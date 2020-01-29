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Все про:вирус (160) Супрун Ульяна (610)

 Ни защитные маски, ни БАДы, ни лук не помогут, - Супрун опровергла мифы о коронавирусе

Защититься от коронавируса, как и от гриппа, невозможно при помощи защитных масок, БАДов, иммуномодуляторов, лука и гомеопатии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщила  экс-глава Минздрава Украины Ульяна Супрун.

Супрун отметила, что в настоящее время из-за "уханьского" вируса в медиа и соцсетях нарастает волна паники, поэтому она советует сохранять спокойствие, поскольку апокалипсиса от данного вируса не предвидится.

"Да, распространение ранее неизвестного штамма действительно смущает, но международное сообщество делает все возможное, чтобы оперативно противодействовать вирусу. Мы уже знаем о нем достаточно много. Известные факты собрали здесь: http://bit.ly/2O1SwfK", - написала она.

Из основного:

- "уханьский" вирус передается от человека к человеку.

- чтобы защититься рекомендуется часто и тщательно мыть руки водой и мылом, не касаться грязными руками глаз, носа или рта, избегать тесного контакта с больными людьми.

- по симптомам он похож на острую респираторную инфекцию - в основном это лихорадка, кашель, проблемы с дыханием.

- если чувствуете, что заболели, оставайтесь дома, избегайте тесного контакта с другими людьми, чихайте и кашляйте в сгиб локтя или прикрывайте рот и нос салфетками, тщательно мойте руки водой и мылом после, проветривайте помещение и дезинфицируйте поверхности. А также сообщите о симптомах вашему семейному врачу.

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"Пока это все рекомендации, которых следует придерживаться, чтобы защитить себя на территориях, где нет вспышек болезни (Украина сейчас к ним относится).

Советы по потреблению каких-то витаминов, БАДов или "иммуномодуляторов", чтобы "поднять" иммунитет или же выходить из дома только в защитной маске - лишняя паника или попытка нажиться на растерянности людей", - написала она.

Также Супрун добавила, что коронавирусом невозможно заразиться от почтовых посылок (даже из Китая), а также от экзотических фруктов (даже из Китая).

Экс-глава Минздрава напомнила, что во время вспышки коронавирусной инфекции SARS в 2002-2003 годах исследовали устойчивость вирусов в условиях окружающей среды. Он выдерживал трое суток на пористых поверхностях, например картон или ткань, столько же на металлической поверхности, и около 60 часов (менее трех суток) на пластике и стекле. Вирус 2019- nCoV достаточно близок к вирусу SARS, чтобы можно было экстраполировать эти данные на него (http://bit.ly/2O42Rrwhttp://bit.ly/2U4Geaqhttp://bit.ly/36xIKsh). 

Вместе с тем она добавила, что на фруктах несколько суток могут сохраняться вирионы, но в случае, если они туда попали вместе с фекалиями больных людей или животных-носителей. В любом случае, эта среда не подходит для длительного выживания вируса во время транспортировки фруктов.

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От коронавируса (как и от обычной простуды или гриппа) не помогут:

▪ БАДы. Особенно, если принимать их "на всякий случай": http://bit.ly/2GxftDj 

▪ Иммуномодуляторы. Такие препараты применяют в случае серьезных заболеваний - онкологии или трансплантации органов. Однако убедительных доказательств, что они предотвращают или помогают выздороветь больным с гриппом или ОРВИ нет. http://bit.ly/2RUCwgO 

▪ Защитные маски. Маски необходимо одевать пациентам с целью меньшего распространения инфекций в закрытых помещениях, или тем, кто осуществляет оперативные вмешательства. Они не предназначены для защиты от попадания возбудителей в дыхательные пути, то есть маска не защищает от болезней тех, кто собственно ее одевает: http://bit.ly/2GrrKJw 

▪ Гомеопатия. Здесь даже можно не комментировать, потому что наиболее известный и доказанный наукой факт - гомеопатия не работает: http://bit.ly/2vuKdTl / В сети уже встречаются предложения "профилактической гомеопатии коронавируса" - будьте осторожны.

