EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  1930  39
Все про:Кабмин (11552) назначение (1539) Госкино (149) Бородянский Владимир (78) Кудерчук Марина (1)

 Кабмин назначил Кудерчук главой Госкино. ФОТО

Кабинет министров Украины назначил Марину Кудерчук главой Государственного агентства по вопросам кино.

Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство назначило главой Госкино Марину Кудерчук", - рассказал Бородянский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Представители киносообщества просят Гончарука уволить Корниенко из комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы и утвердить Синькевич главой Госкино

Кабмин назначил Кудерчук главой Госкино 01
Кабмин назначил Кудерчук главой Госкино 02

Марина Кудерчук в 2019 году стала заместителем главы Запорожской ОГА. С 2017 года она работала в администрации киноконцертного зала имени Довженко в Запорожье.

Напомним, бывший председатель Госкино Филипп Ильенко ушел с должности в августе прошлого года: "Это позволит новому правительству провести открытый конкурс".

4 октября Кабмин объявил конкурс на должность председателя Госкино. На должность претендовали 13 кандидатов, но после первого этапа их осталось восемь. На последнем этапа конкурса осталась одна кандидатка - генеральная продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич. Но 21 ноября она не набрала достаточного количества баллов по результатам собеседования в четвертом туре конкурса и не прошла дальше.

Представители украинской киносообщества, после того, как увидели в сети видео этого собеседования, обвинили членов конкурсной комиссии в некомпетентности и предвзятости и написали открытое письмо президенту, премьер-министру и министру культуры, молодежи и спорта с требованием пересмотреть результаты собеседования Юлии Синькевич на должность председателя Госкино. Отменить результаты конкурса и назвать имена ответственных за эти результаты требовал Союз кинематографистов Украины. А сама Юлия Синькевич заявила, что обратится в Кабмин и суд.

27 ноября правительство объявило новый конкурс на вакантную должность председателя Госкино. В конце декабря Юлия Синькевич сообщила, что не будет участвовать в повторном конкурсе. В конце декабря Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы обнародовало список допущенных к конкурсу кандидатов - их было девять. Но в начале января 2019 года Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы обнародовало новый список допущенных кандидатов - их оказалось десять.

В финальный тур конкурса на должность председателя Госкино прошли пять кандидатов , которых Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы рекомендовало к собеседованиям с представителями Кабмина. Марина Кудерчук занимала третье место по количеству баллов по результатам всех этапов конкурса (знание законодательства, иностранного языка, собеседование с представителями Национального агентства Украины по вопросам государственной службы).

Источник: https://censor.net.ua/n3172515
 
 
 Топ комментарии
 
на протяжении трех лет Кудерчук работала в администрации кинотеатра

Круто! - может возглавить Госкино. Спец, однако
 показать весь комментарий
 
А мама у неї хто? Розенфельд чи Шнеєрзон?
 показать весь комментарий
 
Кто-то себе любовницу в Киев привез 😀😀😀
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А мама у неї хто? Розенфельд чи Шнеєрзон?
 показать весь комментарий
 
 
Мама - родом з сирисири. Там правильне комсомольське виховання.
 показать весь комментарий
 
 
Так Розенфелд чи Гольденблат? Одне іншого не виключає!
 показать весь комментарий
 
 
И там зарплата 15 тысяч,премия 115 тысяч,помощь на малозабеспеченность миллион пятнадцать,плюс на лечение, отпуск на островах и офис с секретутками,массажистами,охраной и водилами с лимузинами.
 показать весь комментарий
 
 
Будут снимать новый сезон слуги нарида и сватов по франшизе и роялти квартала Кабмин назначил Кудерчук главой Госкино - Цензор.НЕТ 1978
 показать весь комментарий
 
 
И один лишь рынок особой категории жуликов, именующих себя детьми лейтенанта Шмидта, находился в хаотическом состоянии. Анархия раздирала корпорацию детей лейтенанта. (С)
 показать весь комментарий
 
 
на протяжении трех лет Кудерчук работала в администрации кинотеатра

Круто! - может возглавить Госкино. Спец, однако
 показать весь комментарий
 
 
Кто-то себе любовницу в Киев привез 😀😀😀
 показать весь комментарий
 
 
из Запорожья в Киев? скорее, марионеточку очередную назначили: а чо, ждем-с новые сериалы (за госсчет) про слуг, сватов и прочей похабени
 показать весь комментарий
 
