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Шо, инвесторы уже попьорли в Украину? UkraineInvest потребуются дополнительные ресурсы и люди для "инвестнянь", - глава Офиса по привлечению и поддержке инвестиций Билак - Цензор.НЕТ 795 я согласен, возьмите меня, надеюсь на процент от инвестиции!!! я сліхал там от 100лямов начальная инвестиция для нянь? UkraineInvest потребуются дополнительные ресурсы и люди для "инвестнянь", - глава Офиса по привлечению и поддержке инвестиций Билак - Цензор.НЕТ 2302
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Короче, инвесторов нет и не предвидеться, зато дармоедов с огромными окладами, уже набирают...
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Я б ніколи не довірив свої гроші няні, тим більше якщо вона бородата.
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Закликаю усіх інвестувати в кишені зелених. Кожному, хто вкладе хоча би 100 мільйонів,нададуть няню для ескорт-послуг.
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пусть назовет хоть один успешный проект привлечения инвестиций через эту контору Рога и Копыта) ну и заодно бюджет конторы и размер своей зп с премиями.
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Пипец ! Вместо того чтоб всем инвесторам,включая основного ,малый и средний бизнес !!!!! обеспечить равные возможности,они ахметовым и беням которые будут сейчас представлены через международные компании выделяют из бюджета,наших карманов ,зарплаты няням! Зеля ты полный ******* !
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К сожалению, зеля это не прочтет и будет далее считать себя "реформатором".
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Ли Куа́н Ю,скоро из гроба поднимется чтоб посмеяться !
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Иными словами для привлечения миллиона инвестиций стране требуется десять миллионов вложить и увеличить штат сотрудников которые будут получать еще 10 миллионов в месяц.
Вот это действительно обещаный ЗЕ мененджемент власти.
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Вообще эта ватная харя с 2014 года требует того, что абсолютно справедливо получил от украинцев Шуфрич.
UkraineInvest потребуются дополнительные ресурсы и люди для "инвестнянь", - глава Офиса по привлечению и поддержке инвестиций Билак - Цензор.НЕТ 3053
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***** со своей мамой всех развратил,теперь всякий пастух требует офиса,премий,уважения и узаконенных условий для воровства.
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Ему тоже нужны деньги. Вот и все, проще не бывает.
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" И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры... можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров!»
И инвестиции - рекой!
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Зебилы, не устаю поражаться, до чего ж вы тупы, инфантильны и не приспособлены для чего-либо серьезного... зебилоиды, вы - дебилы, зебилоиды...
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няни то - ослы омановские земелькой торговать собрались
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Дайте мне зарплату хотя бы пол миллиона в месяц, чтоб я не воровал, и я готов поработать "инвестняней" легко.
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давай зеля, нагибай зелекторат. зе-терпилы этот "#хуженебудет" заслужили.
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Прекрасный повод поддержать двойное гражданство и раздать пару лямов паспортов кацапам
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Так вот Ві какие няни распилить бюджет и все для чего єтот пафос вороватая властная компашака собралсь жулики ворі воришки карманники и прочая мелкая *****....ь
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Ну ладно, с инвестнянями разобрались. А инвестлюбовницу дадут? Можно даже не инвест..
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Если вложишь в Беню больше 100 лямов зелени, то тебе и инвест-гарем дадут.
В Кривом Роге и Днепре девок много, а мозгов мало...
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Инвесторов нет, а бабло на инвестнянь вынь да полож.

Мож Зелупки пусть лучше перестанут кошмарить инвесторов, которые уже вложились в Украину?
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Расслабтесь там, они не потребуются, никто цивилизованый в опустившуюся в рейтинге ведения бизнеса, коррупционную экономику с постоянно меняющимися краплеными картами 2,5 лярда гривен не понесет.
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Интересно будет посмотреть на того идиота, кто захочет связаться с этой бандой.
Думаю, что люди на Западе дорожат своей репутацией пошлют этих недоумков на.уй.
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Законы не пробовали менять, чтобы улучшить инвест климат? Законодательство налоговое к примеру. Организовать и проконтролировать исполнение законов не пробовали? А то опять по тому же пути - "смотрящие". Правда сейчас их "нянями" назвали.
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Вся эта суета вокруг "ивестнянь" это поиск дополнительных схем распила бюджета - чтобы у нас всё было, а нам за это ничего не было.
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т.е. инвесторов еще нет...и как бы...может и не попереть косяком...
а вот на нянь... уже требуются финансы и романсы...
а может по факту?
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Чому ще ціх інвест-нянь не запхали у смартфон плей-маркета? наприклад, оберіть колір няні(негра чи азіятка), довжину ног, стать (чоловіча, жіноча, воно), розмір грудей, розмір лібідо, рівень чорноротості, рівень інтелекту(добра дурєпа, зла госпожа тощо)
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