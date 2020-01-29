 Кабмин назначил Кудерчук главой Госкино. ФОТО

Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, передает Цензор.НЕТ.
"Правительство назначило главой Госкино Марину Кудерчук", - рассказал Бородянский.
Марина Кудерчук в 2019 году стала заместителем главы Запорожской ОГА. С 2017 года она работала в администрации киноконцертного зала имени Довженко в Запорожье.
Напомним, бывший председатель Госкино Филипп Ильенко ушел с должности в августе прошлого года: "Это позволит новому правительству провести открытый конкурс".
4 октября Кабмин объявил конкурс на должность председателя Госкино. На должность претендовали 13 кандидатов, но после первого этапа их осталось восемь. На последнем этапа конкурса осталась одна кандидатка - генеральная продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич. Но 21 ноября она не набрала достаточного количества баллов по результатам собеседования в четвертом туре конкурса и не прошла дальше.
Представители украинской киносообщества, после того, как увидели в сети видео этого собеседования, обвинили членов конкурсной комиссии в некомпетентности и предвзятости и написали открытое письмо президенту, премьер-министру и министру культуры, молодежи и спорта с требованием пересмотреть результаты собеседования Юлии Синькевич на должность председателя Госкино. Отменить результаты конкурса и назвать имена ответственных за эти результаты требовал Союз кинематографистов Украины. А сама Юлия Синькевич заявила, что обратится в Кабмин и суд.
27 ноября правительство объявило новый конкурс на вакантную должность председателя Госкино. В конце декабря Юлия Синькевич сообщила, что не будет участвовать в повторном конкурсе. В конце декабря Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы обнародовало список допущенных к конкурсу кандидатов - их было девять. Но в начале января 2019 года Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы обнародовало новый список допущенных кандидатов - их оказалось десять.
В финальный тур конкурса на должность председателя Госкино прошли пять кандидатов , которых Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы рекомендовало к собеседованиям с представителями Кабмина. Марина Кудерчук занимала третье место по количеству баллов по результатам всех этапов конкурса (знание законодательства, иностранного языка, собеседование с представителями Национального агентства Украины по вопросам государственной службы).
Круто! - может возглавить Госкино. Спец, однако
Госпожа Кудерчук десять лет работала налоговым инспектором в Запорожской области, а с ноября 2019 года стала заместителем главы Запорожской ОГА. Единственное, что ее связывает с кино - это кратковременная (около года) работа директором кинотеатра в Запорожье.
Естественно, что все такому назначению поразились. Ведь казалось бы: кино - это та сфера, в которой президент и его команда разбираются от и до. А потому на такую должность ожидали назначение известного профессионала из киноиндустрии. И тут вдруг - директор кинотеатра.
По этому поводу многие уже успели потроллить власти, хотя суть этого назначения совсем в другом.
Как выяснила «Страна», за Мариной Кудерчук стоит один из ключевых людей в «Слуге народа» - заместитель главы фракции Павел Сушко, на выборах президента возглавлявший харьковский штаб Зеленского.
Сушко известный кинопродюсер (продюсировал фильм DZIDZIO Контрабас), а также близкий человек к влиятельной фигуре в Харькове - Вадиму Слюсареву.
Именно Слюсарева называли теневым куратором штаба Зе в регионе.
Точно также как и Сушко, скорее всего, будет теневым куратором Госкино, поставив на должность его руководителя своего человека.
Так вот, примечательно назначение главы Госкино как раз этим принципом кадрового отбора - когда на руководящие посты назначаются «ноунэймы» - люди ниоткуда, единственное достоинство которых - это верность тем, кто реально будет рулить процессами. А те, кто реально рулит, официальные должности занимать не хочет, понимая, что распределив своей подписью на ту же господдержку кино сотни миллионов и миллиарды гривен, любой начальник становится потенциальным подозреваемым в уголовном деле при очередной смене власти. (ДО РЕЧІ-ТАК 'ПРАЦЮЄ' ДАВНИМ-ДАВНО МЕР ЛЬВОВА САДОВИЙ)
на попередньому перемогла Юлія Сінькевич, але новим ліцам вона не підійшла, мабуть за того що має недостатній досвід в галузі... що таке Генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю порівняно з працівником адміністрації кіноконцертного залу... вже навіть сміятися не хочеться...
госцырк
госспирт
главрыба
...
а европа точно там?
псы. или просто тупо оставшуюся недвижку раздербанить надо?
Значить ця буде пропихать сватів...
Это вам не как либо что...
И до чего же мы катимся,тупые назначают еще тупейших.