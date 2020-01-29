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 Регистрация на ВНО стартует 3 февраля и продлится до 24 марта

С 3 февраля начинается регистрация на внешнее независимое оценивание.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2020 продлится с 3 февраля по 24 марта.

"Комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО руководители учебных заведений могут присылать до 17 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что процедура регистрации будет зависеть от того, будет проходить лицо государственную итоговую аттестацию в форме ВНО.

Напомним, ранее сообщалось, что на пробное независимое внешнее тестирование зарегистрировалось более 65 тысяч участников.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172530
 
 
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