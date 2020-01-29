EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  1649  37
Все про:опрос (1803) партия (459) рейтинг (1276) Центр Разумкова (98) Батькивщина (1840) Слуга народа (616)

 "Слуга народа" - 45,4%, ОПЗЖ - 13,8%, ЕС - 12,3%, "Батькивщина" - 8%, "Голос" - 2,5%, - Центр Разумкова

Рейтинг партии "Европейская солидарность" вырос к 12,3%, а "Голоса" опустился до 2,5%. Текущие рейтинги партий "Слуга народа", ОПЗЖ и "Батькивщина" среди избирателей остались близкими к их результатам на выборах в Верховную Раду 21 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют итоги исследования социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 17 по 21 января по заказу "OBOZREVATEL".

Согласно результатам опроса, в случае, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, те избиратели, которые намерены пойти на выборы и уже определились с выбором, чаще всего отдали бы свой голос за:

  • 45,4% – "Слуга народа".
  • 13,8% – "Оппозиционная платформа – За жизнь".
  • 12,3% – "Европейская солидарность".
  • 8% – ВО "Батькивщина".
  • 5,2% – "Сила и честь".
  • 2,9% – "Гражданская позиция".
  • 2,9% – Радикальнуя партия Олега Ляшко.
  • 2,5% – "Голос".
  • 2,2% – "Украинская стратегия Гройсмана".
  • 1,6% – ВО "Свобода".
  • 0,9% – "Оппозиционный блок".
  • 0,6% – "Национальный корпус".
  • 0,5% – "Партия Шария".
  • 1,1% – другие партии.

Слуга народа - 45,4%, ОПЗЖ - 13,8%, ЕС - 12,3%, Батькивщина - 8%, Голос - 2,5%, - Центр Разумкова 01

Слуга народа - 45,4%, ОПЗЖ - 13,8%, ЕС - 12,3%, Батькивщина - 8%, Голос - 2,5%, - Центр Разумкова 02

Отмечается, что во всех макрорегионах "Слуга народа" является лидером электоральных симпатий. В западном и центральном регионах второе место занимает "Европейская солидарность", а третье - ВО "Батькивщина". В восточном и южном регионах второй показатель имеет "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Слуга народа - 45,4%, ОПЗЖ - 13,8%, ЕС - 12,3%, Батькивщина - 8%, Голос - 2,5%, - Центр Разумкова 03

В ходе проведенного опроса было учтено мнение 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Выборка представляет взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Ее теоретическая погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 20% украинцев считают, что авторитаризм может быть лучше, чем демократия, - соцопрос. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3172525
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
*Центр Разумкова обнародовал* - дальше можно не читать........или читать и верить если хочеться чувствовать себя лошарой с вермишелью на ушах и зеленой плесенью в глазах ))
 показать весь комментарий
 
 
центр разумкова даже во время президентских выборов оказался самым лживым. Он единственный из всех, кто заявил, что Тимошенко по их опросам выходит во второй тур.
 показать весь комментарий
 
 
4 % распыленные на выборах на Голос вернулись к Пороху.
 показать весь комментарий
 
 
нету нормальных партий! Все мафия и коллаборанты!
 показать весь комментарий
 
 
Зробіт поправку, що тут грішна Земля, а не ідеальний Рай.
 показать весь комментарий
 
 
да верняк.... Олег Соскин недавно высказался что в парламенте сидят одни придурки ..... и у партий нет идеологии ни у одной .....правда есть у некоторых партий желание путину лизнуть.
 показать весь комментарий
 
демократии в Украине нет - нарисованные в результате диджитализации в экселе цифры не являются репрезентативными
 показать весь комментарий
 
 
Аааа, это центр Разумкова, ну тогда понятно почему так завышен...
 показать весь комментарий
 
 
Насмешили)))))) Сейчас даже малолетки бояться признаться что Зелю поддерживали))))
 показать весь комментарий
 
 
Навіть центр разумкова в ах каком удівлєніі від рейтинга зємалоросів.
 показать весь комментарий
 
 
Нужно убрать вообще орган Раду и ввести вместо - прямую демократию! Чтобы люди сами голосовали за законы, через интернет!
 показать весь комментарий
 
 
Наш "нарід" наголосує.Вибори тому приклад.А опісля будуть потилиці чухать і офанарівать самі з себе-що то було,і куди в ту хвилину втік розум
 показать весь комментарий
 
 
Якщо сьогоднішня ситуація нікого не вчить, то дефолт постукає у двері.
 показать весь комментарий
 
