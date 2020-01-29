 Кабмин согласовал увольнение главы "Укрзализныци" Кравцова, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лб.ua, об этом объявил на брифинге после заседания премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы согласовали сегодня увольнение руководителя "Укрзализныци". Это важный шаг для перезагрузки всего то, что на этой важной государственной компании происходит", - сказал он.

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Напомним, что Кравцов официально возглавил "Укрзализныцю" в январе 2019 года, но де-факто руководил компанией с августа 2017 года.