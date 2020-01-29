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 Россия продолжает кампанию по призыву жителей Крыма в свою армию, нарушая международное право, - ООН

В 2019 году Российская Федерация, как оккупационное государство в Крыму, что признано резолюциями Генассамблеи ООН, продолжила кампанию по призыву жителей Крыма в свои Вооруженные Силы. Это является нарушением ее обязательств оккупационного государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Facebook.

Сообщается, что в российском судебном реестре есть данные о 25 производствах за уклонение от призыва, открытых в 2019 году.

Обвиняемых оштрафовали в уголовном порядке на сумму, в эквиваленте, от 243 до 810 долларов США.

"О первом деле за уклонение от призыва на военную службу в Крыму стало известно в 2017 году. С тех пор мы идентифицировали не менее 68 уголовных производств за уклонение, по которым были обнародованы, по меньшей мере, 32 обвинительных приговора.

Напоминаем, что Российская Федерация, как оккупационное государство в Крыму, должна прекратить принудительный призыв в свои Вооруженные силы и положить конец уголовному преследованию жителей Крыма за уклонение от призыва на военную службу", - сказано в сообщении.

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Также подчеркивается, что согласно международному гуманитарному праву, те, кто проживал в Крыму в начале оккупации, признаются лицами под защитой.

Россия продолжает кампанию по призыву жителей Крыма в свою армию, нарушая международное право, - ООН 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172540
 
 
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Одні вітання крисщанам! Вітаю від душі, погано що вас дурбецелів в сірію на запчасті не відправляють.
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Не хотели служить на северном берегу Черного моря пусть служат на южном - Моря Лаптевых Россия продолжает кампанию по призыву жителей Крыма в свою армию, нарушая международное право, - ООН - Цензор.НЕТ 8663. А еще лучше в Сирию и Ливию, пусть свою любимую расею в Африке защищают.
Россия продолжает кампанию по призыву жителей Крыма в свою армию, нарушая международное право, - ООН - Цензор.НЕТ 589
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Ну хотели же в расею, в радную говень, ну так извольте теперь отслужить Россия продолжает кампанию по призыву жителей Крыма в свою армию, нарушая международное право, - ООН - Цензор.НЕТ 6085
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Одні вітання крисщанам! Вітаю від душі, погано що вас дурбецелів в сірію на запчасті не відправляють.
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Не хвилюйтесь так, вони ж не в криму будуть нести службу, а десь на дальньому сході або хібарівську. А там можна загинути і навіть ніхто потім не згадає, так що все пучком Россия продолжает кампанию по призыву жителей Крыма в свою армию, нарушая международное право, - ООН - Цензор.НЕТ 3046
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озабоченность пнятна - зачем хлопцам гнить в слабейшей армии мира, когда намного престижнее и выгодней было бы им служить в мощнейшей армии европы - щите запада от бурятско-монгольских подводных орд
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що, с ранку вже выжрал все и боярой догнался?
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Шо, твою бояру сперли? Ты думаешь кто то из местных?
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судя по пафосу им был ты
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гарно брэшешь, шо, цеп ьукоротили, а миску отодвинули? це не повод бросаться на громадян и не скули
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Вы ошыбаитесь, сударь, это была ваша "Собака", которая умеет лайкать.
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ну. хоть одно волшебное слово знаешь, и то гарно Россия продолжает кампанию по призыву жителей Крыма в свою армию, нарушая международное право, - ООН - Цензор.НЕТ 3937
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А как крисчане думали? Хотели "домой", теперь на дальний восток их, надо родину от китайского нашествия защищать.
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А иначе что?
международные организации импотентны
только создание ядерного оружия Украиной может остановить мордор
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А Зеля Оманский тем временем поздравляет *****, плевать он хотел на украинцев
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ООН, ПАСЕ прошлый век
которые легализируют людоедство в лице рф
лично у меня одна надежда осталась это Гаага
посмотрим что там будет 9 марта
и как после этого макрон поедет к ***** на парад
за нашего вообще молчу
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Ось цікаво, якщо хтось з цих призовників втече на материкову України, то чи видадуть ЗЕлені його назад москалям.
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Не хотели служить на северном берегу Черного моря пусть служат на южном - Моря Лаптевых Россия продолжает кампанию по призыву жителей Крыма в свою армию, нарушая международное право, - ООН - Цензор.НЕТ 8663. А еще лучше в Сирию и Ливию, пусть свою любимую расею в Африке защищают.

