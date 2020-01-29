 Правительство намерено создать в Кривом Роге Офис контроля выбросов в атмосферу, - Гончарук

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Гончарука.
"Государство будет контролировать уровень загрязнения воздуха и выбросов в атмосферу", - написал он.
По словам премьера, создание такого Офиса - это лишь первый шаг на пути к реформе экологического контроля, так как специалисты и сотрудники лаборатории Офиса будут сопровождать и направлять проверки крупнейших предприятий, осуществляющих выбросы в атмосферу.
Отмечается, что Офис контроля выбросов в атмосферу будет собирать информацию и осуществлять экологический контроль в наиболее сложных промышленных регионах Украины.
Там на ММЗ еще до 14-го снесли домны, кажется и мартенов нет.
Работают через пень колоду два стана (проволока и катанка до 30мм) на сырье с Енакиево.
Так что в Макаковке сейчас воздух чистый. Зарева от шлаковой горы уже нет давно.
началась эпоха офисов
туалет (устар.) - офис по отправлению естественных нужд
Ххххххххххххххххххх
Шото в етом есть от гениального "Москва, 2042 год" В. Войновича
Сміємося досі
далi буде ще смiшнiше
Если по каждой службе которая не работает, будете создавать дубдирующую, то скоро одни чиновники в стране останутся.
Мутація-с