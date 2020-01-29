 Опасный коронавирус: одесский рынок "Седьмой километр" взяли под особый контроль

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом стало известно сегодня во время внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Заседание состоялось под председательством заместителя главы Одесской ОГА Дениса Ванаша.

Как отметила и. о. руководителя департамента охраны здоровья областной государственной администрации Оксана Рокунец-Сорочан, специалисты разработали комплексный план превентивных мер, которые касаются всех международных пунктов пропуска, мест массового скопления людей, и в частности они касаются промрынка "7-й километр", расположенного в пригороде Одессы.

По словам представителя Главного управления Госпотребслужбы в Одесской области Лидии Степановой, администрации рынка рекомендовано оперативно разработать план профилактических мероприятий с целью заблаговременного выявления возможных инфицированных или людей с подозрением на инфицирование.

По мнению специалистов, в частности, необходимо предусмотреть выделение отдельного помещения, в которое можно будет помещать выявленных больных до транспортировки в медицинское учреждение. Кроме того, по итогам совещания, ректорам всех местных вузов рекомендовано составить списки студентов, прибывших из Китая в Украину.

"Рекомендовано сформировать списки этих студентов и обеспечить их ежедневный медицинский осмотр. В частности, всех прибывших из Китая, начиная с 1 января", - сказал Ванаш.

По словам Степановой, специалисты регионального главка Госпотребслужбы проанализировали все пути прибытия граждан из Китая в Одесский регион. В связи с этим, в международном аэропорту "Одесса" обеспечен круглосуточный медицинский осмотр указанной группы граждан, которым замеряется температура тела бесконтактными приборами. Всех прибывающих из стран риска регистрируют для обеспечения дальнейшего медицинского наблюдения, как в Одесской области, так и на территории всей Украины (если из Одессы они отправились в другой город).

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Кроме того, обеспечено круглосуточное наблюдение в 6 морских портах, расположенных в регионе, через которые также может быть "завезен" вирус.

Как отметила Степанова, с 24 января таким образом проверено 68 граждан Китая и 28 граждан Украины и других стран, которые находились на территории Китая с декабря 2019 года. На данный момент людей в регионе, зараженных коронавирусом, не выявлено.

Акцентировалось, что сотрудники всех соответствующих ведомств, работающих на госгранице (пограничники, таможня и пр.) должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

"Необходимо, чтоб были в наличии антисептики, бактериальные излучатели и тепловизоры. Это должно быть в аэропорту, портах, местах массового скопления людей, в медучреждениях, а также на крупнейшем рынке "7-й километр", — подчеркнул Ванаш.

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Отмечалось, что в качестве средства индивидуальной защиты применяются респираторы определенной модификации (Н-95, Н-98), которых обеспечивают защиту от инфекции в течение 8 часов, после чего подлежат утилизации.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.