▪ Лук. Обкладывания и потребление лука для профилактики простуды и гриппа не имеют никакого научного обоснования: http://bit.ly/2vwsjQh 

▪ Оксолиновая мазь. Ее противовирусный эффект не доказан, кроме того ее применение может даже повысить шансы заболеть: http://bit.ly/2O7nC5P 

▪ Сейчас быстро распространяются сообщения о вакцинах, которые якобы предотвращают новый коронавирус, а также предложения их приобрести. Не верьте этим манипуляциям, ведь пока такой вакцины не существует.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 132 человек, количество зараженных - до 5 974, - госкомитет КНР

"Чтобы сделать себя менее уязвимым к любым болезням, всегда актуально придерживаться общих рекомендаций: мойте руки, сбалансировано питайтесь, пейте достаточно жидкости, проветривайте и увлажняйте помещение, занимайтесь спортом и будьте физически активными, позаботьтесь о достаточном количестве сна.

В таких условиях крайне важно не терять навык мыслить критически. Скорее всего вместе с новостями о статистике зафиксированных случаев коронавируса 2019-nCOV и количестве смертей, будет появляться все больше сообщений, чтобы посеять панику, а вместе с этим продвинуть различные вроде инновационные методы профилактики и лечения (кстати, специфического лечения коронавируса НЕ существует).

Сохраняйте спокойствие. От этого тоже зависит наше здоровье, в частности психическое",  - написала Супрун.

Ни защитные маски, ни БАДы, ни лук не помогут, - Супрун опровергла мифы о коронавирусе 01
Ни защитные маски, ни БАДы, ни лук не помогут, - Супрун опровергла мифы о коронавирусе 02
Ни защитные маски, ни БАДы, ни лук не помогут, - Супрун опровергла мифы о коронавирусе 03

