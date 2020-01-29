 Кабмин назначил Кудерчук главой Госкино

Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, передает Цензор.НЕТ.
"Правительство назначило главой Госкино Марину Кудерчук", - рассказал Бородянский.
Марина Кудерчук в 2019 году стала заместителем главы Запорожской ОГА. С 2017 года она работала в администрации киноконцертного зала имени Довженко в Запорожье.
Круто! - может возглавить Госкино. Спец, однако
на попередньому перемогла Юлія Сінькевич, але новим ліцам вона не підійшла, мабуть за того що має недостатній досвід в галузі... що таке Генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю порівняно з працівником адміністрації кіноконцертного залу... вже навіть сміятися не хочеться...
госцырк
госспирт
главрыба
...
а европа точно там?
псы. или просто тупо оставшуюся недвижку раздербанить надо?
Значить ця буде пропихать сватів...