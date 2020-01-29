 Сокращение числа судей Верховного Суда - это "скрытое увольнение". Нас ожидают 180 исков, - замглавы ВСП Маловацкий

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил заместитель главы Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий.

"Каким образом уменьшить количество? Уволить? То есть фактически мы говорим об увольнении. Представитель, например, Консультативного совета в Конституционном суде в прошлый раз высказал очень хорошую позицию. Мне она импонирует. Он сказал так: это скрытое увольнение. Почему скрытое увольнение? Ну, если бы вы хотели изменить количество судей и была бы реорганизация Верховного Суда, вы должны были бы обратиться в Высший совет правосудия по заключению о реорганизации Верховного суда. Если такого заключения нет, значит, это скрытое увольнение... А если это скрытое увольнение, то мы должны понимать, что это в перспективе 180 исков", - отмечает замглавы ВСП.

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Полное интервью с Алексеем Маловацким читайте здесь.

Как сообщалось, 16 октября Верховная Рада приняла законопроект №1008 Президента Владимира Зеленского о судебной реформе. 4 ноября президент его подписал. 7 ноября закон вступил в силу.

Закон в частности предусматривает сокращение судей Верховного Суда наполовину, полное изменение состава Высшей квалификационной судей, создание этической комиссии, которая будет проверять членов Высшего совета правосудия, ВККС и Верховного Суда.