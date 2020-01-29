 "Все под контролем", - Укрпочта о доставке посылок из охваченного вспышкой коронавируса Китая

Об этом пресс-служба "Укрпочты" сообщает на странице предприятия в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Друзья, напоминаем: посылки из Китая можно забирать без защитных костюмов", - сказано в сообщении. ⠀
"Доставка почтовых отправлений из Китая и в Китай осуществляется в штатном режиме. Сейчас Укрпочта сотрудничает с 12-ю авиакомпаниями, которые обеспечивают полноценную доставку всех отправлений как на импорт, так и на экспорт", - подчеркнули в компании. ⠀
"Все под контролем", - подытожили в Укрпочте.
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З Алі експресом доставляють більше двох місяців, а поті крадуть ці відправлення.
Ти, коли забрехався, то хоч гідно відступи.
Для тих, хто Алі Хасан: AliExpress Standard Shipping працює виключно з Новою поштою.
29.01.2020 15:38
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Тобто ти не знаєш, що означає слово "виключно". Прощавай брехун.
"бостууга
Для тих, хто Алі Хасан: AliExpress Standard Shipping працює виключно з Новою поштою.
29.01.2020 15:38"
Кто бреше?