Источник: https://censor.net.ua/n3172555
 
   
 Топ комментарии
 
На даний час найкращий міністр ОЗ України.
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Недоумок, Супрун схему "Тамифлю" построиную бабой Юлей и Богатыревой как раз и разрушила, тем более постоянно постит у себя разоблачение псевдонаучных мифов типа чеснока и цыбули.
Давай пость дальше посты за 1 гривну, вместо того чтобы учиться и развиваться, таким твой потолок и останется.
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Беда Супрун в том что она слишком умная, для пересичного обывателя. Общество, верящее в экстрасенсов, гомеопатию и БАДы, не готово к ней. Даже я бы сказал - не достойно ее.
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Або: "Иди в центральную часть скульптурьі Давида".
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Аполлон Бельведерский тоже принимает и сам дядька видный.
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фотку Супрун повесить... вирусы испужаются. Ни защитные маски, ни БАДы, ни лук не помогут, - Супрун опровергла мифы о коронавирусе - Цензор.НЕТ 3881
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Якщо мати регулярно дезинфікувати, вони не будуть становити жодних проблем людям які займаються за їх допомогою спортом...
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А хто така Супрун, щоби ї тепер цитувати на всю країну?
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На даний час найкращий міністр ОЗ України.
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Колишні вже дістали. Може їм насипати піску в штани - і з мосту в Дніпро?
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а те опудало шо зараз, - "х#й в ж@пу" тебе не дістало?
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слушай пока нормальные люди советуют, а то скоро будете на портрет зелоха смотреть и лечиться
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Пані з великої літери, але тобі видно краща раїся богатирьова.
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Можеш робити все навпаки як вона каже.
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Професіонал. А ты дальше "лечись" гомнеопатией и святой водой.
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Авторитет нации - потрошиная супрун. Украинцы, нэ пэрэймайтэсьсь, сейчас проводится операция тамифлю-2, и каждая супрун мечтает на этом нажиться. Не помогает лук? Жрите цыбулю и всё пройдёт.
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Недоумок, Супрун схему "Тамифлю" построиную бабой Юлей и Богатыревой как раз и разрушила, тем более постоянно постит у себя разоблачение псевдонаучных мифов типа чеснока и цыбули.
Давай пость дальше посты за 1 гривну, вместо того чтобы учиться и развиваться, таким твой потолок и останется.
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Во-первых - тамефлю тогда купила не только Йулька, от слова Йолка, а вся Европа и параша, ибо правительства всех стран тогда подверглись панике такой которую сейчас пытаются разогнать в мире и супрун в том числе. Конечно ни цыбуля, ни честнок, ни калина-малина не помогают. Конечно ж надо бежать в аптеку и покупать дорогие импортные сиропы на основе калины-малины, бо так они помогают, а если сам поел малины-калины то ни ***. Для этого и все аптеки при супрун уничтожены которые готовили дешёвые микстуры и лекарства, бо они десятилетиями не помогали, зато импартное но дорогое сейчас помогает. Вот это твоя ублюдочная супрун. Мозги снача включай, примитивный, когда мне шо-то писать собрался. Чи давно в аптеке не был?
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Тебе умная женщина пишет что цыбуля, бады и "имуномодуляторы" - миф, и прилагает список рекомендаций МОЗ,
Я понимаю что платят за коммент, а не за качество, и в боты набирают всякое недалёкое дно, но статью можно прочитать перед высером?.
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- Уляно, серце, відпусти! -
Блага народ.
- Лети в Детройт, під три чорти!
Ти - знак скорбот.
Ти - знак біди! Іди, іди
В свій USA!
І не вертайся вже сюди
Ти - жах людей!
- Why? Why? Чому? Трива банкет! -
Кричить Супрун.
- Я не піду! Ти - піпл бед!
Який пустун!
Який нахаба ти, май френд,
І хитрий вкрай!
Якщо ти Путіна агент,
Тоді вмирай!
- Я не агент, я хочу жить!
А ти - мій біль.
І смерть підходить кожну мить,
І звідусіль.
В обіймах клятих не души
Твоїх реформ!
Де було радісно душі,
Там нині морг.
- Вам тільки б їсти у теплі.
А тут наказ!
Щоб жити добре на землі,
Багато вас!
- А хто ж рокам поклав межу?
Скажи-но, пліз!
- От цього, дарлінг, не скажу -
То наш сюрприз.
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Эпидемия гриппа была проверкой для МИД Украины относительно способности обеспечить новые механизмы координации действий, как в привлечении международной помощи, так и в противодействии чрезвычайным обстоятельствам, которые могут возникнуть в будущем
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Петр Порошенко.
«Нам были доставлены антибиотики, лекарственные препараты, дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты. Начала доставляться противогриппозная вакцина и прибыли с этим гуманитарным грузом специалисты», - рассказал Порошенко.
По его словам, «в министерстве четко выработали перечень лекарств, которые являются сертифицированными, которые безопасны и проверены, которые сразу можно использовать на территории Украины», сообщает пресс-служба «Нашей Украины».
Отвечая на вопрос, является ли закупка препарата «Тамифлю» личной договоренностью Порошенко с производителем, министр сказал: «Это правда. Мы это сделали по решению СНБО».
«Препараты были завезены по цене в 5 раз ниже рыночной цены. Мы можем сказать, что мы сэкономили государству больше 350 миллионов бюджетных средств», - отметил Порошенко.
Он также сообщил, что есть предложение «распространить на Украину действие специальной противоэпидемической программы для развивающихся стран со специальными ценами».
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- что нужно делать при ядерном взрьіве?
- замотаться в простьіню и медленно ползти на кладбище.
- а почему медленно?
- чтобьі не создавать паники.

