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Все про:грипп (453) карантин (188) Мариуполь (3711) школа (1981)

 Из-за вспышки гриппа и ОРВИ все школы Мариуполя закрывают на карантин с завтрашнего дня

В Мариуполе с 30 января приостановят занятия во всех школах города из-за вспышки гриппа и ОРВИ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

"В связи с ежедневным увеличением количества учеников, заболевших респираторными инфекциями, в соответствии с приказом департамента образования от 29.01.2020 №50 "О приостановке образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования и внешкольного образования г. Мариуполя в 2019-2020 учебном году" с 30 января года приостановлен образовательный процесс в учреждениях общего среднего и внешкольного образования города", - сказано в сообщении.

Отмечается, что с начала недели в школах города отсутствовало 12% школьников из-за заболевания ОРВИ, вчера эта цифра составляла уже 14%, а сегодня - более 16%. Кроме того, в контакт-центр поступали звонки с жалобами от родителей по данному вопросу.

Также на данный момент продолжены приемные часы педиатров из-за увеличения количества обращений.

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"Поэтому было принято решение закрыть школы города на карантин до улучшения эпидемситуации. И важно - обезопасить от заражения респираторными инфекциями других детей", - сообщили в мэрии.

О восстановлении обучения в учебных заведениях будет сообщено дополнительно.

Источник: https://censor.net.ua/n3172526
 
 
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Косить у нас- всегда умели... В период афганской войны на 7-б, у психиатра. Сейчас- на ОРВИ. Я сам косил, честно признаюсь. Клея силикатного чуток, в ноздрю, перед заходом к терапевту. Чихаешь так, что больничный выписывался автоматически, не измеряя температуру, порой. Было дело...
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