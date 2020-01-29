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Все про:Песков (1012) Путин (25410) Россия (74840)

 Предложений много, что-то отсеется, что-то останется, - Песков о звании "Верховного правителя" для Путина

У президента России Владимира Путина нет позиции относительно предложения закрепить в Конституции РФ, что глава государства носит звание "Верховного правителя".

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

"Пока это все идет в режиме дискуссии, это новая инициатива, - отметил он. - Президент Путин ничего не думает по этому поводу".

"В ходе дискуссии, в ходе работы этой комиссии поступает очень много предложений, в этом, собственно, и заключается цель дискуссии - собрать мнения", - сказал Песков.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Конституцию России предложено ввести должность "верховного правителя"

Он напомнил, что "глава государства выдвинул свою инициативу, и уже далее в абсолютно свободном режиме в комиссию поступают точки зрения дополнительного характера". "Потом в результате обсуждения, естественно, какие-то (идеи. - Ред.) будут отсеиваться, какие-то приниматься, какие-то нет, и отсюда появится уже искомый итог работы комиссии", - отметил Песков.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию России предложила переименовать должность главы государства из президента в "Верховного правителя".

Среди других предложений - утверждение православия в качестве основной религии страны и закрепление за Россией статуса "державы-победительницы" во Второй мировой войне.

Всего подано более ста предложений.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172512
 
 
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Предлагаю назвать Великим Кормчим. А также Лучшим другом российских детей и физкультурников.
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зачем так сложно? просто обозвать его как все нормальные люди его называют - главное *****, ну или вяликое ********.
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предлагаю у нас ввести звание верховного зе-осла, который всем указания выдает не смотря на законы и разделение ветвей власти
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может повторится судьба александра васильевича??!
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зачем что-то придумывать ? харьковские ультрас уже давно придумали
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