EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  3728  36
Все про:Киев (18499) прокуратура (3826) прослушка (287)

 Киевский инженер тайно прослушивал Судебную администрацию в течение 3 месяцев, - прокуратура

Завершено досудебное расследование по факту использования вредоносных программ для осуществления негласной аудио фиксации в помещениях Государственной судебной администрации Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

По версии обвинения в августе-сентябре 2018 инженер отдела Государственного предприятия "Информационные судебные системы", используя свое служебное положение, загрузил вредоносное программное обеспечение, отнесенное к категории специальных технических средств негласного получения информации, на ряд ноутбуков, которые использовались для настройки работы компьютеров, локальной сети и дата-центра Государственной судебной администрации Украины.

В дальнейшем он принял меры по маскировке указанной программы и обеспечение ее автоматического запуска вместе с операционной системой.

Указанное программное обеспечение в течение трех месяцев осуществляло негласную аудио фиксацию в помещениях Государственной судебной администрации Украины.

По результатам расследования инженеру отдела ГП "Информационные судебные системы" предъявлено обвинение в незаконном приобретении и использовании специальных технических средств негласного получения информации и в распространении вредоносного программного обеспечения, предназначенного для вмешательства в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем компьютерних сетей или сетей электросвязи то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 3611 УК Украины.

Обвинительный акт направлен в Печерский районный суд города Киева для рассмотрения по суде.

В случае доказательства преступления ему грозит до 4 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Частные детективы прослушивали телефоны за $3 тыс. в Днепре, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3172544
 
 
 Топ комментарии
 
быстренько упакуют...... думаю, за три месяца он много чего интересного услышал, чего и нам хотелось бы знать....
 показать весь комментарий
 
А как звучит гордо - Киевский Инженер!!!

Это Вам не какой-то тупой и ограниченный Слуга Урода!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
До речі, у нормальних країнах таким спецслужби і охоронні аґенства пропонують роботу.
 показать весь комментарий
 
 
а думаєш він сидіти буде?

накинули побільше, а потім тихенько дадуть умовне и папір підписати
 показать весь комментарий
 
Ну, не знаю, не знаю. З нашими зпбільними органами все може бути. Найбільша проблема - це їх непередбачувпність.
 показать весь комментарий
 
 
Після Онищенко-кадирова це просто "початківець"...
 показать весь комментарий
 
быстренько упакуют...... думаю, за три месяца он много чего интересного услышал, чего и нам хотелось бы знать....
 показать весь комментарий
 
 
шо там можно услышать кроме матюччя и беспрерывного решалова?
 показать весь комментарий
 
 
дса це не суд) Це організація для господарського забезпечення роботи судів) папір, конверти та організація роботи із статистикою, комп'ютерами та ін.
 показать весь комментарий
 
Так он с коррупцией пытался бороться.
 показать весь комментарий
 
 
и шо. в самокат микрофон тайно тоже вон вделал?
 показать весь комментарий
 
 
А как звучит гордо - Киевский Инженер!!!

Это Вам не какой-то тупой и ограниченный Слуга Урода!
 показать весь комментарий
 
 
Мужика не под суд надо, а в криворукое СБУ консультантом
 показать весь комментарий
 
Вот ****, тимвьюер в автозагрузка поставил!
 показать весь комментарий
 
 
Красава,что там можно услышать в этой администрации,только как коррупционеры и казнокрады отслюнявливают судьям и договариваются о ценах на услуги.
 показать весь комментарий
 
 
Не шути так.
Холоднюк даже на туалетной бумаге ворует
 показать весь комментарий
 
Вангую, його не посадять!
але й розмов ми тих не почуємо
 показать весь комментарий
 
В случае доказательства преступления ему грозит до 4 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Источник: https://censor.net.ua/n3172544
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А потім його із задоволенням візьме китайська чи американська фірма із захисту інформації.
 показать весь комментарий
 
 
Все намного проще.
Это обычный эникейщик, который ленился выходить на работу и установил средства удаленного управления.
Поскольку, холоднюк известный ворюга, за ним следят все кому не лень.
Когда начало пригорать начали искать крайних.
Попался этот
Китайцам он и нахрен не сдался.
У них миллионы таких умельцев.
 показать весь комментарий
 
 
да реально там не докажут. даже если захотят.
либо он уж ооочень тупо спалился. просто если такие дела мутил, то чувак непрост.
 показать весь комментарий
 
 
У Державній судовій адміністрації він лінувався виходити на роботу?
 показать весь комментарий
 
Тю, полставки, небось, получала дочка холоднюка.
Вот и ленился.
Кроме того, эти клерки часто ездят в командировки и забывают какую кнопку нажать что бы просмотреть вордовский файл.
Вы слишком высокого мнения о холоднюке, если думаете, что он самостоятельно может посетить порносайт .
Как говорил о нем его бывший сотрудник Валентин Валентинович Левицкий - це село з булькою під носом
 показать весь комментарий
 
Пысы, левицкому никоим образом навредить уже нельзя.
 показать весь комментарий
 
а інженера з офісу Зе ще не знайшли?
Ну то що, згодом послухаємо...
 показать весь комментарий
 
 
В случае доказательства преступления ему грозит до 4 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Источник: https://censor.net.ua/n3172544\\\\\\\\\\\

В случае если я выиграю в лотерею я куплю "Теслу" и пну Ляшко в бакенбарду... левую, и правую, а потом еще и еще, "на сдачу то"))))
 показать весь комментарий
 
Тепер служба безпеки тієї адміністрації буде прослуховувати ті "тіла" які вона охороняє.
 показать весь комментарий
 
"программное обеспечение, отнесенное к категории специальных технических средств" - а давно ПО стало ТС?
ТС - любое устройство, изделие или компонент, с помощью которых человек реализует определённую потребительскую, производственную, эксплуатационную либо познавательную задачу в рамках той или иной технологи.
Ладно, выше общее определение, а вот определение, осносительно телекомуникационной отрасли:

ТС - Изделие, оборудование, аппаратура или их составные части, функционирование которых основано на законах электротехники, радиотехники и (или) электроники, содержащие электронные компоненты и (или) схемы, которые выполняют одну или несколько следующих функций: усиление, генерирование, преобразование, переключение и запоминание. Техническое средство может быть радиоэлектронным средством (РЭС), средством вычислительной техники (СВТ), средством электронной автоматики (СЭА), электротехническим средством, а также изделием промышленного, научного и медицинского назначения (ПНМ-установки)
 показать весь комментарий
 
Може він їх шантажував. Пропонував викупити плівки...
 показать весь комментарий
 
Жаль. А могли бы много интересного узнать о том, как у вершится правосудие Коломойского.
 показать весь комментарий
 
Ха-ха.
Вы бы услышали вопли его племянницы Роксоланы типа:
- ***, буду в селі, всім розкажу, що мій дядько злодій!
- Сьогодні на одних олівцях 10 тисяч украв!
А вчора на блокнотах - 50!

Это - дословная цытата!
 показать весь комментарий
 
В коментах зі звичайного сісадміна, що на роботі потроянив компи в мережі, яку обслуговував, вже ледь не суперхакера зробили. Встид.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх