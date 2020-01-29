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 Общество
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Все про:ООН (2910) Донбасс (20549) гуманитарная помощь (870)

 В ООН представили план помощи Донбассу на $158 млн

Представительство ООН в Украине представило план гуманитарного реагирования на 2020 год. Для финансирования гуманитарной работы нужно $158 млн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я только что представила План гуманитарного реагирования для Украины, в котором отмечена потребность в $158 млн для поддержки гуманитарных операций в 2020 году", - сказала координатор системы ООН, координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани на пресс-брифинге в Киеве в среду.

Лубрани подчеркнула, что конфликт на востоке Украины остается очень активным, продолжаются обстрелы, и, несмотря на то, что в 2019 году было зафиксировано наименьшее количество жертв среди гражданского населения, 167 мирных граждан погибли или физически пострадали вследствие конфликта на Донбассе.

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"План, который мы запустили сегодня, имеет целью помочь людям, которые наиболее пострадали, выжить с достоинством, ответить на их базовые потребности, обратиться к наиболее срочным областям. Это очень приоритетный план. Мы понимаем, что у нас не хватит ресурсов, чтобы помочь каждому. Поэтому план высоко приоритетный на наиболее уязвимых в наиболее пострадавших районах", - подчеркнула Лубрани.

Она пояснила, что работа по сбору средств проходит под эгидой ООН, организаций, связанных с ООН, международных организаций гуманитарной направленности и ряда национальных организаций. Кроме того, по словам Лубрани, финансовая поддержка будет направляться на разные области - от помощи в ремонте школ, инфраструктуры и до предоставления социальной и психологической помощи пострадавшим.

"План рассчитан на 2 млн человек, которые живут по обе стороны линии разграничения. Подавляющее большинство этих двух млн людей находятся в наиболее пострадавших областях – Донецкой и Луганской", - сообщила глава офиса по координации гуманитарных вопросов Аличе Секуи.

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Она отметила, что план включает четыре цели. В частности, на предоставление оперативной гуманитарной помощи для спасения жизней запланировано потратить 84% запрашиваемой суммы. Среди других приоритетов – помощь в защите прав людей, поддержка правительства Украины в его усилиях по усилению гуманитарной помощи на подконтрольных ему территориях Донбасса и расширение доступа к нуждающимся людям.

Секуи добавила, что план включает работу 56 партнеров, а более половины сумм, запрашиваемых у доноров, будут направлены на работу негосударственных организаций. В частности, в реализации мероприятий по плану принимают участие 24 украинские неправительственные организации.

Источник: https://censor.net.ua/n3172566
 
 
 Топ комментарии
 
Бідні сепари давно хеннесі не пили.
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отэта правельна. пушила с корешами загонит эту гаманетарку в свои магазины, и продаст дебилам-сепарам по рыночным ценам. малатцы. ОБСЕ и ООН две очень (бес)полезные организации
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лучше бы мне передали .... им пускай любимая срасиюшка братская помогает ..... Даунбасянам не нужны нахлебники из Евросоюза!!!
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Бідні сепари давно хеннесі не пили.
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Бражку для самогону мокші називають віно, і звісно не переганяють для вживання. Часу не вистачає.
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Таки хотят нам впарить эти огрызки на условиях моцквы, шоб украинские налогоплательщики восстанавливали домбас
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Отримують від кацапстану, України і ООН. Сєпаром і ватником зараз бути фінансово вигідно.
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План, который мы запустили сегодня, имеет целью помочь людям, которые наиболее пострадали, выжить с достоинством

Меня прям заспирает от зависти. В ООН разве не в курсе, как в Украине люди выживают? Почему Догбассу помогут в который раз, а другим областям покажут дулю?! Разве это справедливо? Они хотели той. другой жизни. Вот пусть и живут в ней. А почему мы и наши дети НЕ имеют права получить возможность выживать с достоинством?
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отэта правельна. пушила с корешами загонит эту гаманетарку в свои магазины, и продаст дебилам-сепарам по рыночным ценам. малатцы. ОБСЕ и ООН две очень (бес)полезные организации
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лучше бы мне передали .... им пускай любимая срасиюшка братская помогает ..... Даунбасянам не нужны нахлебники из Евросоюза!!!
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ХВАТИТ СПОНСИРОВАТЬ ДЫНЫРЫЙСКИЕ РЕСПУБЛИКИ! ОНИ ЖЕ ПРОЦВЕТАЮТ!
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Шо это за помощь и нахрена!,они же в радной говени!
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Найкраща допомога Донбасу від ООН - це введення миротворців на бронетехніці і важким озброєнням.
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Ринатик домик во Франции прикупил за 220 млн. долларов,а тут целая ООН для всего Донбасса план состряпала всего лишь на 158...
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А может это компенсация Ринату Леонидовичу? В ООН презентували план допомоги Донбасу на $158 млн - Цензор.НЕТ 4684
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Гахера? Вот нахера???? Желаете помочь, окажите помощь Украине... хотя...
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Только на подконтрольные территории. В Донецке, по словам Монтян, уровень жизни лучший чем в Киеве. Она врать не будет, лично там была
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