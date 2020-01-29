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 Фигуранты красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир" Абхаиров и Абдулганиев помещены в спецблок, - адвокат Кямилев

Южный окружной военный суд российского Ростова-на-Дону 29 января начал рассмотрение дела фигурантов красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир" ​Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева по существу.

По информации адвоката Рустема Кямилева, двое фигурантов дела находятся сейчас в спецблоке ростовского СИЗО, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Эмирусеинов уже этапирован и находится в обычной камере. Однако, Абхаиров и Абдулганиев помещены в спецблок, где находятся под круглосуточным видеонаблюдением", - рассказал адвокат.

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По его словам, Эмирусеинов жалуется на зубную боль и просит передать ему необходимые лекарства, а Абхаиров не смог принимать участие в заседании стоя из-за боли в спине.

Напомним, в феврале 2019 года в домах крымских татар в поселке Октябрьское Красногвардейского района российские силовики провели обыски. Позже в управление ФСБ России в Симферополе увезли Эскендера Абдулганиева, Арсена Абхаирова и Рустема Эмирусеинова.

ФСБ России утверждает, что задержанные жители Красногвардейского района причастны к деятельности запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".​

В декабре 2019 года суд в России продлил на полгода арест фигурантов красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир" – до 13 июня 2020 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172571
 
 
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Хизб ут-Тахри при ющенко считались чуть ли не терористической организацией. Меджелис тоже с ними боролся. При овоще по-моему тоже. А сейчас они чуть ли не борцы за Самостийну Украину - как так стало? Когда перекрасились?
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