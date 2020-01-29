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 Политика Украины
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Все про:Кривой Рог (664) Гончарук_Алексей (605)

 Правительство намерено создать в Кривом Роге Офис контроля выбросов в атмосферу, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров намерен создать в Кривом Роге Офис контроля выбросов в атмосферу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Гончарука.

"Государство будет контролировать уровень загрязнения воздуха и выбросов в атмосферу", - написал он.

По словам премьера, создание такого Офиса - это лишь первый шаг на пути к реформе экологического контроля, так как специалисты и сотрудники лаборатории Офиса будут сопровождать и направлять проверки крупнейших предприятий, осуществляющих выбросы в атмосферу.

Отмечается, что Офис контроля выбросов в атмосферу будет собирать информацию и осуществлять экологический контроль в наиболее сложных промышленных регионах Украины.

Правительство намерено создать в Кривом Роге Офис контроля выбросов в атмосферу, - Гончарук 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин увеличил штрафы за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3172511
 
 
 Топ комментарии
 
Один выброс (точнее, отброс) уже не вернуть. Вырвалось оно аки коронавирус Правительство намерено создать в Кривом Роге Офис контроля выбросов в атмосферу, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9653
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самый страшный "выброс" был 42-43 года назад в Кривом Роге
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зато там нет родственников квартала
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Один выброс (точнее, отброс) уже не вернуть. Вырвалось оно аки коронавирус Правительство намерено создать в Кривом Роге Офис контроля выбросов в атмосферу, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9653
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В Кривом Роге они будут контролировать, потому что там родители Зели живут, ну а в других городах пусть дохнут от выбросов, кому оно нужно...
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самый страшный "выброс" был 42-43 года назад в Кривом Роге
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Очередная легализация спизже--х денег.Кривой Рог благодаря Гаранту скоро станет вторым Кипром ,только в Украине.
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Це як при Шапкокрадові все робилось для Юзівки. Маладиє регіони продовжують традиції ригів.
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42 года назад в КривомРоге случился неконтролируемый выброс зелёной токсичной массы. Нужно исследовать это явление и создать меры предотвращающие подобные случаи.
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и снова меняем вывеску и переставляем кровати в ожидании чего-то нового.....
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моника родственников на работу устраивает?
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Почему в Кривом Роге. В Украине есть города и по-хлеще.
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Решалы-смотрящие вроде Юзика будут брать в оборот индуса.
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А в Мариуполе, Макеевке, Камнеском, Запорожье, Киеве с его ТЕЦ внутри города, Днепре? чем там экология лучше, или там олигархи свои там никого трогать нельзя...
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В Макеевке ???
Там на ММЗ еще до 14-го снесли домны, кажется и мартенов нет.
Работают через пень колоду два стана (проволока и катанка до 30мм) на сырье с Енакиево.
Так что в Макаковке сейчас воздух чистый. Зарева от шлаковой горы уже нет давно.
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Звените с енакиевким коксохимом перепутал...
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Хорошее место работы для взяточников,в такое место наверное только отборые мздоимцы попадут.
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Это всего лишь, чтоб лучше доить Арселор, ничего личного, только бизнес
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эпоха гиперлупов закончилась
началась эпоха офисов
туалет (устар.) - офис по отправлению естественных нужд
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туалет (устар.) - офис по отправлению естественных нужд
Ххххххххххххххххххх

Шото в етом есть от гениального "Москва, 2042 год" В. Войновича
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Влучно про "офіс по відправленню природних потреб"

Сміємося досі Уряд має намір створити в Кривому Розі Офіс контролю викидів в атмосферу, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2343
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ТОГДА РАСПУСТИТЕ МЧС - не хер тратить деньги налогоплательщиков
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И главным по офису назначить Юзика...как смотрящего за кривым рогом...
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ну прямо как из жизни ))) про Офис преЗЕдента)))
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Верно выше написали, что Кривой Рог- вовсе не лидер. Этот офис уместнее в Мариуполе. НО! Как я понимаю- Ахметов ещё не все дворцы коронованных особ Европы скупил. Его решили, пока не трогать? А вот индуса, который дупля в понятиях- не отбивает- можно и потрясти! Если совсем не опустить! Иначе- как?! Как понять?!
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З цього мона зробити висновок що індус конкурент і його треба трохи таво.
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Скорее всего- так оно и есть. Я отлично помню идиотский наезд СБУ. Кавалерийский наскок, реально! Не прокатило. Сейчас его возьмут Правильной Осадой, измором. Я- в этом убежден.
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Задовбали вони із цими офісами та самокатами ... От тепер і офіс викидів придумали. Пиляють? Чи готують обгрунтування рейдерского захоплення Коломойським Криворіжсталі? Уряд має намір створити в Кривому Розі Офіс контролю викидів в атмосферу, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1686
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В одной из квартир Кривого Рога зафиксировано 4 выброса повесток.
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Це ж не справа прем'єра. Гончарук, створи екологічну службу. І ще купу служб з контролю й іновацій, щоб не іиглядати профаном.
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Гончарук, у тебя есть Державна Экологична Инспекция, прямая задача которой - контроль выбросов в атмосферу. У них есть и штат сотрудников, и право останавливать заводы, и право доступа на территорию любого предприятия, и лаборатория. Не справляются - увольняй руководителя в Кривом Роге.
Если по каждой службе которая не работает, будете создавать дубдирующую, то скоро одни чиновники в стране останутся.
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СДЕЛАЙТЕ ОФИС выброса зеленого недомерка в атмосферу
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зеленых дураков медом не корми, - дай создать какой-нибудь штаб с непонятными полномочиями. Объединить министерства, а потом, - разъединить, потом снова объединить.. Так можно года полтора продержаться, а потом бородатая хипстерская рожа примелькается и ее просто начнут бить...
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Охвіс на охвісу і охвісом поганяє. Країна охвісів.
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То що, ми завдяки викидам у Кривому розі маємо у зелену владу з 95 кварталу Кривого рогу?
Мутація-с Уряд має намір створити в Кривому Розі Офіс контролю викидів в атмосферу, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7558
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а по какой причине новое правительство "победителей нищеты" до сих пор не сделало это же в Мариуполе, который просто задыхается от выбросов ахметовский комбинатов? Кривой рог круче Мариуполя? или потому, что там комбинат принадлежит индусу, а не Ахметову? или все гораздо проще - потому что это святое место рождения "самого выдающегося прЫзЕдента всех времен"?
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И воздух станет чище... От того, что очередной десяток дармоедов сядет на бюджетные деньги...
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100% Отличная идея, будет новая контора по продаже воздуха.
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