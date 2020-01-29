 Мы должны определить "нулевую точку" и строить от нее, - замглавы ВСП Маловацкий о восстановлении доверия к судьям

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил заместитель главы Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий.

По его словам, обеспечение доверия к судебной власти основывается на многих составляющих.

"Первое. Оно основывается на качестве процессуального закона. Качество процессуального закона имеет большое значение. Второе. На образовании и достижениях судей. Третье. На поощрении и дисциплинарной ответственности судей. Четвертое. На отношении общества к судьям", - отмечает замглавы ВСП.

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При этом он убежден, что если общество будет постоянно выражать судьям свое недоверие, то это ни к чему не приведет.

"Я не могу отрицать того, что есть вопросы к судьям. Есть вопросы и ко всему обществу. И даже к адвокатам есть вопросы. Есть вопросы ко всем. Однако через определенный период времени общество должно прийти к какому-то социальному договору. Поставить точку. Определиться, что этот пункт ноль и от него строить следующее общество. Если мы постоянно будем возвращаться к недоверию, к обвинениям, к напоминанию о том, кто и что сделал, к напоминанию о возможности, например, внесудебного обвинения кого-то, то будем иметь ситуацию, когда у нас постоянно будет существовать недоверие к любому органу", - отмечает Маловацкий.

Полное интервью с Алексеем Маловацким читайте здесь.