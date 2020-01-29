EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины
  4436  26
Материалы по теме:
Все про:ПАСЕ (1503) резолюция (276) Россия (74840) Кислица (39)

 "Это высший уровень кощунства, если не извращение", - Кислица о решении ПАСЕ поручить Коксу подготовку доклада о возвращении российской делегации

Замглавы МИД Украины Сергей Кислица отреагировал на проект решения ПАСЕ относительно санкций против России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Поручить крестному отцу безусловного возвращения России в ПАСЕ, Коксу, подготовку доклада об обжаловании ее полномочий - это даже не смешно. Это очередной высший уровень кощунства, если не извращение: Москва платит деньги, наказывать нельзя...", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет ПАСЕ предлагает подтвердить полномочия российской делегации, - проект резолюции

Напомним, в ПАСЕ подготовили проект решения о полномочиях делегации РФ. Голосование за него должно состояться сегодня.

Отметим также, что проект подготовил нидерландец Тени Кокс. Он подчеркивает, что Россия показала прогресс в выполнении требований ПАСЕ. Однако в документе нет упоминаний о многочисленных нарушениях Россией прав человека в оккупированном Крыму и на Донбассе.

Это высший уровень кощунства, если не извращение, - Кислица о решении ПАСЕ поручить Коксу подготовку доклада о возвращении российской делегации 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172510
 
   
 Топ комментарии
 
а что наша новая Глава делегации в ПАСЕ думает по этому поводу ???
(ау, деточка...когда уже гениальность свою показывать начнешь?)
"Это высший уровень кощунства, если не извращение", - Кислица о решении ПАСЕ поручить Коксу подготовку доклада о возвращении российской делегации - Цензор.НЕТ 7406
 показать весь комментарий
 
она яременку показывает на досуге свою... генит...гениальность
 показать весь комментарий
 
что-то мне подсказывает, что и в постели с ней не будет особо хорошо... "Це найвищий рівень блюзнірства, якщо не збочення", - Кислиця про рішення ПАРЄ доручити Коксу підготовку доповіді про повернення російської делегації - Цензор.НЕТ 9449
обычно, если человек талантлив, он талантлив во всём, а если зебилен...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а что наша новая Глава делегации в ПАСЕ думает по этому поводу ???
(ау, деточка...когда уже гениальность свою показывать начнешь?)
"Это высший уровень кощунства, если не извращение", - Кислица о решении ПАСЕ поручить Коксу подготовку доклада о возвращении российской делегации - Цензор.НЕТ 7406
 показать весь комментарий
 
 
она яременку показывает на досуге свою... генит...гениальность
 показать весь комментарий
 
 
Анал для Еременко от этой девочки Табу у внешних сношениях
 показать весь комментарий
 
 
Табу то простітутка на анал мла, а ця дєвочка работаєт явно без табу.
 показать весь комментарий
 
Эта девочка гениальность может показать только в постеле, а вы говорите ПАСЕ
 показать весь комментарий
 
 
что-то мне подсказывает, что и в постели с ней не будет особо хорошо... "Це найвищий рівень блюзнірства, якщо не збочення", - Кислиця про рішення ПАРЄ доручити Коксу підготовку доповіді про повернення російської делегації - Цензор.НЕТ 9449
обычно, если человек талантлив, он талантлив во всём, а если зебилен...
 показать весь комментарий
 
 
Нужно слишком много водки, чтобы вытерпеть её морду в постели.
 показать весь комментарий
 
 
Писали шо эта чучело поздравило Толстого с избранием в кулуарах.
В КУЛУАРАХ ОЧЕНЬ КРУТО
ГОНЧАРЕНКО , ПОЯРКОВ- дайте комменты по этому поводу
А про кулуары и Рыбникрв может написать так, шоб это чучело россиян шарахалось
 показать весь комментарий
 
 
не может быть?!!! что действительно... поздравила? ооооо...
тогда - занавес!!! нет слов...
 показать весь комментарий
 
 
Поздравляем Всенародного Иша Лидера с новой Великой Дипломатической Пэрэмогой!
(зато не Порошенко)
 показать весь комментарий
 
 
А что делает Украина в этой корупционной продажной организации?
 показать весь комментарий
 
