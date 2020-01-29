 Влияние "китайского" коронавируса на экономику Украины пока минимальное, - Милованов

Об этом он сказал на пресс-брифинге по итогам заседания правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Обычно прямой эффект - это влияние на туризм - туризм замедляется. К сожалению, а в этом случае - к радости, внешний туризм в Украине маленький - он составляет всего 2% ВВП", - сказал он.
Милованов отметил, что перевозчики и туроператоры, работающие на внешних рынках, в частности с Китаем, понесут некоторые расходы, связанные с эвакуацией людей, однако в целом влияние будет минимальным.
"На товарооборот пока что мы не прогнозируем негативного влияния (коронавируса . - Ред.). На самом деле, пользуясь возможностью, мы сняли несколько барьеров для торговли, для экспорта с Китаем, но это не связано с коронавирусом", - добавил министр.
Мировые финансовые рынки уже отреагировали снижением котировок на панику, разыгравшуюся в связи с распространением коронавируса в Китае. Так, уже дешевеют нефть, акции авиакомпаний, казино и турагентств.
Об этом пишет сегодня в комментарии для «Главреда» политический и экономический эксперт Тарас Загородний.
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Однако стоит заметить, что подобные паники у нас образуются раз в 5 лет. И, по странному стечению обстоятельств потом начинают находить те лекарства, которые могут побороть эти болезни.
Китай, как и Юго-восточная Азия в целом, традиционно являются источниками вирусов. Но это связано больше с климатом, скупченностью населения.
Конечно же, если ситуация с коронавирусом начнет развиваться по негативному сценарию, то падение индекса рынков и падение индекса роста Китая будет влиять на Украину очень плохо. Так как в этом случае инвесторы обычно уходят в тихие гавани - уходят в гарантированные ценные бумаги США, в золото и более стабильные бумаги, которые обеспечивают гарантированный доход. И в этом случае происходит отток денег из развивающихся рынков, каким, в частности, является и украинский.
Для нас такая ситуация одновременно может обернуться плохими и хорошими последствиями. Потому что, с одной стороны, если произойдет падение сырьевых рынков, то это ударит по экспорту, который у нас в основном сырьевой.
Но с другой стороны, это также отразится и на спекулянтах внутри страны, которые благодаря «разумной» политике Нацбанка массово зашли в ОВГЗ. В этом случае они начнут так же массово убегать, а это повлияет на курс гривни к соотношению доллара.
Впрочем, учитывая тот факт, что Нацбанк завышал курс гривны по отношению к доллару, у нас может произойти, как ни странно, оздоровление, ведь если резко произойдет девальвация, это вызовет оживление экономики, так как спровоцирует удешевление экспорта и удорожание импорта. Но тогда гривна может вернуться к отметке в 29 гривен и начнет соответствовать цифрам бюджета.
Пока нет каких-то явных признаков, которые могли бы спровоцировать мировой кризис. Китайская экономика замедляется, но не так радикально, чтобы можно было утверждать о ее громадном обвале.
Правительство Китая внимательно следит за экономикой и у них есть необходимый инструментарий для того, чтобы держать экономику в рамках. Потому пока в этом плане я сдержанно оптимистичен.
Хотя, если смотреть на так называемые волны Кондратьева, то есть на долгосрочные тенденции в экономике, то, в принципе, сейчас как раз тот период, когда раз в 50 лет случается глобальный кризис. Он, если смотреть по динамике, возможен, поскольку сейчас происходит глобальная перестройка экономики и экономических отношений.
И в этой связи кризис имеет место быть, но более точно пока говорить рано.
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Вставлю свои «5 копеек».
Ситуация с коронавирусом в Китае продолжает стремительно обостряться. Вот последние данные:
- Коронавирус в Китае: 134 умерших, 6062 заболевших
Если в ближайшие недели, а тем более в ближайшие месяцы сохранится примерно такая же страшная динамика роста заболевших и умерших (да еще и прибавятся жертвы за пределами Китая), то новый глобальный кризис грянет неизбежно. Причем, его масштабы могут быть ужасными…
В этом случае гривна девальвирует не на какие-то 15-20% от сегодняшнего уровня, как предполагает Задорожний, а - В РАЗЫ!!!
То есть, произойдет обвал не менее чем до курса 50 грн за долл (в 2 раза). Но возможен и более глубокий обвал…
Православный активист Кирилл Фролов рассказал, что в молебне участвовали более 60 живущих в Москве граждан Китая, как крещеных, так и только узнавших о православии. Среди них были дипломаты, предприниматели и студенты....
" мы сняли несколько барьеров для торговли, для экспорта с Китаем, но это не связано с коронавирусом", - добавил министр."
Слово "экспорт" знаете?