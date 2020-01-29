 Опасный коронавирус: одесский рынок "Седьмой километр" взяли под особый контроль

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом стало известно сегодня во время внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Заседание состоялось под председательством заместителя главы Одесской ОГА Дениса Ванаша.
Как отметила и. о. руководителя департамента охраны здоровья областной государственной администрации Оксана Рокунец-Сорочан, специалисты разработали комплексный план превентивных мер, которые касаются всех международных пунктов пропуска, мест массового скопления людей, и в частности они касаются промрынка "7-й километр", расположенного в пригороде Одессы.
По словам представителя Главного управления Госпотребслужбы в Одесской области Лидии Степановой, администрации рынка рекомендовано оперативно разработать план профилактических мероприятий с целью заблаговременного выявления возможных инфицированных или людей с подозрением на инфицирование.
По мнению специалистов, в частности, необходимо предусмотреть выделение отдельного помещения, в которое можно будет помещать выявленных больных до транспортировки в медицинское учреждение. Кроме того, по итогам совещания, ректорам всех местных вузов рекомендовано составить списки студентов, прибывших из Китая в Украину.
"Рекомендовано сформировать списки этих студентов и обеспечить их ежедневный медицинский осмотр. В частности, всех прибывших из Китая, начиная с 1 января", - сказал Ванаш.
По словам Степановой, специалисты регионального главка Госпотребслужбы проанализировали все пути прибытия граждан из Китая в Одесский регион. В связи с этим, в международном аэропорту "Одесса" обеспечен круглосуточный медицинский осмотр указанной группы граждан, которым замеряется температура тела бесконтактными приборами. Всех прибывающих из стран риска регистрируют для обеспечения дальнейшего медицинского наблюдения, как в Одесской области, так и на территории всей Украины (если из Одессы они отправились в другой город).
Кроме того, обеспечено круглосуточное наблюдение в 6 морских портах, расположенных в регионе, через которые также может быть "завезен" вирус.
Как отметила Степанова, с 24 января таким образом проверено 68 граждан Китая и 28 граждан Украины и других стран, которые находились на территории Китая с декабря 2019 года. На данный момент людей в регионе, зараженных коронавирусом, не выявлено.
Акцентировалось, что сотрудники всех соответствующих ведомств, работающих на госгранице (пограничники, таможня и пр.) должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.
"Необходимо, чтоб были в наличии антисептики, бактериальные излучатели и тепловизоры. Это должно быть в аэропорту, портах, местах массового скопления людей, в медучреждениях, а также на крупнейшем рынке "7-й километр", — подчеркнул Ванаш.
Отмечалось, что в качестве средства индивидуальной защиты применяются респираторы определенной модификации (Н-95, Н-98), которых обеспечивают защиту от инфекции в течение 8 часов, после чего подлежат утилизации.
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
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вимагає дозволу приватизації землі іноземцями..
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Петр Порошенко.
«Нам были доставлены антибиотики, лекарственные препараты, дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты. Начала доставляться противогриппозная вакцина и прибыли с этим гуманитарным грузом специалисты», - рассказал Порошенко.
По его словам, «в министерстве четко выработали перечень лекарств, которые являются сертифицированными, которые безопасны и проверены, которые сразу можно использовать на территории Украины», сообщает пресс-служба «Нашей Украины».
Отвечая на вопрос, является ли закупка препарата «Тамифлю» личной договоренностью Порошенко с производителем, министр сказал: «Это правда. Мы это сделали по решению СНБО».
«Препараты были завезены по цене в 5 раз ниже рыночной цены. Мы можем сказать, что мы сэкономили государству больше 350 миллионов бюджетных средств», - отметил Порошенко.
Он также сообщил, что есть предложение «распространить на Украину действие специальной противоэпидемической программы для развивающихся стран со специальными ценами».
Складуть
а далі що?
Далі списки тих з ким вони контактували на протязі 10 днів?
може і пригодились би..
але далі треба складати списки контактерів з контактерами..
плюс,врахуйте, вірус передається на 1-2 метри.(