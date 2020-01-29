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Все про:судебная реформа (1295) Высший совет правосудия (318) Маловацкий Алексей (1)

 Мы должны определить "нулевую точку" и строить от нее, - замглавы ВСП Маловацкий о восстановлении доверия к судьям

В вопросе доверия к судебной системе украинцы должны прийти к социальному договору и от него строить следующее общество.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил заместитель главы Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий.

По его словам, обеспечение доверия к судебной власти основывается на многих составляющих.

"Первое. Оно основывается на качестве процессуального закона. Качество процессуального закона имеет большое значение. Второе. На образовании и достижениях судей. Третье. На поощрении и дисциплинарной ответственности судей. Четвертое. На отношении общества к судьям", - отмечает замглавы ВСП.

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При этом он убежден, что если общество будет постоянно выражать судьям свое недоверие, то это ни к чему не приведет.

"Я не могу отрицать того, что есть вопросы к судьям. Есть вопросы и ко всему обществу. И даже к адвокатам есть вопросы. Есть вопросы ко всем. Однако через определенный период времени общество должно прийти к какому-то социальному договору. Поставить точку. Определиться, что этот пункт ноль и от него строить следующее общество. Если мы постоянно будем возвращаться к недоверию, к обвинениям, к напоминанию о том, кто и что сделал, к напоминанию о возможности, например, внесудебного обвинения кого-то, то будем иметь ситуацию, когда у нас постоянно будет существовать недоверие к любому органу", - отмечает Маловацкий.

Полное интервью с Алексеем Маловацким читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3172521
 
 
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после прощения долгов бени на 8 ярдов на прошлой неделе??????????? шутник
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Нулевая точка? Без принародных массовых расстрелов судей? Фантастика...
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Каких тебе ещё поощрений б...дь (слово разрешённое Супрун если что) не хватает?
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Після початку такої справи Шеремета необхідна довіра?
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пусть вернут все "честно заработанное" государству, и начинают с нуля (опять зарабатывать)
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Нет доверия к судьям и не будет--ПОКА ВОРЫ-ЕВРЕИ ГУЛЯЮТ НА СВОБОДЕ.
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Крадії усіх мастей і національностей...
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Нульовий відлік почнеться коли шкуру корумпованого судді натягнуть на крісло наступника, як було колись.
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сколько лет чудеса в суде творил - столько лет и сидеть. с конфискацией. самая 0-ая точка.
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Мразь ублюдочная,пока всех вас на ноль не помножат,ничего не будет.
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Одне маленьке запитання, а скільки коштує ця "НУЛЕВАЯ ТОЧКА"???
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........і яке у нього гарне прізвище......мАЛО......., завжди мало.....!!!
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,,,,не наказание продажных и коруопционных служителей фемиды постоянно будет возвращать украинский народ к недоверию, к обвинениям, к напоминанию о том, кто и что сделал, к напоминанию о возможности, например, внесудебного обвинения кого-то, то будем иметь ситуацию, когда у нас постоянно будет существовать недоверие к любому органу",- самому себе почти невозможно отрубить руку,,,,
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Хотите точку - я вам укажу на эту точку. Она находится на уровне 2 метра под землей.
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Мы уверенно идем к этой точке, подражая одной из самых влятельных демократий в Европе. Они тоже обнулили общественный договор ы свое время.


У народ не было хлеба, а они захотели питаться пирожными...
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Тобто "ставимо точку і починаємо все з чистого аркуша"... Щось знайоме... Десь я вже таке чув... А не путлєровські пропагандони хтіли так перезавантажити відносини між Україною і Московією після захоплення Криму і вторгнення на Донбас?
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Нулевая точка - это ноль. То есть каждого судью увольняем и конфискуем имущество под ноль. А дальше пусть идут работать. Подальше от судов и правохранительной систем.
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