 
Ці декілька місяців, коли не було сформовано українську делегацію, нанесли серйозний удар по українських позиціях
Про ПАРЄ. Все погано. Керівника російської делегації, антисеміта Толстого обрали віцепрезидентом. Зі скандалами, криками, але обрали. І це дуже нехороший знак. Поясню чому.
Обирали його через анонімне голосування. Така процедура коли хтось проти відкритого голосування. Чому були проти відкритого? Бо так простіше «збивати» подонків від призначення. Як проголосує делегат ніхто не знає. Навіть керівник делегації. І багатьох делегатів можна переконати аргументами, не голосувати, всупереч офіційній позиції країни яку він представляє. Якщо звичайно попрацювати з ними і пояснити що це подонок, антисеміт і його підтримка аморальна і лише шкодитиме Раді Європи.
Так ми зробили пів року тому, коли ще були делегатами ПАРЄ з іншим кандидатом від Росії, гаспадіном Слуцьким. Пролетів як фанера над Парижем, як вони всі не тужились.
Але цього разу все не так. Анонімне голосування показало що у Росіян реальна, а не офіційна більшість в ПАРЄ. Це означає що всі інші рішення теж будуть на користь Росії і ніхто їх сьогодні повноважень не позбавить.
Очевидно ці декілька місяців коли не було сформовано українську делегацію нанесли серйозний, дуже сейозний, удар по українських позиціях.
Чи вдасться ситуацію виправити? Залежить від наших делегатів, але ще і від Президента і МЗС.
Ми свого часу показали що можна перемагати Росію всупереч офіційній її підтримці країнами Європи.
Але це була постійна і зосереджена робота.
Удачі тут замало.
Джерело: Блог Леоніда Ємця https://glavcom.ua/columns/yemets/anonimne-golosuvannya-za-antisemita-tolstogo-pokazalo-shcho-rosiya-maje-realnu-bilshist-v-parje-655875.html
 показать весь комментарий
 
 
Кокс будет докладывать в Писе можно ли пытать,брать в заложники и требовать выкуп?
Как то права человека в последнее время изменились.
 показать весь комментарий
 
 
Европа сама себя угробит,доказано историей.Бесполезно им что то доказывать,нужно просто готовится к очередной мировой оппе.
 показать весь комментарий
 
 
Так называемый " обмен" или освобождение всех на всех это просто торговля людьми.
Люди платят выкуп за свое освобождение терористам,а писе якшается с террористами и называет террористами обычных жителей Сирии детей которых ежедневно убивает этот террорист различными извращенными способами.
Садома и гамора.
 показать весь комментарий
 
 
ПАСЕ продались усРашке с потрохами и даже не стесняются...
 показать весь комментарий
 
 
Яке їхало , таке і здибало.
Користуючись , що крім селфі і і ще дечого , голова делегації України , нічого не тямить , відверто слабою роботою МЗС України , московія успішно " протягує " свої інтереси . А Європа - у них на підсвідомому рівні закладено : " Ми бариги " .Ображатись , крім як самим на себе , нічого. Порошенко вирішував , а ці - невдало просять.
 показать весь комментарий
 
 
все мы помним мистера Чемберлена, который умасливал товарища Гитлера, а потом размахивал бесполезной бумажкой...., и все мы знаем, чем это кончилось....
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕленая плесень сдала ПАСЕ.
При Порохе такого в ПАСЕ не было!
 показать весь комментарий
 
 
Нидерландцу Коксу лучше поручить для ПАСЕ через Киву порешать у Меньшого Допы забористых закладочек.
 показать весь комментарий
 
..якщо Україна платить якісь "копійкИ" за членство у ПАРЕ, то нехай той член еуропейці смокчуть без українського бюджету, або москалі чи підмоскАлики..
 показать весь комментарий
 
 
Те що ця Зетьолка ні в зуб ногою в міжнародних справах,та ще й "какаяразніса" ,сумнівів не викликає.Але 99% вини за повернення Рахи - на старій проститутці Європі.В яку "прагнуть " наші євродебіли .

Україні потрібно : Геть від Москви! І ( як Британія) - в дупу Європу.

Ця Європа нас ніколи захищати не буде.Зіллє любому диктатору,як колись Польщу.А допомогу від неї можна брати і нічим себе не зв'язуючи і не нав'язуючись..
 показать весь комментарий
 
так шаг за шагом "зеленые" сдают позиции, отвоеванные при Порошенко. Гибридная капитуляция Украины в гибридной войне с Московией.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх