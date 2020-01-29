EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Экономика
  533  10
Все про:декларация (1131) доходы (506) налоги (2740) налоговая (819)

 За год украинцы задекларировали более 100 млрд доходов, - налоговая. ИНФОГРАФИКА

Задекларированные доходы граждан Украины за 2018 год составили 101,8 млрд гривен. Это на 39% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала 2019 года граждане Украины подали более 638 тысяч деклараций об имущественном состоянии. Всего были задекларированы полученные в 2018 году доходы на общую сумму 101,8 млрд грн, что на 39% больше, чем в 2018 году по доходам, полученным за предыдущий год", - говорится в сообщении.

Соответственно, возросла сумма налога на доходы физических лиц, задекларированная плательщиками к уплате. Она превысила 3,4 млрд грн, что на 46% больше, чем за предыдущий год.

Читайте на Цензор.НЕТ: Гетманцев предлагает Раде ввести 20% налог на услуги от Youtube, Google, Facebook и других международных корпораций

Рост количества поданных деклараций произошел почти во всех регионах Украины, что повлияло и на увеличение налоговых поступлений в бюджет.

За год украинцы задекларировали более 100 млрд доходов, - налоговая 01За год украинцы задекларировали более 100 млрд доходов, - налоговая 02

Источник: https://censor.net.ua/n3172554
 
 
 Топ комментарии
 
фантастика какая то, как будто есть какая то параллельная реальность где люди богатеют, только не понятно за счет чего, никаких новых производств или ноу хау не видно нигде
 показать весь комментарий
 
Почитай внимательнее статью ето доходи начала 2018 и 2019 годов. Ето данние времен кровавого Пети мародьора. Зебили манипулирую информацией расчитивая на тех кто чи тает только заголовки.
 показать весь комментарий
 
Точно. Это может быть причиной роста налогов. А еще и средней зарплаты - минимальную подняли и средняя стала автоматически выше. Но это нечестно. Тогда нужно хотя бы вычесть зарплат чиновников чтобы к повышенной минималке не прибавлять их миллионные зарплаты в расчетах.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тогда откуда такая ДЫРА В БЮДЖЕТЕ? Что-то не сходится. Кто-то врёт самым зебильным образом.
 показать весь комментарий
 
 
Почитай внимательнее статью ето доходи начала 2018 и 2019 годов. Ето данние времен кровавого Пети мародьора. Зебили манипулирую информацией расчитивая на тех кто чи тает только заголовки.
 показать весь комментарий
 
 
Ответ в вопросе - Сколько налогов заплатили предприятия папы Бени и его холуев и слуг? Вернее в ответе на этот вопрос За год украинцы задекларировали более 100 млрд доходов, - налоговая - Цензор.НЕТ 6321
 показать весь комментарий
 
"С начала 2019 года граждане Украины подали более 638 тысяч деклараций об имущественном состоянии. Всего были задекларированы полученные в 2018 году доходы на общую сумму 101,8 млрд грн, что на 39% больше, чем в 2018 году по доходам, полученным за предыдущий год", - говорится в сообщении.
Соответственно, возросла сумма налога на доходы физических лиц, задекларированная плательщиками к уплате. Она превысила 3,4 млрд грн, что на 46% больше, чем за предыдущий год.Читайте на Цензор.НЕТ: Гетманцев предлагает Раде ввести 20% налог на услуги от Youtube, Google, Facebook и других международных корпорацийРост количества поданных деклараций произошел почти во всех регионах Украины, что повлияло и на увеличение налоговых поступлений в бюджет.Источник: https://censor.net.ua/n3172554
 показать весь комментарий
 
Зубожиння! А главное ныли всю предвыборную компанию про ужОсы Порошенко. Теперь пошла задержка зрп, и молчат, телевизор еще не дал команду.
 показать весь комментарий
 
 
Економічна спроможність українців суттєво впала у другій половині 2019 року.

За рік українці задекларували понад 100 млрд доходів, - податкова - Цензор.НЕТ 9194
 показать весь комментарий
 
фантастика какая то, как будто есть какая то параллельная реальность где люди богатеют, только не понятно за счет чего, никаких новых производств или ноу хау не видно нигде
 показать весь комментарий
 
 
просто підняли мінзарплату з якої нараховуються податки з 3200 в 2018 до 4200 в 2019. Звідси й ріст)
 показать весь комментарий
 
Точно. Это может быть причиной роста налогов. А еще и средней зарплаты - минимальную подняли и средняя стала автоматически выше. Но это нечестно. Тогда нужно хотя бы вычесть зарплат чиновников чтобы к повышенной минималке не прибавлять их миллионные зарплаты в расчетах.
 показать весь комментарий
 
 
да вы все врете, откуда у зубожилих такие деньги?)))) если заставить подавать всех декларации то сумма увеличится минимум в 100 раз. сейчас подают в основном чиновники
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх