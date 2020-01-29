 Ни защитные маски, ни БАДы, ни лук не помогут, - Супрун опровергла мифы о коронавирусе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщила экс-глава Минздрава Украины Ульяна Супрун.

Супрун отметила, что в настоящее время из-за "уханьского" вируса в медиа и соцсетях нарастает волна паники, поэтому она советует сохранять спокойствие, поскольку апокалипсиса от данного вируса не предвидится.

"Да, распространение ранее неизвестного штамма действительно смущает, но международное сообщество делает все возможное, чтобы оперативно противодействовать вирусу. Мы уже знаем о нем достаточно много. Известные факты собрали здесь: http://bit.ly/2O1SwfK", - написала она.

Из основного:

- "уханьский" вирус передается от человека к человеку.

- чтобы защититься рекомендуется часто и тщательно мыть руки водой и мылом, не касаться грязными руками глаз, носа или рта, избегать тесного контакта с больными людьми.

- по симптомам он похож на острую респираторную инфекцию - в основном это лихорадка, кашель, проблемы с дыханием.

- если чувствуете, что заболели, оставайтесь дома, избегайте тесного контакта с другими людьми, чихайте и кашляйте в сгиб локтя или прикрывайте рот и нос салфетками, тщательно мойте руки водой и мылом после, проветривайте помещение и дезинфицируйте поверхности. А также сообщите о симптомах вашему семейному врачу.

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"Пока это все рекомендации, которых следует придерживаться, чтобы защитить себя на территориях, где нет вспышек болезни (Украина сейчас к ним относится).

Советы по потреблению каких-то витаминов, БАДов или "иммуномодуляторов", чтобы "поднять" иммунитет или же выходить из дома только в защитной маске - лишняя паника или попытка нажиться на растерянности людей", - написала она.

Также Супрун добавила, что коронавирусом невозможно заразиться от почтовых посылок (даже из Китая), а также от экзотических фруктов (даже из Китая).

Экс-глава Минздрава напомнила, что во время вспышки коронавирусной инфекции SARS в 2002-2003 годах исследовали устойчивость вирусов в условиях окружающей среды. Он выдерживал трое суток на пористых поверхностях, например картон или ткань, столько же на металлической поверхности, и около 60 часов (менее трех суток) на пластике и стекле. Вирус 2019- nCoV достаточно близок к вирусу SARS, чтобы можно было экстраполировать эти данные на него (http://bit.ly/2O42Rrw, http://bit.ly/2U4Geaq, http://bit.ly/36xIKsh).

Вместе с тем она добавила, что на фруктах несколько суток могут сохраняться вирионы, но в случае, если они туда попали вместе с фекалиями больных людей или животных-носителей. В любом случае, эта среда не подходит для длительного выживания вируса во время транспортировки фруктов.

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От коронавируса (как и от обычной простуды или гриппа) не помогут:

▪ БАДы. Особенно, если принимать их "на всякий случай": http://bit.ly/2GxftDj

▪ Иммуномодуляторы. Такие препараты применяют в случае серьезных заболеваний - онкологии или трансплантации органов. Однако убедительных доказательств, что они предотвращают или помогают выздороветь больным с гриппом или ОРВИ нет. http://bit.ly/2RUCwgO

▪ Защитные маски. Маски необходимо одевать пациентам с целью меньшего распространения инфекций в закрытых помещениях, или тем, кто осуществляет оперативные вмешательства. Они не предназначены для защиты от попадания возбудителей в дыхательные пути, то есть маска не защищает от болезней тех, кто собственно ее одевает: http://bit.ly/2GrrKJw

▪ Гомеопатия. Здесь даже можно не комментировать, потому что наиболее известный и доказанный наукой факт - гомеопатия не работает: http://bit.ly/2vuKdTl / В сети уже встречаются предложения "профилактической гомеопатии коронавируса" - будьте осторожны.

▪ Лук. Обкладывания и потребление лука для профилактики простуды и гриппа не имеют никакого научного обоснования: http://bit.ly/2vwsjQh

▪ Оксолиновая мазь. Ее противовирусный эффект не доказан, кроме того ее применение может даже повысить шансы заболеть: http://bit.ly/2O7nC5P

▪ Сейчас быстро распространяются сообщения о вакцинах, которые якобы предотвращают новый коронавирус, а также предложения их приобрести. Не верьте этим манипуляциям, ведь пока такой вакцины не существует.

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"Чтобы сделать себя менее уязвимым к любым болезням, всегда актуально придерживаться общих рекомендаций: мойте руки, сбалансировано питайтесь, пейте достаточно жидкости, проветривайте и увлажняйте помещение, занимайтесь спортом и будьте физически активными, позаботьтесь о достаточном количестве сна.

В таких условиях крайне важно не терять навык мыслить критически. Скорее всего вместе с новостями о статистике зафиксированных случаев коронавируса 2019-nCOV и количестве смертей, будет появляться все больше сообщений, чтобы посеять панику, а вместе с этим продвинуть различные вроде инновационные методы профилактики и лечения (кстати, специфического лечения коронавируса НЕ существует).

Сохраняйте спокойствие. От этого тоже зависит наше здоровье, в частности психическое", - написала Супрун.









