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 Политика Украины, Общество
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Все про:Холодницкий (655) САП (1248) пранкеры (29)

 САП готова расследовать дела по материалам пранкера Джокера в случае их законности, - Холодницкий

Специализированная антикоррупционная прокуратура готова привлекать к расследованиям материалы, переданные пранкером Джокером, если они будут соответствовать критериям законности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "НВ" заявил глава САП Назар Холодницкий.

"Если это будут доказательства, которые можно в рамках УПК приобщить к делу и которые будут отвечать критериям законности, справедливости, допустимости, относимости доказательств, то почему бы их не использовать в рамках УПК? Я абсолютно "за", - объяснил он.

Помимо этого, Холодницкий назвал украинского пранкера Джокера "одним из символов 2019 года" и заявил, что "ему можна поставить "плюсик" за то, что тот сумел организовать розыгрыши политиков.

В то же время прокурор рассказал, что с момента переписки с пранкером осенью прошлого года он не получил от него никаких "сливов".

"Он с незнакомого номера в WhatsApp написал мне: "Добрый день, я Джокер". На аватарке тогда была фотография Рябошапки. Он сразу признался, что он Джокер. Я, конечно, до сих пор надеюсь, contra spem spero (от лат. "без надежды надеюсь". - Ред.), что он выдаст материалы, которые смогут лечь, если там есть признаки преступлений, в основу уголовных производств. На сегодня у нас такой информации, к сожалению, нет - и пока не намечается", - подытожил руководитель САП.

Ранее Холодницкий рассказал о своей переписке с пранкером Джокером: "Он представился Джокером. Тоже написал под фотографией Генпрокурора, сказал, что у него есть куча информации. По моей просьбе выдать ее нормально, в официальном порядке, он сказал, что еще не время, но он это обязательно сделает".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пранкеры от имени замгенпрокурора Трепака попросили и.о. главы "Аграрного фонда" Барышева принести взятку

Источник: https://censor.net.ua/n3172536
 
 
 Топ комментарии
 
это поросячье рыло за 6 лет не посадило ни одного коррупционера
зачем они вообще нужны?
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когда уже этого бездаря Холодницкого уволят??! туда же и коррупционера Сытника..смыть в унитаз обоих.
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"джокер" = портнов
тоже мне загадка блин
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Технически можно вычислить кто такой джокер, методы есть. Другой вопрос , что за лохмандеи сидят у нас в силовых структурах)))
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видел сайт "Т.Зе"?
это такая же контора как и "джопер"
это такая же контора как малоизвестный сайт "зетатолк", это просто контора из трех букв, сам знаешь чья и откуда.

А технически вычислить место откуда срет джокер.... ну если АНБ только, тогда возможно за 2-3 дня и определят, но не факт. Вон, шоб далеко не ходить, нашего Вольнова даже Кадыров искал и обосрался.
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Выводить на чистую воду и дескридетировать слуг нарида это чиста законная деятельность. САП готова расследовать дела по материалам пранкера Джокера в случае их законности, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 4746
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"САП готова расследовать дела по материалам пранкера Джокера в случае их законности" - іншими словами: хорошому танцюристу яйця заважають.
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ну, все - хана теперь брокеру, если вовремя не вывалит кампрамат на спецкомендатуру САП готова расследовать дела по материалам пранкера Джокера в случае их законности, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 7949
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можливо пранкер щось і надасть, тільки коли і що холодець довів до вироку?!
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от слов "еще не время" некоторые "слуги" по ночам писатся в кроватках будут....
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"Если это будут доказательства, которые можно в рамках УПК приобщить к делу и которые будут отвечать критериям законности, справедливости, допустимости, относимости доказательств, то почему бы их не использовать в рамках УПК? Я абсолютно "за", - объяснил он. Источник: https://censor.net.ua/n3172536»
Типа Труба повинен завірити їх у нотаріуса?
Прикольно
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это поросячье рыло за 6 лет не посадило ни одного коррупционера
зачем они вообще нужны?
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когда уже этого бездаря Холодницкого уволят??! туда же и коррупционера Сытника..смыть в унитаз обоих.
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Атрошенко мер Чернигова очень интересует. Он Чернигов сделал криминальным городом.
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Это кабздец,дайте ему доказательства,тогда он будут сажать,а поднять свой порохоботский зад и самому пособирать валяющиеся на полу доказы почему то не хочется.
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Холодницкому просто полномочий не хвает, поэтому не мешайте холодницкому получать зарплаты, премии, надбавки, командировочные, отпускные и другие нищаки его должности. Ну не хватает у него полномочий - **** вы к нему прикопались?
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