 "Слуга народа" - 45,4%, ОПЗЖ - 13,8%, ЕС - 12,3%, "Батькивщина" - 8%, "Голос" - 2,5%, - Центр Разумкова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют итоги исследования социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 17 по 21 января по заказу "OBOZREVATEL".
Согласно результатам опроса, в случае, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, те избиратели, которые намерены пойти на выборы и уже определились с выбором, чаще всего отдали бы свой голос за:
- 45,4% – "Слуга народа".
- 13,8% – "Оппозиционная платформа – За жизнь".
- 12,3% – "Европейская солидарность".
- 8% – ВО "Батькивщина".
- 5,2% – "Сила и честь".
- 2,9% – "Гражданская позиция".
- 2,9% – Радикальнуя партия Олега Ляшко.
- 2,5% – "Голос".
- 2,2% – "Украинская стратегия Гройсмана".
- 1,6% – ВО "Свобода".
- 0,9% – "Оппозиционный блок".
- 0,6% – "Национальный корпус".
- 0,5% – "Партия Шария".
- 1,1% – другие партии.
Отмечается, что во всех макрорегионах "Слуга народа" является лидером электоральных симпатий. В западном и центральном регионах второе место занимает "Европейская солидарность", а третье - ВО "Батькивщина". В восточном и южном регионах второй показатель имеет "Оппозиционная платформа – За жизнь".
В ходе проведенного опроса было учтено мнение 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Выборка представляет взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Ее теоретическая погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Мне, правда, вовсе не кажется, что их 45%, скорее 25%, но вот они - секта.
Секта лохов натуральных, непробиваемых.
Зеленського поставили на лічильник і призначили йому наступну "стрілу" на квітень цього року. До того часу він має реалізувати підписані в Парижі угоди, а саме провести через Раду і навіть внести в Конституцію пропозицію щодо особливого статусу Донбасу і щодо проведення виборів на окупованих територіях. Меркель остаточно перейшла на бік, де перебуває Макрон. На тій "стрілці", яку призначили Зеленському на квітень, проти нього одного буде троє людей із єдиною позицією. Нинішнє становище України в нормандській четвірці - це логічний і закономірний підсумок дій нової влади.
Годинник цокає, Україна поставлена на лічильник. Кожен рух стрілки, що наближає до цієї дати, змушуватиме Зеленського по суті рухатися в напрямку Росії. Сенс зустрічі в Омані був саме в тому, щоб нагадати про його зобов'язання, підписані в Парижі. Андрій Піонтковський https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/putin-postaviv-zelenskogo-na-lichilnik-merkel-i-makrona-na-botsi-rosii-piontkovskij.htm