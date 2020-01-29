 Ни защитные маски, ни БАДы, ни лук не помогут, - Супрун опровергла мифы о коронавирусе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщила экс-глава Минздрава Украины Ульяна Супрун.
Супрун отметила, что в настоящее время из-за "уханьского" вируса в медиа и соцсетях нарастает волна паники, поэтому она советует сохранять спокойствие, поскольку апокалипсиса от данного вируса не предвидится.
"Да, распространение ранее неизвестного штамма действительно смущает, но международное сообщество делает все возможное, чтобы оперативно противодействовать вирусу. Мы уже знаем о нем достаточно много. Известные факты собрали здесь: http://bit.ly/2O1SwfK", - написала она.
Из основного:
- "уханьский" вирус передается от человека к человеку.
- чтобы защититься рекомендуется часто и тщательно мыть руки водой и мылом, не касаться грязными руками глаз, носа или рта, избегать тесного контакта с больными людьми.
- по симптомам он похож на острую респираторную инфекцию - в основном это лихорадка, кашель, проблемы с дыханием.
- если чувствуете, что заболели, оставайтесь дома, избегайте тесного контакта с другими людьми, чихайте и кашляйте в сгиб локтя или прикрывайте рот и нос салфетками, тщательно мойте руки водой и мылом после, проветривайте помещение и дезинфицируйте поверхности. А также сообщите о симптомах вашему семейному врачу.
"Пока это все рекомендации, которых следует придерживаться, чтобы защитить себя на территориях, где нет вспышек болезни (Украина сейчас к ним относится).
Советы по потреблению каких-то витаминов, БАДов или "иммуномодуляторов", чтобы "поднять" иммунитет или же выходить из дома только в защитной маске - лишняя паника или попытка нажиться на растерянности людей", - написала она.
Также Супрун добавила, что коронавирусом невозможно заразиться от почтовых посылок (даже из Китая), а также от экзотических фруктов (даже из Китая).
Экс-глава Минздрава напомнила, что во время вспышки коронавирусной инфекции SARS в 2002-2003 годах исследовали устойчивость вирусов в условиях окружающей среды. Он выдерживал трое суток на пористых поверхностях, например картон или ткань, столько же на металлической поверхности, и около 60 часов (менее трех суток) на пластике и стекле. Вирус 2019- nCoV достаточно близок к вирусу SARS, чтобы можно было экстраполировать эти данные на него (http://bit.ly/2O42Rrw, http://bit.ly/2U4Geaq, http://bit.ly/36xIKsh).
Вместе с тем она добавила, что на фруктах несколько суток могут сохраняться вирионы, но в случае, если они туда попали вместе с фекалиями больных людей или животных-носителей. В любом случае, эта среда не подходит для длительного выживания вируса во время транспортировки фруктов.
От коронавируса (как и от обычной простуды или гриппа) не помогут:
▪ БАДы. Особенно, если принимать их "на всякий случай": http://bit.ly/2GxftDj
▪ Иммуномодуляторы. Такие препараты применяют в случае серьезных заболеваний - онкологии или трансплантации органов. Однако убедительных доказательств, что они предотвращают или помогают выздороветь больным с гриппом или ОРВИ нет. http://bit.ly/2RUCwgO
▪ Защитные маски. Маски необходимо одевать пациентам с целью меньшего распространения инфекций в закрытых помещениях, или тем, кто осуществляет оперативные вмешательства. Они не предназначены для защиты от попадания возбудителей в дыхательные пути, то есть маска не защищает от болезней тех, кто собственно ее одевает: http://bit.ly/2GrrKJw
▪ Гомеопатия. Здесь даже можно не комментировать, потому что наиболее известный и доказанный наукой факт - гомеопатия не работает: http://bit.ly/2vuKdTl / В сети уже встречаются предложения "профилактической гомеопатии коронавируса" - будьте осторожны.
▪ Лук. Обкладывания и потребление лука для профилактики простуды и гриппа не имеют никакого научного обоснования: http://bit.ly/2vwsjQh
▪ Оксолиновая мазь. Ее противовирусный эффект не доказан, кроме того ее применение может даже повысить шансы заболеть: http://bit.ly/2O7nC5P
▪ Сейчас быстро распространяются сообщения о вакцинах, которые якобы предотвращают новый коронавирус, а также предложения их приобрести. Не верьте этим манипуляциям, ведь пока такой вакцины не существует.
"Чтобы сделать себя менее уязвимым к любым болезням, всегда актуально придерживаться общих рекомендаций: мойте руки, сбалансировано питайтесь, пейте достаточно жидкости, проветривайте и увлажняйте помещение, занимайтесь спортом и будьте физически активными, позаботьтесь о достаточном количестве сна.