 
Почему из Запорожья? Опять учить чиновницу державной мове за счет налогоплательщика?
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня одна из тем для хайпа - назначение на должность главы Госкино Марины Кудерчук.
Госпожа Кудерчук десять лет работала налоговым инспектором в Запорожской области, а с ноября 2019 года стала заместителем главы Запорожской ОГА. Единственное, что ее связывает с кино - это кратковременная (около года) работа директором кинотеатра в Запорожье.
Естественно, что все такому назначению поразились. Ведь казалось бы: кино - это та сфера, в которой президент и его команда разбираются от и до. А потому на такую должность ожидали назначение известного профессионала из киноиндустрии. И тут вдруг - директор кинотеатра.
По этому поводу многие уже успели потроллить власти, хотя суть этого назначения совсем в другом.
Как выяснила «Страна», за Мариной Кудерчук стоит один из ключевых людей в «Слуге народа» - заместитель главы фракции Павел Сушко, на выборах президента возглавлявший харьковский штаб Зеленского.
Сушко известный кинопродюсер (продюсировал фильм DZIDZIO Контрабас), а также близкий человек к влиятельной фигуре в Харькове - Вадиму Слюсареву.
Именно Слюсарева называли теневым куратором штаба Зе в регионе.
Точно также как и Сушко, скорее всего, будет теневым куратором Госкино, поставив на должность его руководителя своего человека.
Так вот, примечательно назначение главы Госкино как раз этим принципом кадрового отбора - когда на руководящие посты назначаются «ноунэймы» - люди ниоткуда, единственное достоинство которых - это верность тем, кто реально будет рулить процессами. А те, кто реально рулит, официальные должности занимать не хочет, понимая, что распределив своей подписью на ту же господдержку кино сотни миллионов и миллиарды гривен, любой начальник становится потенциальным подозреваемым в уголовном деле при очередной смене власти. (ДО РЕЧІ-ТАК 'ПРАЦЮЄ' ДАВНИМ-ДАВНО МЕР ЛЬВОВА САДОВИЙ)
 показать весь комментарий
 
За кожне таке призначення Зєєєля отримує від кацапів гроші, на свій офшорний рахунок і Омані. За 4 роки Зєєєля стане мультимільярдером, а України не стане.
 показать весь комментарий
 
 
так а конкурс хоч якийсь був??
на попередньому перемогла Юлія Сінькевич, але новим ліцам вона не підійшла, мабуть за того що має недостатній досвід в галузі... що таке Генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю порівняно з працівником адміністрації кіноконцертного залу... вже навіть сміятися не хочеться...
 показать весь комментарий
 
 
конкурс был .Україна сміється .можна ще один - рассмеши комика . ну может и в другой последовательности .
 показать весь комментарий
 
"Навіщо показуха з конкурсом?": в мережі знайшли фото новопризначеної голови Держкіно з "кварталівцями" (фото - грудень 2018 року, Запоріжжя).

Кабмін призначив Кудерчук главою Держкіно - Цензор.НЕТ 892
 показать весь комментарий
 
прямо как в рашке
госцырк
госспирт
главрыба
...
а европа точно там? Кабмін призначив Кудерчук главою Держкіно - Цензор.НЕТ 5382
псы. или просто тупо оставшуюся недвижку раздербанить надо?
 показать весь комментарий
 
 
Ну фсьо ! Тепер Госкіно забов'язане процвітати. Така "спеціалістка" його очолила, ух! "Марина Кудерчук в 2019 году стала заместителем главы Запорожской ОГА. С 2017 ( аж 2 роки) года она работала в администрации киноконцертного зала (навіть, не керувала) имени Довженко в Запорожье"
 показать весь комментарий
 
 
ну а шо ? зеленский тоже из концертного зала ))))))))))))))))) пипец.
 показать весь комментарий
 
Есть же таланты в Украине, например известный во всем мире кинорежиссёр Сенцов.
 показать весь комментарий
 
 
Кто его знал пока в тюрьму не посадили и фсб напару с порохом не стали из него лепить очередного мученника?Скоро он и партию замостырит.
 показать весь комментарий
 
Так называемый Небесный Иерусалим. Почитайте, все поймете
 показать весь комментарий
 
А кінематографічну спільноту ніхто не спитав... А такі світила, як Сейтаблаєв чи Ірма Вітовська, підтримували іншу кандидатуру - Юлію Сінкевич, багаторічного керівника Одеського кінофестивалю. І вона виграла конкурс на цю посаду, але слуги урода зарізали її на співбесіді...

Значить ця буде пропихать сватів...
 показать весь комментарий
 
 
Что за новость о "кадрах" не прочти - всюду ипаный стыд .
 показать весь комментарий
 
 
Ну, тепер Держкіно перетворится на Зелівуд ...
 показать весь комментарий
 
 
"она работала заведующей сектором в Государственной экологической инспекции в Запорожской области"!

Это вам не как либо что...
 показать весь комментарий
 
Не знаю кто она,но по горящим пуканам порохоботов она мне нравится.
 показать весь комментарий
 
А включить мозги тебе не судьба? Какое отношение эта персона имеет к кино, кроме того, что работала в "администрации киноконцертного зала"? Кем работала? Секретаршей?
 показать весь комментарий
 
так отімєнно. Толку буде шо з Луценка. Таке собі шоізволітє
 показать весь комментарий
 
Да,действительно заслуженная личность по круче Рязанова и Бондарчука.
И до чего же мы катимся,тупые назначают еще тупейших.
 показать весь комментарий
 
P.S.А она случайно не жидовка?Ели да то все понятно...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх