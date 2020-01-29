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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11552) назначение (1538) Госкино (149) Бородянский Владимир (78) Кудерчук Марина (1)

 Кабмин назначил Кудерчук главой Госкино

Кабинет министров Украины назначил Марину Кудерчук главой Государственного агентства по вопросам кино.

Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство назначило главой Госкино Марину Кудерчук", - рассказал Бородянский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Представители киносообщества просят Гончарука уволить Корниенко из комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы и утвердить Синькевич главой Госкино

Кабмин назначил Кудерчук главой Госкино 01
Кабмин назначил Кудерчук главой Госкино 02

Марина Кудерчук в 2019 году стала заместителем главы Запорожской ОГА. С 2017 года она работала в администрации киноконцертного зала имени Довженко в Запорожье.

Источник: https://censor.net.ua/n3172515
 
 
 Топ комментарии
 
на протяжении трех лет Кудерчук работала в администрации кинотеатра

Круто! - может возглавить Госкино. Спец, однако
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так а конкурс хоч якийсь був??
на попередньому перемогла Юлія Сінькевич, але новим ліцам вона не підійшла, мабуть за того що має недостатній досвід в галузі... що таке Генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю порівняно з працівником адміністрації кіноконцертного залу... вже навіть сміятися не хочеться...
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А мама у неї хто? Розенфельд чи Шнеєрзон?
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А мама у неї хто? Розенфельд чи Шнеєрзон?
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Мама - родом з сирисири. Там правильне комсомольське виховання.
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Так Розенфелд чи Гольденблат? Одне іншого не виключає!
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И там зарплата 15 тысяч,премия 115 тысяч,помощь на малозабеспеченность миллион пятнадцать,плюс на лечение, отпуск на островах и офис с секретутками,массажистами,охраной и водилами с лимузинами.
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Будут снимать новый сезон слуги нарида и сватов по франшизе и роялти квартала Кабмин назначил Кудерчук главой Госкино - Цензор.НЕТ 1978
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И один лишь рынок особой категории жуликов, именующих себя детьми лейтенанта Шмидта, находился в хаотическом состоянии. Анархия раздирала корпорацию детей лейтенанта. (С)
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на протяжении трех лет Кудерчук работала в администрации кинотеатра

Круто! - может возглавить Госкино. Спец, однако
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Кто-то себе любовницу в Киев привез 😀😀😀
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из Запорожья в Киев? скорее, марионеточку очередную назначили: а чо, ждем-с новые сериалы (за госсчет) про слуг, сватов и прочей похабени
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Почему из Запорожья? Опять учить чиновницу державной мове за счет налогоплательщика?
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За кожне таке призначення Зєєєля отримує від кацапів гроші, на свій офшорний рахунок і Омані. За 4 роки Зєєєля стане мультимільярдером, а України не стане.
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так а конкурс хоч якийсь був??
на попередньому перемогла Юлія Сінькевич, але новим ліцам вона не підійшла, мабуть за того що має недостатній досвід в галузі... що таке Генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю порівняно з працівником адміністрації кіноконцертного залу... вже навіть сміятися не хочеться...
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прямо как в рашке
госцырк
госспирт
главрыба
...
а европа точно там? Кабмін призначив Кудерчук главою Держкіно - Цензор.НЕТ 5382
псы. или просто тупо оставшуюся недвижку раздербанить надо?
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Ну фсьо ! Тепер Госкіно забов'язане процвітати. Така "спеціалістка" його очолила, ух! "Марина Кудерчук в 2019 году стала заместителем главы Запорожской ОГА. С 2017 ( аж 2 роки) года она работала в администрации киноконцертного зала (навіть, не керувала) имени Довженко в Запорожье"
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Есть же таланты в Украине, например известный во всем мире кинорежиссёр Сенцов.
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А кінематографічну спільноту ніхто не спитав... А такі світила, як Сейтаблаєв чи Ірма Вітовська, підтримували іншу кандидатуру - Юлію Сінкевич, багаторічного керівника Одеського кінофестивалю. І вона виграла конкурс на цю посаду, але слуги урода зарізали її на співбесіді...

Значить ця буде пропихать сватів...
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Что за новость о "кадрах" не прочти - всюду ипаный стыд .
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Ну, тепер Держкіно перетворится на Зелівуд ...
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