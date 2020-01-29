 Кабмин согласовал увольнение главы "Укрзализныци" Кравцова, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лб.ua, об этом объявил на брифинге после заседания премьер-министр Алексей Гончарук.
"Мы согласовали сегодня увольнение руководителя "Укрзализныци". Это важный шаг для перезагрузки всего то, что на этой важной государственной компании происходит", - сказал он.
Напомним, что Кравцов официально возглавил "Укрзализныцю" в январе 2019 года, но де-факто руководил компанией с августа 2017 года.
(пів року по 1,5 млн...і хватить надовго (якщо дуже не шикувати))))) а пенсіонеру - на все життя і онукам по евроблясі))))
должность премьера он уже перерос
настала пора отделить рельсы от шпал
не удивлюсь если вдруг окажется шо их уже давно продали слепому трасту
или землю на которых они лежат