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 Опасный коронавирус: одесский рынок "Седьмой километр" взяли под особый контроль

В Одесской области в связи с возможным распространением опасного коронавируса популярный промтоварный рынок "7-й километр", на котором работает много граждан Китая, взят под особый контроль.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом стало известно сегодня во время внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Заседание состоялось под председательством заместителя главы Одесской ОГА Дениса Ванаша.

Как отметила и. о. руководителя департамента охраны здоровья областной государственной администрации Оксана Рокунец-Сорочан, специалисты разработали комплексный план превентивных мер, которые касаются всех международных пунктов пропуска, мест массового скопления людей, и в частности они касаются промрынка "7-й километр", расположенного в пригороде Одессы.

По словам представителя Главного управления Госпотребслужбы в Одесской области Лидии Степановой, администрации рынка рекомендовано оперативно разработать план профилактических мероприятий с целью заблаговременного выявления возможных инфицированных или людей с подозрением на инфицирование.

По мнению специалистов, в частности, необходимо предусмотреть выделение отдельного помещения, в которое можно будет помещать выявленных больных до транспортировки в медицинское учреждение. Кроме того, по итогам совещания, ректорам всех местных вузов рекомендовано составить списки студентов, прибывших из Китая в Украину.

"Рекомендовано сформировать списки этих студентов и обеспечить их ежедневный медицинский осмотр. В частности, всех прибывших из Китая, начиная с 1 января", - сказал Ванаш.

По словам Степановой, специалисты регионального главка Госпотребслужбы проанализировали все пути прибытия граждан из Китая в Одесский регион. В связи с этим, в международном аэропорту "Одесса" обеспечен круглосуточный медицинский осмотр указанной группы граждан, которым замеряется температура тела бесконтактными приборами. Всех прибывающих из стран риска регистрируют для обеспечения дальнейшего медицинского наблюдения, как в Одесской области, так и на территории всей Украины (если из Одессы они отправились в другой город).

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Кроме того, обеспечено круглосуточное наблюдение в 6 морских портах, расположенных в регионе, через которые также может быть "завезен" вирус.

Как отметила Степанова, с 24 января таким образом проверено 68 граждан Китая и 28 граждан Украины и других стран, которые находились на территории Китая с декабря 2019 года. На данный момент людей в регионе, зараженных коронавирусом, не выявлено.

Акцентировалось, что сотрудники всех соответствующих ведомств, работающих на госгранице (пограничники, таможня и пр.) должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

"Необходимо, чтоб были в наличии антисептики, бактериальные излучатели и тепловизоры. Это должно быть в аэропорту, портах, местах массового скопления людей, в медучреждениях, а также на крупнейшем рынке "7-й километр", — подчеркнул Ванаш.

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Отмечалось, что в качестве средства индивидуальной защиты применяются респираторы определенной модификации (Н-95, Н-98), которых обеспечивают защиту от инфекции в течение 8 часов, после чего подлежат утилизации.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Источник: https://censor.net.ua/n3172534
 
