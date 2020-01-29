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Все про:гражданство (1031) Россия (74840)

 Без проверки на знание языка: в России хотят упростить получение гражданства РФ для украинцев

МВД России собирается упростить процедуру получения российского гражданства для граждан Украины и Беларуси, исключив из нее собеседование на знание русского языка.

Об этом сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".

Министерство предлагает освободить граждан этих стран от прохождения собеседования на знание русского, ведомство уже разработало соответствующие законопроекты, сказала Казакова журналистам на пресс-конференции в среду.

Она добавила, что для граждан этих двух государств, а также Казахстана и Молдовы предусмотрена возможность получения гражданства РФ после получения вида на жительство. Чем проще иностранцам в России будет оформить документы для проживания, тем меньше будет негативных явлений в виде незаконной миграции, подчеркнула начальник управления.

Читайте на Цензор.НЕТ: Российское гражданство в 2019 году получили более 299 тыс. украинцев, - МВД РФ

Она отметила, что в 2019 году министерством разработано и издано порядка 80 нормативно-правовых актов, не считая приказов МВД, которые "были связаны с регулированием миграционного законодательства и его совершенствованием".

Источник: https://censor.net.ua/n3172523
 
 
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бесплатный билет на тонущий титаник
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Так українці з білорусами краще за кацапів їхню мову знають, якщо колись вивчали. А на московії вже давно державна - фєня матершинна...
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Особенно употребление приставки "не" с глаголами, и суффиксов "тся" "ться". Без проверки на знание языка: в России хотят упростить получение гражданства РФ для украинцев - Цензор.НЕТ 3202
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Это даже наша общая мечта,это наше общее счастье -ВСЕХ левиафанов в Левиафанию.Ещё бы зебобиков наших общих куда пристроить.И Балто-Черноморский союз...
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Ответ должен быть такой : кто получил гражданство России , автоматически лишается гражданства Украины и гражданам России запретит въезд в Украину. Работать , покупать недвижимость , и т д должно быть все запрещено для граждан Украины
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и кроме того тех, кто получил гражданство России лишать право на наследование и анулировать права на недвижимость
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гражданство мордора - это отвратительно... пытаться получить его жителям других стран - бррр мерзость
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це після того як окупували язиком країну Укра
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може проще буде сбрасывать их с самолётов?)
уже заполнеными))
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Любой украинский националист знает русский лучше,чем цапцарапный идиот на российском троне.
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просто любопытно (с научной точки зрения), какой фарш вместо мозгов должен быть в голове у человека, что бы захотеть стать гражданином Рашки?
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Упрощение получения гражданства означает, что вЯликая Империя не способна существовать без украинских рабочих, таджики саксаульные (а иные в РФ не едут) не справляются ни с чем, кроме как с метлой и "баранкой такси", потому что безграмотны не только в русском языке, а вообще, абсолютно, и культура труда у саксаульных мигрантов соответствующая.
И китайцы образованные не едут запоребрик, что им там делать?

"Что и требовалось доказать" - так говорят при выводе теоремы в курсе геометрии.
"Что и требовалось доказать" - без Украины нет и не может быть вЯликой Империи.
Вот и все их вЯличие.
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они что и РУССКОГО НЕ ЗНАЮТ ???
Только матерный
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