В таких условиях крайне важно не терять навык мыслить критически. Скорее всего вместе с новостями о статистике зафиксированных случаев коронавируса 2019-nCOV и количестве смертей, будет появляться все больше сообщений, чтобы посеять панику, а вместе с этим продвинуть различные вроде инновационные методы профилактики и лечения (кстати, специфического лечения коронавируса НЕ существует).
Сохраняйте спокойствие. От этого тоже зависит наше здоровье, в частности психическое", - написала Супрун.
Давай пость дальше посты за 1 гривну, вместо того чтобы учиться и развиваться, таким твой потолок и останется.
Я понимаю что платят за коммент, а не за качество, и в боты набирают всякое недалёкое дно, но статью можно прочитать перед высером?.
Блага народ.
- Лети в Детройт, під три чорти!
Ти - знак скорбот.
Ти - знак біди! Іди, іди
В свій USA!
І не вертайся вже сюди
Ти - жах людей!
- Why? Why? Чому? Трива банкет! -
Кричить Супрун.
- Я не піду! Ти - піпл бед!
Який пустун!
Який нахаба ти, май френд,
І хитрий вкрай!
Якщо ти Путіна агент,
Тоді вмирай!
- Я не агент, я хочу жить!
А ти - мій біль.
І смерть підходить кожну мить,
І звідусіль.
В обіймах клятих не души
Твоїх реформ!
Де було радісно душі,
Там нині морг.
- Вам тільки б їсти у теплі.
А тут наказ!
Щоб жити добре на землі,
Багато вас!
- А хто ж рокам поклав межу?
Скажи-но, пліз!
- От цього, дарлінг, не скажу -
То наш сюрприз.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Петр Порошенко.
«Нам были доставлены антибиотики, лекарственные препараты, дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты. Начала доставляться противогриппозная вакцина и прибыли с этим гуманитарным грузом специалисты», - рассказал Порошенко.
По его словам, «в министерстве четко выработали перечень лекарств, которые являются сертифицированными, которые безопасны и проверены, которые сразу можно использовать на территории Украины», сообщает пресс-служба «Нашей Украины».
Отвечая на вопрос, является ли закупка препарата «Тамифлю» личной договоренностью Порошенко с производителем, министр сказал: «Это правда. Мы это сделали по решению СНБО».
«Препараты были завезены по цене в 5 раз ниже рыночной цены. Мы можем сказать, что мы сэкономили государству больше 350 миллионов бюджетных средств», - отметил Порошенко.
Он также сообщил, что есть предложение «распространить на Украину действие специальной противоэпидемической программы для развивающихся стран со специальными ценами».
- замотаться в простьіню и медленно ползти на кладбище.
- а почему медленно?
- чтобьі не создавать паники.
а по существу: макароньі + тушенка и пол года сидеть дома
Мне омерзительно, что я живу в одной стране с быдлятиной не достойной Таких чиновников и управленцев, если я и спакую когда-нибудь чемоданы, то только потому что считаю что будущего у страны нет. Нет не из за политиков, а иза такого быдло-народа, неспособного даже галочку в бюллетене поставить не напротив воров, не то что выходить на улицу против коррупции чаще чем раз в 8 лет.
это даже иногда бесплатно, а мои услуги преподавания стоят дорого.
Считалось, что маска с клювом, придающая доктору вид древнеегипетского божества, отпугивает болезнь. Но у клюва была и функциональная нагрузка: он защищал врача от «болезнетворного запаха», то есть являлся прообразом современных респираторов. Клюв или его кончик были заполнены сильно пахнущими лекарственными травами, которые облегчали дыхание при постоянном чумном смраде. А поскольку чумной доктор для профилактики постоянно жевал чеснок, клюв защищал окружающих от чесночного запаха. Кроме того, доктор помещал ладан на специальной губке в ноздри и уши. Чтобы он сам не задохнулся от всего этого букета запахов, в клюве имелись два небольших вентиляционных отверстия. Как и противогазы двадцатого столетия, маска имела стеклянные вставки, защищающие глаза. Длинный плащ, пропитанный воском, и кожаная или промасленная одежда из плотной ткани были нужны для избегания физического контакта с телами инфицированных людей и трупами
любой насморк лечится простым закапыванием....
согласитесь... звучит двусмысленно от копача на кладбище
***
- так отрубаю коту хвост?
согласитесь...звучит двусмысленно.. если не видеть жену разделывающую рыбу
Тут не погоджуся. Маска захищає тих, хто її одіває теж.
Віруси та інфекції не літають в повітрі як запахи чи гази. Вони поширюються в повітрі з крапельками слизу, слини, коли хвора людина кашляє\пчихає.
П.с. але звідки супрун таке знати. Її на курсах такого не вчили. Чи яка в неї там освіта... середня медична?
А на расєі святою водопровідною водицею пропонують лікуватись. Зкріпно та дешево.
[ Фото ]
Vadim Kopyeko died today in Kiev at age of 15.
This young boy has been the first death of Corona Virus in Europe.
НЕОБХІДНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ.