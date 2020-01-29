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 Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении договоренностей по Сирии: Теряем терпение

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил руководство России в несоблюдении договоренностей, заключенных с Анкарой о прекращении огня в северо-западной Сирии.

Соответствующее заявление Эрдоган сделал в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство AFP.

"С Россией были заключены соглашения. Если она уважает эти договоренности, мы сделаем то же самое. Но сейчас, к сожалению, Россия не придерживается этих договоренностей", - заявил Эрдоган.

Он предупредил, что Анкара теряет терпение из-за обстрелов, интенсивность которых в последнее время возросло.

Как отмечает украинская служба DW, речь идет о сирийской провинции Идлиб.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172570
 
   
 Топ комментарии
 
РФ не выполняет договорённости? Какой сюрприз!
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Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении договоренностей.

Я просто поражаюсь его наивности!
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чувак только начинает понимать, что имеет дело с беспредельщиками.... )
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РФ не выполняет договорённости? Какой сюрприз!
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Взували,взувають і будуть взувати мокші навіть нелохів. А Зє-йло вважає себе дуже гумним.
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Да быть того не может - кацапы и несоблюдают. Может какая ошибка?
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почему-то очень хочется, чтобы Эрдоган таки потерял терпение! Один раз уже ждал большего , когда сбили СУ, чем похороны турецких помидоров под бульдозерами в мокше. Но потом Эрдоган даже С300 решил у них купить. Чьота хоца посмотреть впишется ли за турков НАТО, если Эрдоган таки начнет войнушку, а армию у него не слабая сама по себе... Под шумок мож хоть донбасс получится вернуть...
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чувак только начинает понимать, что имеет дело с беспредельщиками.... )
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Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении договоренностей.

Я просто поражаюсь его наивности!
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Думал ,договориться с упырем.получай ответку)))Нужно было поддерживать Украину.Теперь обтекай.
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історично Турція завжди давала Кацапії по соплях (інакше Босфор був би вже кацапським)
так шо, ***** слід замислитись
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Если честно, то как раз турки всегда проигрывали, а оставались при своем только потому, что за них вписывалась Британия и угрожала войной. Как по мне, то пусть кацапы с турчарами друг друга перережут, у меня нет уважения ни к тем , ни к другим.
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КТО ТАМ ЕЩЕ ХОЧЕТ ДОГОВОРИТЬСЯ С ******? ЗОВИТЕ ШЕФИРА И СИВОХО!
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Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении договоренностей по Сирии: Теряем терпение - Цензор.НЕТ 6272 Kavkaz Center

@newkc14

·1 ч

#ШАМ. Асадиты атаковали турецкий военный конвой в районе наблюдательного пункта #Рашидин. Одна из машин уничтожена прямым попаданием. О числе жертв пока неизвестно.

Судя по всему #Турцию расчехляют и ставят перед выбором - либо ввязаться в войну либо покинуть #Идлиб
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Усатый таракан пошлет Ху..лу пахлавы с лукумом в качестве презента и заткнется.
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да что ты говоришь? никогда такого не было и вот опять
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Да ну вы чтото путаете, на парашу это не "похоже"
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Не знал, что северо-западная Сирия находится в Турции.
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так вам ягель разрешил собирать Верховный?
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Erema Dreg Не знал, что северо-западная Сирия находится на россии.
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"зе слуги" слив украинской территории рашисту, тоже "отведение .разведением" называют...
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гюн айдын эрдоган... прокидайся, бо ти всравсь... ты уже попал ногами в маргарин, эрдоган... купил кацапские средства пво, пропустил поток по югу и думал, шо братья? Нет, эрдоган, теперь ты на крючке. Тебе еще припомнят справедливо и по-мужски сбитое корыто... и будешь обслуживать пьяное кацапское быдло от аланьи до финикё, и от фетхие до измира...папандос, эрдоган, пока не поймешь, иньш алла...
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те договора которые не выгодны расеи она не соблюдает и не несёт за них ответствености - это аксиома.... эрдоган поопытней зеленского и должен об этом знать.....
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