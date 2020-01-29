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Все про:имущество (278) налоги (2740) ГНСУ (42) Верланов Сергей (37)

 ГНС: В прошлом году украинцы подали более 638 тысяч деклараций об имущественном состоянии

В прошлом году украинцы задекларировали 101, 8 миллиарда грн доходов.

 Это на 39% больше, чем в 2018 году. Всего же с начала 2019 граждане Украины подали более 638 000 деклараций об имущественном состоянии.
Об этом сообщает пресс служба ГНС ​​Украины, передает УНИАН.

ГНС: В прошлом году украинцы подали более 638 тысяч деклараций об имущественном состоянии 01
В Государственной налоговой службе отметили, что рост количества поданных деклараций произошел почти во всех регионах Украины, что повлияло и на увеличение налоговых поступлений в бюджет.
"Уровень налоговой культуры граждан повышается. Доказательством этого являются соответствующие результаты. Со своей стороны, ГНС максимально способствует информированию украинцев и обеспечивает предоставление качественного сервиса, чтобы процедура декларирования была доступной и максимально удобной для всех граждан ", - отметил глава ГНС ​​Сергей Верланов.


Кроме того, сообщается, что по результатам декларирования в 2019 году выросла сумма налога на доходы физических лиц, задекларированная плательщиками к уплате. Она достигла более 3,4 млрд грн, что на 46% больше, чем за предыдущий год.

ГНС: В прошлом году украинцы подали более 638 тысяч деклараций об имущественном состоянии 02
Также на 63% выросла задекларированная к уплате сумма военного сбора и составила почти 494 млн гривен.
Напомним, в 2019 году поступления в общий фонд государственного бюджета составили 457,3 млрд грн - на 17,1% (66,7 млрд грн) больше, чем в 2018 году. Таким образом, ГНС выполнила свою часть поступлений в бюджет - впервые с начала 2011 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3172564
 
 
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А где деклорация осла омановского о поездке в Оман..
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