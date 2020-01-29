 Киевский инженер тайно прослушивал Судебную администрацию в течение 3 месяцев, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

По версии обвинения в августе-сентябре 2018 инженер отдела Государственного предприятия "Информационные судебные системы", используя свое служебное положение, загрузил вредоносное программное обеспечение, отнесенное к категории специальных технических средств негласного получения информации, на ряд ноутбуков, которые использовались для настройки работы компьютеров, локальной сети и дата-центра Государственной судебной администрации Украины.

В дальнейшем он принял меры по маскировке указанной программы и обеспечение ее автоматического запуска вместе с операционной системой.

Указанное программное обеспечение в течение трех месяцев осуществляло негласную аудио фиксацию в помещениях Государственной судебной администрации Украины.

По результатам расследования инженеру отдела ГП "Информационные судебные системы" предъявлено обвинение в незаконном приобретении и использовании специальных технических средств негласного получения информации и в распространении вредоносного программного обеспечения, предназначенного для вмешательства в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем компьютерних сетей или сетей электросвязи то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 3611 УК Украины.

Обвинительный акт направлен в Печерский районный суд города Киева для рассмотрения по суде.

В случае доказательства преступления ему грозит до 4 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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