 Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении договоренностей по Сирии: Теряем терпение

Соответствующее заявление Эрдоган сделал в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство AFP.
"С Россией были заключены соглашения. Если она уважает эти договоренности, мы сделаем то же самое. Но сейчас, к сожалению, Россия не придерживается этих договоренностей", - заявил Эрдоган.
Он предупредил, что Анкара теряет терпение из-за обстрелов, интенсивность которых в последнее время возросло.
Как отмечает украинская служба DW, речь идет о сирийской провинции Идлиб.
Я просто поражаюсь его наивности!
так шо, ***** слід замислитись
Kavkaz Center
@newkc14
·1 ч
#ШАМ. Асадиты атаковали турецкий военный конвой в районе наблюдательного пункта #Рашидин. Одна из машин уничтожена прямым попаданием. О числе жертв пока неизвестно.
Судя по всему #Турцию расчехляют и ставят перед выбором - либо ввязаться в войну либо покинуть #Идлиб