 
Уууу, ****, как же упал рейтинг у зеленых шмаркль, азазаазазаз!
 показать весь комментарий
 
 
срочно включать фонтаны и открывать шаурмятни, рейтинг подымать
 показать весь комментарий
 
Как-то маловато,можно было бы и 73% нарисовать. всеравно никто читать не будет.
 показать весь комментарий
 
 
Та все там сходиться: Слуга народа" - 45,4%+ ОПЗЖ - 13,8%+ "Батькивщина" - 8%, +ляшки, грицики, шарії = F73
 показать весь комментарий
 
Если это близко к правде,то совсем грустно-нарид совсем не обучаемый.
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕбобики - это секта.
Мне, правда, вовсе не кажется, что их 45%, скорее 25%, но вот они - секта.
Секта лохов натуральных, непробиваемых.
 показать весь комментарий
 
 
В каждой стране есть треть населения активных-недоумков. Таблицу умножения они не знают, но зато думают, что знают кого надо в президенты выбирать.
 показать весь комментарий
 
 
в дебилах еще остаются еще 45.4% сограждан "Слуга народа" - 45,4%, ОПЗЖ - 13,8%, ЕС - 12,3%, "Батькивщина" - 8%, "Голос" - 2,5%, - Центр Разумкова - Цензор.НЕТ 4342 неизлечимо потерянных на всегда 13.8%
 показать весь комментарий
 
 
13.8% - це ще не всі, якщо добавити Крим і ОРДЛО, то вийде зовсім трагічна картина.
 показать весь комментарий
 
 
43%за зелену плісінь а 13% за кацапських сепарів де розум у українців алло
 показать весь комментарий
 
 
Самое главное преимущество дебилов - численное...
 показать весь комментарий
 
 
Трагедія України в тому, що принаймні 10-15% населення - це ті, хто голосував за "Опозиційний блок", який є ворогом державності України, і ця меншість захопила зараз владу. Деякі з них зробили вибір на користь Росії. Іншим людям з української влади ніякого вибору і не треба робити. Вони за переконаннями ще з народження були людьми тих 15%, які є ворогами державності України. Зараз вони захопили владу. Це геніальна операція КДБ і російської пропаганди. Вони не могли безпосередньо поставити цих людей при владі, треба було придумати таку прокладку, як Зеленський. Ось вам уся суть проведеної операції.
Зеленського поставили на лічильник і призначили йому наступну "стрілу" на квітень цього року. До того часу він має реалізувати підписані в Парижі угоди, а саме провести через Раду і навіть внести в Конституцію пропозицію щодо особливого статусу Донбасу і щодо проведення виборів на окупованих територіях. Меркель остаточно перейшла на бік, де перебуває Макрон. На тій "стрілці", яку призначили Зеленському на квітень, проти нього одного буде троє людей із єдиною позицією. Нинішнє становище України в нормандській четвірці - це логічний і закономірний підсумок дій нової влади.
Годинник цокає, Україна поставлена на лічильник. Кожен рух стрілки, що наближає до цієї дати, змушуватиме Зеленського по суті рухатися в напрямку Росії. Сенс зустрічі в Омані був саме в тому, щоб нагадати про його зобов'язання, підписані в Парижі. Андрій Піонтковський https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/putin-postaviv-zelenskogo-na-lichilnik-merkel-i-makrona-na-botsi-rosii-piontkovskij.htm
 показать весь комментарий
 
 
це вже не смішно, чуваки - хватить копіювати стару інфу, створіть хочаб видимість роботи, - хто повірить у таку брехню?
 показать весь комментарий
 
Ну, если уже ОПзаЖо обогнали ПСов, то дела их совсем плохи...
 показать весь комментарий
 
 
А у слуг сопли как всегда все хорошо. Сериал "Скаты" показывают. Что еще надо?
 показать весь комментарий
 
 
«"Слуга народа" - 45,4%» - не многовато ли будет? А этот Центр Разумкова к Грустному Слизняку из Рады недоРазумкову отношения не имеет? А то оно как-то совсем немного чуть-чуть совпадает.
 показать весь комментарий
 
 
здається він і названий на честь його батька, там ще риги намішані
 показать весь комментарий
 
і взагалі - на куя цю інфу повідомляти? до виборів ще далеко.... чи зелена шмаркля відчуває депресію на рахунок любові до всевеличнішого і вселюбимонародного себе? то нехай повіситься
 показать весь комментарий
 
Ще б центр Разумкова намалював погані цифри партії Разумкова....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх