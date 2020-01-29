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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (3032) Нацполиция (10810) Порошенко (17990) ГБР (898) Головань Игорь (30)

 Адвокаты Порошенко подают 14 исков против следователей ГБР, Нацполиции и сотрудников НАБУ

Петр Порошенко подает 14 исков о возмещении морального вреда против следователей Государственного бюро расследований, Национальной полиции и должностных лиц Национального антикоррупционного бюро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат Игорь Головань.

Иски Порошенко основываются на решении Верховного Суда Украины, которым предусмотрена ответственность государства за противоправное бездействие прокурора или следователя, установленное постановлением следственного судьи.

Головань напомнил, что политические преследования Петра Порошенко инспирированы по указанию Офиса президента, и это зафиксировано на так называемых "пленках Трубы".

Адвокаты Порошенко обращались в правоохранительные органы с заявлениями о расследований фактов, обнародованных в "пленках Трубы", однако в ГБР, НАБУ и Нацполиции проигнорировали эти заявления. Бездействие правоохранительных органов было обжаловано в судебном порядке, и сейчас уже есть 14 решений.

"В связи с инспирированным, как мы знаем из опубликованных "Трубу прорвало" записей, должностными лицами президентского офиса политическим преследованием Петра Порошенко следователями судьями вынесено 14 постановлений о противоправной бездеятельности прокуроров и следователей. В частности, по жалобам адвокатов Пятого президента следственными судьями установлены факты противоправной бездеятельности: прокуроров - 4; следователей Государственного бюро расследований - 6; должностных лиц Национального антикоррупционного бюро - 1; следователей Национальной полиции - 1. Соответственно подаем 14 исков о возмещении морального вреда", - сообщает Головань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко посетил ГБР, чтобы получить повестки на допрос в качестве свидетеля. Ему их вручил вероятный фигурант "пленок Трубы" Корецкий, - адвокат Головань

Он отметил, что это только начало.

Напомним, 19 ноября 2019 года на телеграм-канале "Трубу прорвало" появились аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от генерального прокурора Руслана Рябошапки и руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи об открытии конкретных дел.

Вторая часть записей была обнародована в этом же телеграм-канале 3 декабря. На них Труба обсуждает со следователем Корецким производства относительно Порошенко и требует закрыть производство против нефтяных интересов Коломойского.

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовные производства по заявлению адвоката пятого Президента Украины Порошенко Игоря Голованя в отношении нескольких лиц, среди которых директор ГБР Труба, руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и замглавы ОП Андрей Смирнов.

Канадский эксперт Паушак подтвердил подлинность пленок с прослушкой экс-директора ГБР Трубы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будем добиваться приобщения к производствам против Трубы экспертизы "записей", - адвокаты Порошенко Головань и Новиков

Источник: https://censor.net.ua/n3172517
 
   
 Топ комментарии
 
Зєбіли всі на майдан ! Захищати бубочку та трубу!
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Правильно Президент Украины! Так эту временную антиукраинскую банду кусай тактикой 1000 порезов. Эта малоросская гниль случайная и недолговечная и Украина перешагнет эту позорную страницу в своей истории.
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Зєбіли всі на майдан ! Захищати бубочку та трубу!
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- Писал разоблачительные стихи в тюремной газете "Солнце всходит и заходит" и усердно работал в механической мастерской исправдома.(С)
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хвороброй портняжке еще 7 исков вкрутить не мешало бы...
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Та с такими "адвокатами" как у ПоПА пэдротам скорее на майдан надо собираться. Адвокати Порошенка подають 14 позовів проти слідчих ДБР, Нацполіції і співробітників НАБУ - Цензор.НЕТ 5257 На основании чего наезд, слива из Сети и экспертизы частной иностранной компании без лицензий? Да не смешите мои тапки. А может у "адвокатов" на руках оригинальная запись? Адвокати Порошенка подають 14 позовів проти слідчих ДБР, Нацполіції і співробітників НАБУ - Цензор.НЕТ 5257 Так это организация незаконной прослушки, тоже статья в копилку ПоПА и опять же никакой суд не примет к рассмотрению. Адвокати Порошенка подають 14 позовів проти слідчих ДБР, Нацполіції і співробітників НАБУ - Цензор.НЕТ 5257 Так что очередная PR акция в стиле ПоПА, слов много толку ноль. Но ПЕСики могут радостно погавкать. Адвокати Порошенка подають 14 позовів проти слідчих ДБР, Нацполіції і співробітників НАБУ - Цензор.НЕТ 5257
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Туманоголовый зелька так и не понял что - или он сажает свинарчуков и потрохов или его посадят за обман избирателей и бездействие по отношению к казнокрадам.
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говорят он еще и ***** с новым годом поздравлял Адвокаты Порошенко подают 12 исков против следователей ГБР, Нацполиции и сотрудников НАБУ - Цензор.НЕТ 1499
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А виглядає як дурилово - Кравчук крав і не садив, щоб його не посадили, і всі наступники так само. Зеленський у ті самі сани впрягся.
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Чувак, тут Україна, а не Раша-Лугандон, де громадян запроторюють у тюрьми, «по пожеланіям бидла».
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Рашей называть засрашку может только болван или путинская мразь.
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Пожалуйста: Россія - засрашка. Путін - *****.
Всьо, как Ви хотєлі.
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Быдло тоже у тебя на засрашке,передай это путинцам Алихановым.
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Правильно Президент Украины! Так эту временную антиукраинскую банду кусай тактикой 1000 порезов. Эта малоросская гниль случайная и недолговечная и Украина перешагнет эту позорную страницу в своей истории.
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наркоша, это ты про бывшего министра времен януковича?
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не, это он про одного московского режиссера и сценариста, снимавшего в рф сериалы и имеющего пентхаус в Ялте
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А я думал, что про бывшего министра, продавшего заводик через офшоры, и не расчитавшегося по налогам с бюджетом.
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Тебе не надо думать. Это вообще не твое. Делай что то всегда что тебе скажут физически. Твое призвание работать на того кто тебе будет говорить и думать за тебя.
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да не может того быть! - тут 9 месяцев все лучшие следаки и прокуроры рыли-рыли, рыли-рыли, рыли-рыли! - все офшоры те искали.
На одного - был такой, Януковичу все законы писАл - так в Панаме дело завели...
Другого - все по телефону от БАЯ указы получал - под сраку попросили...
А офшором все нет и нет, нет и нет, нет и нет.
И как оно так? - ну прям никто не понимает. Адвокати Порошенка подають 14 позовів проти слідчих ДБР, Нацполіції і співробітників НАБУ - Цензор.НЕТ 2337
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ну, так и планируется.
не все сразу - зеленых млядей ипать будут долго и вдумчиво.
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а ему в ответ 1200 исков.
долго и вдумчиво.
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труб не хватит
один было попрыгал - так под сраку получил и сейчас сам на зелупу иски подает Адвокати Порошенка подають 14 позовів проти слідчих ДБР, Нацполіції і співробітників НАБУ - Цензор.НЕТ 6245
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Да хоть 4000)ничего зеленая ваша плесень Пороху не сделает, кацап... а вот шмарклю ПАП уже имеет и в хвост, и в гриву
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праклятый марадьор, ну почему ты просто сам не сядешь в тюрьму?! построй свою собственную, наконец-то, где-нибудь в конче-заспе, и сядь! должен же зеленский хоть чем-то похвастаться 73%-ам!
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Совершенно правильно.
после высера "прокурор - мой на 100%" и исполнений Портнова, любое решение "суда" просто смешно.
и никто уже никого не "посадит", как визжали некоторые.
не то шоб не было за что, просто такая "правоохранительная система" = иди в ЕСПЧ и получай компенсацию. вон, Штепа даже не сидит а баллотироваться будет взад.
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в меры Славянска (где пользуется большой популярностью, кста).
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популярность же - из той оперы (как я понял из разговоров), что и у Гепы: она энергичный администратор, она в свое время запустила троллейбусы (умершие было в 90-ые) и реально занималась городским хозяйством.
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Так это же в мэры,а вы пишете взад.В зад этой твари только кол забить нужно.
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Правильно. А то танцють під дудку Портнова-Богдана. А то аж гидко дивитися на це відверто зелене переслідування
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Правильно!
Президент Украины П.А. Порошенко - долбай зеленую нечисть!
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Це цирк, бо всі позови - проти представників держави. Хіба вони Порошенка обзивали, катували, він зняв побої і записав на плівку.
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???
Весна уже скоро...готуйся САДЖАТИ....картоплю!))))
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а позови про катування і обзивання ?
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Для чела голосовавшего за НАРКОМАНА...это все едино!)))
Не ищи там логики...
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только в каком году? скажет - зимы в этом году не было, значит и весны нема, а зяблики жрут.
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О как «стряпчим» Порохатого Барыги попёрло - самый чёс - адвокатам Тошнотворного Порош(ен)ка не в падлу наперегонки оттарабанить откаты следакам ГБР, НациАнальной Поллюции и сотрудникам НА(...)БУ. Шоб у последних потенция возбуждать не иссякла - кому обжаловать, а кому - живая копейка.
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Чувак, ну чому ти такий непозитивний?
Ми бачимо, що ПРАВДА перемагає брехню.
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И какой там моральный вред ему нанесли, барыгой назвали?Так для него это данность.
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Вреда никакого, а бабки он получит Адвокати Порошенка подають 14 позовів проти слідчих ДБР, Нацполіції і співробітників НАБУ - Цензор.НЕТ 6606
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граждане, шесть минут назад в этой новости было 12 исков. теперь 14.
Зайду в конце дня, будет уже 157 исков.
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весна придет, будем Зебилов доить на бабки?!
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Их не доить будут...а бить по морде их же обоссаными трусами!)))
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Порох! Дави этих никчем и блюдолизов! Адвокати Порошенка подають 14 позовів проти слідчих ДБР, Нацполіції і співробітників НАБУ - Цензор.НЕТ 3671
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