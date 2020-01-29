 Кабмин назначил Кудерчук главой Госкино

Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство назначило главой Госкино Марину Кудерчук", - рассказал Бородянский.

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Марина Кудерчук в 2019 году стала заместителем главы Запорожской ОГА. С 2017 года она работала в администрации киноконцертного зала имени Довженко в Запорожье.