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Все про:НАБУ (3032) Клюев Андрей (890) Арбузов (470) Антикоррупционный суд (572)

 ВАКС заочно взял под стражу Клюева, а не Арбузова, - НАБУ

Высший антикоррупционный суд 3 января заочно взял под стражу бывшего вице-премьера в правительстве Николая Азарова Андрея Клюева.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

Антикорсуд сообщил о заочном заключении под стражу первого вице-премьера в правительстве Азарова еще 3 января. Тогда ряд СМИ, в том числе Цензор.НЕТ, сообщили, что речь идет о Сергее Арбузове, который также занимал должность вице-премьера в правительстве Николая Азарова. Эта информация не соответствует действительности.

Отметим, что и Арбузов, и Клюев подозреваются в нарушении ч.5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Профайлы обоих опубликованы в базе розыска Министерства внутренних дел Украины по указанной статье.

ВАКС заочно взял под стражу Клюева, а не Арбузова, - НАБУ 01ВАКС заочно взял под стражу Клюева, а не Арбузова, - НАБУ 02

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Источник: https://censor.net.ua/n3172572
 
 
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Сильний хід!!! Раніше заочно судили, а тепер заочно беруть під варту. Скоро заочно будуть вішати.
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якби заочно повісили *****, то це б мало хоча й менший від реального, але дуже потужний ефект
я двома руками за
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заочное правосудие сродни дистанционному рукоблудию
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Однак набагато більше дурнів отримує задоволення.
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А в інтерпол картку на розшук виставляли?!
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профи с большими зарплатами(((((((( очередное дно
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"ВАКС заочно взял под стражу Клюева, а не Арбузова, - НАБУ"
Так ср*ть он на вас хотел...Интересно где еще в мире,кроме(sorry) Годураса,практикуют заочный арест. ВАКС заочно взял под стражу Клюева, а не Арбузова, - НАБУ - Цензор.НЕТ 7909
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