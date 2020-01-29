 В ООН представили план помощи Донбассу на $158 млн

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я только что представила План гуманитарного реагирования для Украины, в котором отмечена потребность в $158 млн для поддержки гуманитарных операций в 2020 году", - сказала координатор системы ООН, координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани на пресс-брифинге в Киеве в среду.

Лубрани подчеркнула, что конфликт на востоке Украины остается очень активным, продолжаются обстрелы, и, несмотря на то, что в 2019 году было зафиксировано наименьшее количество жертв среди гражданского населения, 167 мирных граждан погибли или физически пострадали вследствие конфликта на Донбассе.

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"План, который мы запустили сегодня, имеет целью помочь людям, которые наиболее пострадали, выжить с достоинством, ответить на их базовые потребности, обратиться к наиболее срочным областям. Это очень приоритетный план. Мы понимаем, что у нас не хватит ресурсов, чтобы помочь каждому. Поэтому план высоко приоритетный на наиболее уязвимых в наиболее пострадавших районах", - подчеркнула Лубрани.

Она пояснила, что работа по сбору средств проходит под эгидой ООН, организаций, связанных с ООН, международных организаций гуманитарной направленности и ряда национальных организаций. Кроме того, по словам Лубрани, финансовая поддержка будет направляться на разные области - от помощи в ремонте школ, инфраструктуры и до предоставления социальной и психологической помощи пострадавшим.

"План рассчитан на 2 млн человек, которые живут по обе стороны линии разграничения. Подавляющее большинство этих двух млн людей находятся в наиболее пострадавших областях – Донецкой и Луганской", - сообщила глава офиса по координации гуманитарных вопросов Аличе Секуи.

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Она отметила, что план включает четыре цели. В частности, на предоставление оперативной гуманитарной помощи для спасения жизней запланировано потратить 84% запрашиваемой суммы. Среди других приоритетов – помощь в защите прав людей, поддержка правительства Украины в его усилиях по усилению гуманитарной помощи на подконтрольных ему территориях Донбасса и расширение доступа к нуждающимся людям.

Секуи добавила, что план включает работу 56 партнеров, а более половины сумм, запрашиваемых у доноров, будут направлены на работу негосударственных организаций. В частности, в реализации мероприятий по плану принимают участие 24 украинские неправительственные организации.