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Все про:Верховный Суд (806) Высший совет правосудия (318) увольнение судей (45) Маловацкий Алексей (1)

 Сокращение числа судей Верховного Суда - это "скрытое увольнение". Нас ожидают 180 исков, - замглавы ВСП Маловацкий

Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления", предусматривающий сокращение количества судей Верховного Суда, не говорит, как именно это сделать.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил заместитель главы Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий.

"Каким образом уменьшить количество? Уволить? То есть фактически мы говорим об увольнении. Представитель, например, Консультативного совета в Конституционном суде в прошлый раз высказал очень хорошую позицию. Мне она импонирует. Он сказал так: это скрытое увольнение. Почему скрытое увольнение? Ну, если бы вы хотели изменить количество судей и была бы реорганизация Верховного Суда, вы должны были бы обратиться в Высший совет правосудия по заключению о реорганизации Верховного суда. Если такого заключения нет, значит, это скрытое увольнение... А если это скрытое увольнение, то мы должны понимать, что это в перспективе 180 исков", - отмечает замглавы ВСП.

Читайте также: Этическая комиссия при ВСП сможет увольнять судей двумя голосами ее иностранных членов, и никто не сможет этому помешать, - замглавы ВСП Маловацкий

Полное интервью с Алексеем Маловацким читайте здесь.

Как сообщалось, 16 октября Верховная Рада приняла законопроект №1008 Президента Владимира Зеленского о судебной реформе. 4 ноября президент его подписал. 7 ноября закон вступил в силу.

Закон в частности предусматривает сокращение судей Верховного Суда наполовину, полное изменение состава Высшей квалификационной судей, создание этической комиссии, которая будет проверять членов Высшего совета правосудия, ВККС и Верховного Суда.

Источник: https://censor.net.ua/n3172550
 
 
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Яке "скритое увольнение", это - реформа.)
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вас тварей судейских нужно не уволнять а вешать показательно что бы другим не повадно было Скорочення кількості суддів Верховного Суду - це "приховане звільнення". На нас чекає 180 позовів, - заступник голови ВРП Маловацький - Цензор.НЕТ 7527
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Недоторкані з по-життєвим працевлаштуванням та утриманням...
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Предложить им другую работу в суде, например уборщицы или завхоза)) А если нет, то на нет и суда нет) предложение ж было
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Судья учит как препятствовать исполнению закона,явно шантажирует и угрожает,это же преступление.
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владимир александрович и высший совет правосудия Сокращение числа судей Верховного Суда - это "скрытое увольнение". Нас ожидают 180 исков, - замглавы ВСП Маловацкий - Цензор.НЕТ 9274
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Я б вообще всю эту шоблу высокооплачиваемых дармоедов разогнал с понижением в гражданских прапвах. Шоб не выше дворника могли работать. 28 лет страна нищая, а у этих парзитов только морды больше и больше. Доколе?
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