а по существу: макароньі + тушенка и пол года сидеть дома
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Автомат тримати на витягнутих руках, щоби розпечений метал не лився на казьонний мундир
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Ізраїльська контррозвідка доповіла, що вірус витік з хімлабораторій уханя. Там розробляли хімзброю вже довгий час. Саме там працювали з коронавірусом. Стара рушниця вистрелила.(((((((((
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Та там и жертв может быть больше, от китайцев хрен что узнаешь толком.
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И чеснок не поможет. Уже давно развеяли миф о нем. Только нажрутся, лезут в общ. транспорт и воняют.
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Именно в этом и есть терапевтический эффект чеснока, что все стараются держать дистанцию с чеснокофилом. А значит меньше риск подхватить вирус.
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Я думаю, что некоторые и не моются неделями по этой же причине...
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да і вапщє ана какаята нєрусская...зараз зелена вата буде говорити, що вдома вона російською говорить і сни їй російською мовою сняться...
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Единственный чиновник за всю историю, который сдавал в СБУ всех решал, которые заносили "прибарахлиться", будучи костью в горле что у Пороха, что у клоуна, что у рыгов с богатыревой.
Мне омерзительно, что я живу в одной стране с быдлятиной не достойной Таких чиновников и управленцев, если я и спакую когда-нибудь чемоданы, то только потому что считаю что будущего у страны нет. Нет не из за политиков, а иза такого быдло-народа, неспособного даже галочку в бюллетене поставить не напротив воров, не то что выходить на улицу против коррупции чаще чем раз в 8 лет.
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У нее задача бьіла другая, у єтой соросовской тетеньки. Не обогатиться, а добить остатки советской медициньі. И да, пакуй не отвлекайся
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Лишнехромосомное, приведи доказательства, что Супрун была костью в горле у Порошенко.
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Если нужно поумнеть - иди получи магистра в любой стране ЕС,
это даже иногда бесплатно, а мои услуги преподавания стоят дорого.
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Mrs Suprun стурбованим поширенням коронавірусу українцям: "Не переймайтеся. Тітонька Уля всіх вилікує. Всі одужають і будуть ходити... Але під себе."
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Кстати, в тот клюв как раз и ложили чеснок)
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Не дезинформируйте:

Считалось, что маска с клювом, придающая доктору вид древнеегипетского божества, отпугивает болезнь. Но у клюва была и функциональная нагрузка: он защищал врача от «болезнетворного запаха», то есть являлся прообразом современных респираторов. Клюв или его кончик были заполнены сильно пахнущими лекарственными травами, которые облегчали дыхание при постоянном чумном смраде. А поскольку чумной доктор для профилактики постоянно жевал чеснок, клюв защищал окружающих от чесночного запаха. Кроме того, доктор помещал ладан на специальной губке в ноздри и уши. Чтобы он сам не задохнулся от всего этого букета запахов, в клюве имелись два небольших вентиляционных отверстия. Как и противогазы двадцатого столетия, маска имела стеклянные вставки, защищающие глаза. Длинный плащ, пропитанный воском, и кожаная или промасленная одежда из плотной ткани были нужны для избегания физического контакта с телами инфицированных людей и трупами
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Сам запах чеснока не отпугнет вирус. Он может еще укрепить организм за счет витамина С. Поэтому класть его в тот клюв смысла нет, а вот жевать - наверное, да. Но витамина С сегодня куда больше в других продуктах питания, да и в аптеке полно. Это раньше жрали, потому что не было другого источника. От цинги спасались тоже, в том числе, чесноком.
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"Это была чумачечая весна 1349 года..."

