 Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении договоренностей по Сирии: Теряем терпение

Соответствующее заявление Эрдоган сделал в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство AFP.

"С Россией были заключены соглашения. Если она уважает эти договоренности, мы сделаем то же самое. Но сейчас, к сожалению, Россия не придерживается этих договоренностей", - заявил Эрдоган.

Он предупредил, что Анкара теряет терпение из-за обстрелов, интенсивность которых в последнее время возросло.

Как отмечает украинская служба DW, речь идет о сирийской провинции Идлиб.

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