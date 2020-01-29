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 Политика Украины, Общество
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Все про:животные (719) цирк (53) защита животных (26) Министерство культуры, молодежи и спорта (25)

 Минкультуры готовит законопроект о запрете использования животных в цирках с 2021 года

Сейчас продолжаются дискуссии министерства с двумя парламентскими комитетами - экологическим и гуманитарным в подготовке этого документа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры, молодежи и спорта, об этом заявила замминистра Ирина Подоляк.

"У государства есть политическая воля, а в органах власти есть понимание, что мы перестаем с 2021 использовать животных в цирках. Этот вопрос должен быть урегулирован законодательно, так как в противном случае мы ставим в неравные условия государственные цирки и передвижные цирки. Мы убеждены, что закон будет принят, потому что есть большой запрос общества", - рассказала она.

Законопроект будет запрещать использование животных во всех развлекательно-зрелищных шоу и будет распространяться на все подобные мероприятия. Таким образом уравниваются позиции частных цирков и государственных.

Но документ не будет касаться тех сфер жизнедеятельности людей, которые связаны с партнерством с животными. Например, кинологию отменять никто не собирается, животных для терапии оставляют и спортивные соревнования с участием животных тоже будут.

Также заместитель министра отметила, что за этот год государственные цирки должны подготовиться к тому, что их программы с 2021 года должны быть без животных, они должны думать об изменении репертуара.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Владелец контактного мини-зоопарка на Киевщине морил голодом более 40 животных, - Нацполиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3172575
 
 
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убивать, насиловать, воровать можно, а вот зверей в цирке мучеть нельзя )))) убил человека 4года условно, убил кота 4 года тюрьмы)))
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Цирк без животных ? А кто туда ходить будет?
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Очередная дурость. Минкультуры готовит законопроект о запрете использования животных в цирках с 2021 года - Цензор.НЕТ 2998 Или бизнес-интерес чей-то... Скорее всего, второе...
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Очень правильное решение! Клоуны и акробаты сами свой выбор сделали. Вот пусть и кувыркаются перед зрителями! Сами. А если перестанут люди туда ходить, то и пусть весь этот цирк закрывают. Его и в жизни всем хватает...
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да и в общепите запретить блюда из животных вон в китае природа мстит за скушанынх змей мышей
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Какие-то злые комментарии... Издевательства над животными давно следовало бы прекратить, -мы сильные, они слабые (относительно), но в наших руках -рабы. И мы, по праву ЧЕЛОВЕКА РАЗУМНОГО должны считаться с их правом на свободу. С отношением между собой мы разберемся сами, и животные здесь ни при чем.
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демагогия. может им ещё избирательные права и пособия? по безработице... в цирке ведь уже низзя работать...
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ну пришли ребятки подработать. на кой эту дурь выкладывать?
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Каждый деградирует по своем особенно кто творит законы.
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мля!
КОММУНАЛЬЩИКИ ТРАВЯТ СОБАК ТЫСЯЧАМИ КОТОРЫЕ СУТКАМИ КОНАЮТ В АДСКИХ МУКАХ
а тут ухоженные и накормленные цирковые собачки ... ОСТАНУТСЯ БЕЗ РАБОТЫ И БУДУТ ВЫКИНУТЫ НА УЛИЦУ где расторопные коммунальщики их тут же отравят...
минкульт йо твою ...
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До цирку я не ходжу саме через тварин. Мені їж було жаль з дитинства. Зовсім не поділяю захвату від знущання над тваринами.
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