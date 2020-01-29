 Четыре украинские медиагруппы закодировали свои каналы на спутнике

Об этом информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Телекритика со ссылкой на пользователей сети.
Медиагруппами были закодированы такие каналы:
1+1, 2+2, ТЕТ, Бигуди, Плюсплюс, (1+1 media);
Новый канал, ICTV, СТБ, Оце, М1, М2 (StarLightMedia);
Интер, НТН, К1, К2, Enter-фильм, Мега, Zoom, Пиксель (Inter Media Group);
Украина, НЛО TV, Индиго TV (Медиа Группа Украина).
На спутниковом сигнале телеканалов Медиа Группы Украина размещено уведомление о кодировании со ссылкой на бесплатный номер и справочную информацию на сайте каналов.
а кто у нас владелец Viasat Украина ???? "1+1 media" владелец некий Александр Ткаченко . говорим Ткаченко а подразумеваем Коломойский ой как неожиданно
Шота информационный «фронт» норовит превратиться в «гэндэлык».
До речі, viasat належить Бєні, це все, що треба знати про о те кодування. Зебіли, ви ж за це голосували?
К приму UGOOS AM6 .... Это и ТВ и кинотеатр и youtube 4K60fps. И даже в игрухи можно поиграть.
мабуть вiдтепер нIякоi реклами та "мила"(?!)
Ага,Щаз !это как продавать свои Визитки......
СТБ, ICTV, «Новий канал», М1, М2, «Оце»;
«1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «УНІАН ТБ», «Бігуді»;
«Україна», НЛО TV, «Індиго TV»;
«Інтер», НТН, К1, К2, «Мега», «Піксель», Zoom, «Enter-фільм».
Список українських інформаційних телеканалів, супутниковий сигнал яких не кодуватимуть:
«Прямий» і «5 канал»;
«112 Україна», NewsOne, ZIK;
«Україна 24»;
«24 канал»;
«Еспресо»;
4 канал;
«Наш» та інші.
Список розважальних українських телеканалів, які не кодуватимуться на супутнику:
«Сонце»;
Music Box;
«Малятко» та інші.
Суспільні канали «UA: Перший», «UA: Культура», «UA: Крим», державний канал «Рада» і деякі регіональні канали, які мовили через супутник теж залишаться у вільному доступі.
пусть от жадности соснут тунца они думают народ массово побежит их услуги покупать
Вошьдь зебілів чітко виконує вказівки *****(с)..
і да, зебіли, ви зробили це разом зі своєю смарагдовою Бусінкою, дебіли, ***(с)..