 
 Топ комментарии
 
Какие пугающие заголовки на цензоре. Я уже подумал, что все, пипец, китайский коронавирус в Украине. И что самое обидно было бы, что даже раньше чем у мышибратьев...
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как бы мерзкий порошлеппер не старался ну н еидет такое зе. Это больше бы Витальке подошло но не зе точно. Хотя что вам порохошлеппрам? Как сказал пан так и делаете.
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А зєлєна катаклізьма в Одесу випадково не збирається?
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Особый контроль это что,вчера вход для нелегалов по 10 баксов,а сегодгя по 50?
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Какие пугающие заголовки на цензоре. Я уже подумал, что все, пипец, китайский коронавирус в Украине. И что самое обидно было бы, что даже раньше чем у мышибратьев...
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Ну может тогда хоть мышибратья границу с нами закроют наконец.
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Схема повторяется. В 2004 году на «Национальном саммите по вакцине от гриппа», спонсированном CDC и Американской Медицинской Ассоциацией, Глен Новак, помощник директора по связям с общественностью в Национальной Программе по Вакцинации, говорил об использовании СМИ для увеличения спроса на вакцину. Один из «семи шагов по созданию интереса и поднятию спроса на прививку от гриппа (или любую другую)» осуществляется тогда, когда «медицинские эксперты и органы здравоохранения публично… придают важность, выказывают тревогу (в том числе предсказывают ужасные последствия) и побуждают к срочной вакцинации». Другой шаг говорит о «потоке сообщений… что грипп вызывает серьёзное заболевание и/или поражает множество людей, способствуя формированию впечатления, что многие восприимчивы к самым тяжёлым случаям гриппа».
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В Ухани заболеваемость и смертность от осложнений этого вируса ниже, чем при обычном гриппе.
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Британский авиаперевозчик British Airways приостановил бронирование на своем сайте прямых рейсов из Лондона в Пекин и Шанхай до марта.
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Да-да... вирус. А жена. прямо сейчас, из ПУМБа вернулась. Так вот: 25,00 покупка доллара. А принимают уже по 24,80. Наверное, тоже вирус какой-то, финансовый.
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Сейчас не понятно. У тебя же зп в долларах, тебе же на руку.
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ні .. мвф не дає бабла.
вимагає дозволу приватизації землі іноземцями.. Небезпечний коронавірус: одеський ринок "Сьомий кілометр" взяли під особливий контроль - Цензор.НЕТ 2117
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Доктор что-то мне не хорошо расстройство . Это фигня фигню не лечим . Док мне ещё хуже теперь ещё и горло болит. Это фигня фигню не лечим . Док шото вообще плохо все добавилась ещё и температура . Это фигня фигню не лечим . Док блин в глазах плывёт температура под сорок кости горят . Да а это уже писец и он не излечим😂😂😂😂 примерно так все у нас на контроле
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Закончится тем, чем всегда: торговцев "обилетят", часть точек закроются, а китайцы и прочие разбегутся оттуда по всему городу и его окрестностям разнося заразу проголосовавшим за оманского ослика зебилам. Опасный коронавирус: одесский рынок "Седьмой километр" взяли под особый контроль - Цензор.НЕТ 7317
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а що там може шось зародитись? якщо там і зародиться ШОСЬ, то лише своє доморощене.
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Эпидемия гриппа была проверкой для МИД Украины относительно способности обеспечить новые механизмы координации действий, как в привлечении международной помощи, так и в противодействии чрезвычайным обстоятельствам, которые могут возникнуть в будущем
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Петр Порошенко.
«Нам были доставлены антибиотики, лекарственные препараты, дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты. Начала доставляться противогриппозная вакцина и прибыли с этим гуманитарным грузом специалисты», - рассказал Порошенко.
По его словам, «в министерстве четко выработали перечень лекарств, которые являются сертифицированными, которые безопасны и проверены, которые сразу можно использовать на территории Украины», сообщает пресс-служба «Нашей Украины».
Отвечая на вопрос, является ли закупка препарата «Тамифлю» личной договоренностью Порошенко с производителем, министр сказал: «Это правда. Мы это сделали по решению СНБО».
«Препараты были завезены по цене в 5 раз ниже рыночной цены. Мы можем сказать, что мы сэкономили государству больше 350 миллионов бюджетных средств», - отметил Порошенко.
Он также сообщил, что есть предложение «распространить на Украину действие специальной противоэпидемической программы для развивающихся стран со специальными ценами».
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Чудик! Так это нужно распечатать на формат А1, и в каждом кабинете всех этих оманских ишаков повесить, на каждой стене, как инструкцию. Им такое понять, нужно в Трускавце года три, не выезжая, ходить на уроки.
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за підсумками наради, ректорам усіх місцевих вишів рекомендовано скласти списки студентів, які прибули з Китаю в Україну .

Складуть
а далі що?
Далі списки тих з ким вони контактували на протязі 10 днів?

може і пригодились би..
але далі треба складати списки контактерів з контактерами.. Небезпечний коронавірус: одеський ринок "Сьомий кілометр" взяли під особливий контроль - Цензор.НЕТ 5811


плюс,врахуйте, вірус передається на 1-2 метри.(
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