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И ЧТО СДЕЛАЕТ ООН? ДА НИЧЕГО! ПОКА НЕ БУДЕТ ЯО НИКТО НАС СЛУШАТЬ НЕ БУДЕТ, А ТЕМ КТО СЕЙЧАС НАПИШЕТ ЧТО НАС ТАМ ОБЛОЖАТ САНКЦИЯМИ И Т.Д. НИЧЕРТА ОНИ НЕ СДЕЛАЮТ КРОМЕ ОЗАБОЧЕНОСТИ, БУДАПЕШТСКИЙ МЕМОРАНДУМ ИМ В РОЖУ!
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ну будет у нас ЯО и что? Думаешь єто парашку остановит? Да хер там)
Ну шмальнем мы по моцкве ракетой ядреной, а дальше что? Пуйлан то в бункере пересидит, а тем самым мы развяжем ему руки на тотальную экспансию Украины. И Европа их, кацапов, поддержит...
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НИКТО НЕ ГОВОРИТ ШМАЛЯТЬ, ТОЛЬКО ОДНО НАЛИЧИЕ ЯО МЕНЯЕТ ОТНОШЕНИЕ К СТРАНЕ.
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Жаль молодёжь, они не виноваты. В Сирии и Ливии -- не будут-- срочники , а этих
по побережью Северо-Ледовитого и Тихого океанов --карульными.
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Зато у них будет дембельский альбом, отмороженные конечности и фотки с тюленями или кто там из млекопитающих обитает
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я знову ж, в 3334-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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офф топ
Егор Жуков
Я хочу вынести вотум недоверия путину

Отовсюду слышно, будто своими поправками Владимир Путин положил начало новой политической реальности. Это, конечно, не так.
Новая Конституция не будет лучше старой, как и старая не была лучше новой. Потому что в авторитарной стране Основной закон - это не Конституция, а воля автократа. Не совсем правы аналитики, утверждающие, что поправки усилят власть Путина. На бумаге - да. Но, друзья, российский президент уже не ограничен ничем, кроме собственных хотелок. Именно это и позволяет ему перестраивать политическую систему по щелчку пальцев.
Поэтому для меня «всенародное голосование», которое пройдёт, вероятно, 12 апреля, не будет иметь вообще никакого отношения к Конституции. То есть, прямо совсем никакого. Я не использую термин «конституционный переворот», чтобы описать действия президента. Я не хочу спорить о том, какой же из вариантов Конституции лучше: старый или новый. Это бессмысленные разговоры. В России нет никакого закона, кроме Владимира Владимировича Путина.
И я хочу сказать «нет» Владимиру Владимировичу Путину.
Я хочу сказать «нет» коррупции, превращающей мою Родину в грязный подъезд на задворках человечества. Я хочу сказать «нет» репрессиям, съедающим самых лучших и светлых из нас. Я хочу сказать «нет» созданной государством обстановке, превратившей нас в нацию, разучившуюся брать на себя ответственность, разучившуюся любить.
Я хочу вынести вотум недоверия Владимиру Владимировичу Путину. Это я и сделаю на «всенародном голосовании».
Мне все равно, во что наши, прости господи, власть имущие хотят превратить это голосование. Они сами не понимают, каким источником бедствий обернется для них их задумка. Теперь всё ясно, словно летний день: больше нет надобности в трудных электоральных стратегиях, больше нет необходимости голосовать за тех, кто тебе противен. Есть только «Да» и «Нет».
Власть не сможет заставить меня думать, будто это голосование - про изменение Конституции. О, нет. День голосования станет днём, когда граждане покажут, что они наконец стали самостоятельными и что «отец нации» им больше не нужен. Вот тогда новая политическая реальность действительно наступит.
И последнее.
Господин президент, если вы думаете, что у оппозиции нет плана действий, спешу вас расстроить. Stay tuned, господин президент, stay tuned.
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Так само російські окупанти не мали права призивати українців у так звану радянську (вона ж червона, а по суті російська) армію. Зеленій ваті нагадую, що з 1921 по 1991 рік Україна була окупована російськими військами.
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А от цікаво. чи можна буде в майбутньому (сподіваюся близькому) притягнути Московію в міжнародних судах до відшкодування моральних, матеріальних втрат за ці дії.
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КРЫМЧАНЕ МОГЛИ ЗАВАЛИТЬ УЖЕ ДАВНО ИСКАМИ ПА-РАШУ, НО ОНИ СИДЯТ НА ЖОПЕ РОВНО "ВЫЖИВАЮТ" И ЧЕГО ТО ЖДУТ
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