Ни защитные маски, ни БАДы, ни лук не помогут, - Супрун опровергла мифы о коронавирусе - Цензор.НЕТ 1853
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вчора, місто Хакерів, центральний ринок - ходив по ринку з напіями бодяжник та продавав Чай з лимоном від коронавірусу!
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Вчера в ТВ-новостях, не помню какого канала, говорили, что наши деловары уже продают вакцину от этого вируса за > 2 000 грн. производства Израиль -- чтоб ни у кого и сомнения в эффективности не возникло! Ні захисні маски, ні БАДи, ні цибуля не допоможуть, - Супрун спростувала міфи про коронавірус - Цензор.НЕТ 8053
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***
любой насморк лечится простым закапыванием....
согласитесь... звучит двусмысленно от копача на кладбище
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из серии "двусмысленность"
***
- так отрубаю коту хвост?
согласитесь...звучит двусмысленно.. если не видеть жену разделывающую рыбу
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Акваланг поможет. И ласты - на всякий случай, чтобы было что склеить.
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▪ Защитные маски.Они не предназначены для защиты от попадания возбудителей в дыхательные пути, то есть маска не защищает от болезней тех, кто собственно ее одевает

Тут не погоджуся. Маска захищає тих, хто її одіває теж.

Віруси та інфекції не літають в повітрі як запахи чи гази. Вони поширюються в повітрі з крапельками слизу, слини, коли хвора людина кашляє\пчихає.

П.с. але звідки супрун таке знати. Її на курсах такого не вчили. Чи яка в неї там освіта... середня медична?
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+ она всего лишь рентгенолог. Откуда ш ей про вирусы знать?
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Має ступінь доктора медицини. А ви, мабуть, академік від медицини? До того ж в статті чітко написано, що вірус життєздатний до 3 діб. 2 та 2 складете? З каплею попав на маску, а з маски до дихальних шляхів. Просто логіка, нічого більше Ні захисні маски, ні БАДи, ні цибуля не допоможуть, - Супрун спростувала міфи про коронавірус - Цензор.НЕТ 9285 Ні захисні маски, ні БАДи, ні цибуля не допоможуть, - Супрун спростувала міфи про коронавірус - Цензор.НЕТ 1093
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поэтому маски меняют не позже чем раз в 2 часа.
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Самьій стойкий вирус єто Доктор Смерть. Ее уже давно уволили, а она все маячит как привидение, прости господи. Давайте сюда уже лучше доктора Коморовского чтоли
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Чим мені подобається Супрун - іинічнч правда без сюсюкання. І це-правильно. Хто з цим не згідний - до Кашпіровського воду заряджати.Я розумію, що обивателя хочеться "такої таблєтки", прийнявши яку можна було б позбутися всіх хвороб. А немає такої піґулки. Лише здоров'й спосіб життя - правильне харчування, м' язова (помірна) і мозкова активність, особиста гігієно і хороший настрій дають хоч якусь надію на захист від хвороб.
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Беда Супрун в том что она слишком умная, для пересичного обывателя. Общество, верящее в экстрасенсов, гомеопатию и БАДы, не готово к ней. Даже я бы сказал - не достойно ее.
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Приємно читати розумну людину та прислухатися до її порад.
А на расєі святою водопровідною водицею пропонують лікуватись. Зкріпно та дешево.
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І взагалі, профілактика та лікування - то ********** втручання в божий промисел! "На все божья воля, бог дал - бог взял! такова кара за грехи!"
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Это кто разумный? Супрун шоле? )))))))))))) Да ты на рыло её глянь, на нём всё написано )))))))))
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Много водяры и сало спасет цивилизацию 🤣
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+ лимон с имбирём -- хоть какой-то намёк на ЗОЖ! Ні захисні маски, ні БАДи, ні цибуля не допоможуть, - Супрун спростувала міфи про коронавірус - Цензор.НЕТ 8551
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обычные маски помогают процентов на 20-35, не более. так что зря раскупили. но лучше 20-30 чем 0.
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Corona Virus News, [29.01.20 16:04]
[ Фото ]
Vadim Kopyeko died today in Kiev at age of 15.
This young boy has been the first death of Corona Virus in Europe.

НЕОБХІДНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ.
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