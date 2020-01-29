 ГНС: В прошлом году украинцы подали более 638 тысяч деклараций об имущественном состоянии

Это на 39% больше, чем в 2018 году. Всего же с начала 2019 граждане Украины подали более 638 000 деклараций об имущественном состоянии.

Об этом сообщает пресс служба ГНС ​​Украины, передает УНИАН.



В Государственной налоговой службе отметили, что рост количества поданных деклараций произошел почти во всех регионах Украины, что повлияло и на увеличение налоговых поступлений в бюджет.

"Уровень налоговой культуры граждан повышается. Доказательством этого являются соответствующие результаты. Со своей стороны, ГНС максимально способствует информированию украинцев и обеспечивает предоставление качественного сервиса, чтобы процедура декларирования была доступной и максимально удобной для всех граждан ", - отметил глава ГНС ​​Сергей Верланов.



Кроме того, сообщается, что по результатам декларирования в 2019 году выросла сумма налога на доходы физических лиц, задекларированная плательщиками к уплате. Она достигла более 3,4 млрд грн, что на 46% больше, чем за предыдущий год.



Также на 63% выросла задекларированная к уплате сумма военного сбора и составила почти 494 млн гривен.

Напомним, в 2019 году поступления в общий фонд государственного бюджета составили 457,3 млрд грн - на 17,1% (66,7 млрд грн) больше, чем в 2018 году. Таким образом, ГНС выполнила свою часть поступлений в бюджет - впервые с начала 2011 года.