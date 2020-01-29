 Киевский инженер тайно прослушивал Судебную администрацию в течение 3 месяцев, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
По версии обвинения в августе-сентябре 2018 инженер отдела Государственного предприятия "Информационные судебные системы", используя свое служебное положение, загрузил вредоносное программное обеспечение, отнесенное к категории специальных технических средств негласного получения информации, на ряд ноутбуков, которые использовались для настройки работы компьютеров, локальной сети и дата-центра Государственной судебной администрации Украины.
В дальнейшем он принял меры по маскировке указанной программы и обеспечение ее автоматического запуска вместе с операционной системой.
Указанное программное обеспечение в течение трех месяцев осуществляло негласную аудио фиксацию в помещениях Государственной судебной администрации Украины.
По результатам расследования инженеру отдела ГП "Информационные судебные системы" предъявлено обвинение в незаконном приобретении и использовании специальных технических средств негласного получения информации и в распространении вредоносного программного обеспечения, предназначенного для вмешательства в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем компьютерних сетей или сетей электросвязи то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 3611 УК Украины.
Обвинительный акт направлен в Печерский районный суд города Киева для рассмотрения по суде.
В случае доказательства преступления ему грозит до 4 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
накинули побільше, а потім тихенько дадуть умовне и папір підписати
29 січня Приватбанк виплатив "Нікопольському заводу феросплавів" Ігоря Коломойського 21,8 млн грн, виконавши рішення Госпсуду Києва від 17 грудня 2019 року.
Это Вам не какой-то тупой и ограниченный Слуга Урода!
Холоднюк даже на туалетной бумаге ворует
але й розмов ми тих не почуємо
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А потім його із задоволенням візьме китайська чи американська фірма із захисту інформації.
Это обычный эникейщик, который ленился выходить на работу и установил средства удаленного управления.
Поскольку, холоднюк известный ворюга, за ним следят все кому не лень.
Когда начало пригорать начали искать крайних.
Попался этот
Китайцам он и нахрен не сдался.
У них миллионы таких умельцев.
либо он уж ооочень тупо спалился. просто если такие дела мутил, то чувак непрост.
Вот и ленился.
Кроме того, эти клерки часто ездят в командировки и забывают какую кнопку нажать что бы просмотреть вордовский файл.
Вы слишком высокого мнения о холоднюке, если думаете, что он самостоятельно может посетить порносайт .
Как говорил о нем его бывший сотрудник Валентин Валентинович Левицкий - це село з булькою під носом
Ну то що, згодом послухаємо...
В случае если я выиграю в лотерею я куплю "Теслу" и пну Ляшко в бакенбарду... левую, и правую, а потом еще и еще, "на сдачу то"))))
ТС - любое устройство, изделие или компонент, с помощью которых человек реализует определённую потребительскую, производственную, эксплуатационную либо познавательную задачу в рамках той или иной технологи.
Ладно, выше общее определение, а вот определение, осносительно телекомуникационной отрасли:
ТС - Изделие, оборудование, аппаратура или их составные части, функционирование которых основано на законах электротехники, радиотехники и (или) электроники, содержащие электронные компоненты и (или) схемы, которые выполняют одну или несколько следующих функций: усиление, генерирование, преобразование, переключение и запоминание. Техническое средство может быть радиоэлектронным средством (РЭС), средством вычислительной техники (СВТ), средством электронной автоматики (СЭА), электротехническим средством, а также изделием промышленного, научного и медицинского назначения (ПНМ-установки)
Вы бы услышали вопли его племянницы Роксоланы типа:
- ***, буду в селі, всім розкажу, що мій дядько злодій!
- Сьогодні на одних олівцях 10 тисяч украв!
А вчора на блокнотах - 50!
Это - дословная цытата!