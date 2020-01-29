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 Политика Украины, Общество
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Все про:судья (2211) Высший совет правосудия (318) ВККСУ (414) увольнение судей (45) Маловацкий Алексей (1)

 Этическая комиссия при ВСП сможет увольнять судей двумя голосами ее иностранных членов, и никто не сможет этому помешать, - замглавы ВСП Маловацкий

Предусмотренная законом "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" этическая комиссия при Высшем совете правосудия сможет инициировать увольнение нечестных членов ВККС и ВСП.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил заместитель главы Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий.

По его словам, этическая комиссия при ВСП будет иметь полномочия дисциплинарного характера.

"В законе предусмотрена следующая процедура. Если есть дисциплинарное производство в отношении судьи, то комиссия может вытребовать для своего производства это дело у члена Высшего совета правосудия и самостоятельно его рассмотреть... Теперь, начав производство в отношении любого судьи, я обязан остановить рассмотрение, передать в комиссию, комиссия сама будет рассматривать, без моего участия. То есть без участия Высшего совета правосудия. Самостоятельно примет решение. А теперь главное. Она может принять одно решение - об увольнении. Никакого другого решения она не принимает", - отмечает Маловацкий.

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Он добавляет, что если за увольнение проголосуют два иностранных члена комиссии (в состав которой войдут три иностранца и три украинца. - Ред.), то Высший совет правосудия не сможет изменить это решение.

"Поэтому фактически два иностранных гражданина имеют большие полномочия, чем 21 член Высшего совета правосудия. Поэтому у меня сразу было предложение: зачем? Давайте мы тогда просто скажем, что Высшего совета правосудия не существует. Есть два гражданина иностранных, они принимают решения", - заключает замглавы ВСП.

Полное интервью с Алексеем Маловацким читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3172537
 
 
 Топ комментарии
 
21 член Высшего совета правосудия.Источник: https://censor.net.ua/n3172537 это мародеры на шеи народа
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сюда, сцуко, нужно вводить прямое американское правление.....
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ВРП це фікція! вовки нею керують та годують!
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21 член Высшего совета правосудия.Источник: https://censor.net.ua/n3172537 это мародеры на шеи народа
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ВРП це фікція! вовки нею керують та годують!
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Отлично теперь вообще будет правосудие огонь 👍👍 дебилы млять
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сюда, *****, нужно вводить прямое американское правление.....
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с этими изменениями высшему совету правосудия присваивается галактический статус
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Хоть что-то положительное происходит в стране.
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...А ты не воруй,не бери взяток,принимай решения по закону, а не по понятиям или по звонку из ОП , что слабо....
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это нужно делать не только в ВСП, а и в местных и опеляционных судах ...потому как после перетасовки карт ничего не изменилось...
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