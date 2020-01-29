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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11552) увольнение (1805) Укрзализныця (1799) Кравцов Евгений (113) Гончарук_Алексей (605)

 Кабмин согласовал увольнение главы "Укрзализныци" Кравцова, - Гончарук

Кабмин на заседании в среду решил уволить Евгения Кравцова с должности главы правления "Укрзализныци".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лб.ua, об этом объявил на брифинге после заседания премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы согласовали сегодня увольнение руководителя "Укрзализныци". Это важный шаг для перезагрузки всего то, что на этой важной государственной компании происходит", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Набсовет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения Кравцова в течение нескольких недель, - Криклий

Напомним, что Кравцов официально возглавил "Укрзализныцю" в январе 2019 года, но де-факто руководил компанией с августа 2017 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3172519
 
 
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- Потому что наголодался я в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует. (с)
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А УБЛЮДКА КОБЕЛЁВА? А ГЛАВУ УКРПОЧТЫ ?
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Тепер весь час будуть призначати чиновників, а потім знімати...
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шоб нікого не образати...а дати підзаробити
(пів року по 1,5 млн...і хватить надовго (якщо дуже не шикувати))))) а пенсіонеру - на все життя і онукам по евроблясі))))
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имхо из гончарука неплохой бы руководитель укрзализницы получился бы
должность премьера он уже перерос
настала пора отделить рельсы от шпал
не удивлюсь если вдруг окажется шо их уже давно продали слепому трасту
или землю на которых они лежат
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ему в тюрьму надо а то гнал на поляка за большую зарплату а сам пришел и еще большую себе сделал
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Так Криклий, буквально вчера- именно это и обещал. Тока я... вот не знаю почему... не верю этому Криклию. И не только ему.
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шо и оклад с премиальными с процентами вернул?
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