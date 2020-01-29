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Все про:спутник (120) ТВ (1802) медиа (71) канал (98)

 Четыре украинские медиагруппы закодировали свои каналы на спутнике

Украинские медиагруппы StarLightMedia, 1+1 media, Медиа Группа Украина и Inter Media Group закодировали спутниковый сигнал своих основных телеканалов в ночь с 28 на 29 января.

Об этом информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Телекритика со ссылкой на пользователей сети.

Медиагруппами были закодированы такие каналы:

1+1, 2+2, ТЕТ, Бигуди, Плюсплюс, (1+1 media);

Новый канал, ICTV, СТБ, Оце, М1, М2 (StarLightMedia);

Интер, НТН, К1, К2, Enter-фильм, Мега, Zoom, Пиксель (Inter Media Group);

Украина, НЛО TV, Индиго TV (Медиа Группа Украина).

На спутниковом сигнале телеканалов Медиа Группы Украина размещено уведомление о кодировании со ссылкой на бесплатный номер и справочную информацию на сайте каналов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172506
 
 
 Топ комментарии
 
лохи теперь будут смотреть некодированные мордорские каналы...
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ПРЯМИЙ взагалі показує без Т2, тому і самий популярний. Всі інші - тупі ідійоти. Четыре украинские медиагруппы закодировали свои каналы на спутнике - Цензор.НЕТ 5551
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крахоборы которые потеряют и деньги, и аудиторию... Четыре украинские медиагруппы закодировали свои каналы на спутнике - Цензор.НЕТ 3317
альтернатив море...
Украинские барыги, самые жадные среди барыг... - жадность их сводит с ума...
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всем подключать Viasat !!!

а кто у нас владелец Viasat Украина ???? "1+1 media" владелец некий Александр Ткаченко . говорим Ткаченко а подразумеваем Коломойский Чотири українські медіагрупи закодували свої канали на супутнику - Цензор.НЕТ 4968 ой как неожиданно Чотири українські медіагрупи закодували свої канали на супутнику - Цензор.НЕТ 7434
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Как будем теперь без говноканальныхновостеи,где сутками убили,порезали, украли,болячьки,инфекции,дебильная реклама и т.д. Ощущение не в стране живешь,а в репрозории. В Украине что нет открытии,перестали петь,танцевать,строить,красивои природы? А лица ведущих,сплошнои траур.А теперь хотят что-бы за ЭТО еще и бабки платили.
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Ну правильно. Всё верно. Теперь лохмандеям за пропаганду среди них надлежит ещё и доплатить. От интересно, доплатят или будут зырить халявных Соловьёва и Скабееву?
Шота информационный «фронт» норовит превратиться в «гэндэлык».
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Раша-параша тудей і Ко........в студию !!! Дочекались таки...мозги домиють окончательно Щас русьге... ще й братами стануть до кінця року...(
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В умовах гібридної війни це могли зробити тльки вороги України ,жадібність і нікчемність олігархів для яких немає нічого св'ятого ,такий подарунок принесли рос.тв ,адже їхні телеканали не закодовані.А як же український інформаційний простір і національна безпека ?
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Да пусть задавятся своими каналами. У меня смарт- ТВ и плевать я хотел на это дерьмо. А по селам, увы, останется смотреть только Рашку.
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будем смотреть российские, ну так как и хотели в украине
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Зебил же сказал ,что будет выигрывать инфо-войну у кацапов, начало победе положено...
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А мордорські канали не кодують, а навпаки, кацапи мільярди вкладають, щоб їх на весь світ транслювати. Ну то таке, Росія ж нам не ворог, чи не так, зебіли?
До речі, viasat належить Бєні, це все, що треба знати про о те кодування. Зебіли, ви ж за це голосували?
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с тем какчеством программ, свежестью фильмов эти каналы должны были еще сами доплачивать, чтобы их дрянь смотрели
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Кому интересно смотреть тв и есть нормальный интернет, берите андроид ТВ-приставку на Amlogic S905Xn или 922.
К приму UGOOS AM6 .... Это и ТВ и кинотеатр и youtube 4K60fps. И даже в игрухи можно поиграть.
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Сцуки плять, не нажрутся никак, мало им денюх от рекламы?
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Це прорив !
мабуть вiдтепер нIякоi реклами та "мила"(?!)
Ага,Щаз !это как продавать свои Визитки......
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Список телеканалів, які буде закодовано:

СТБ, ICTV, «Новий канал», М1, М2, «Оце»;
«1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «УНІАН ТБ», «Бігуді»;
«Україна», НЛО TV, «Індиго TV»;
«Інтер», НТН, К1, К2, «Мега», «Піксель», Zoom, «Enter-фільм».

Список українських інформаційних телеканалів, супутниковий сигнал яких не кодуватимуть:

«Прямий» і «5 канал»;
«112 Україна», NewsOne, ZIK;
«Україна 24»;
«24 канал»;
«Еспресо»;
4 канал;
«Наш» та інші.

Список розважальних українських телеканалів, які не кодуватимуться на супутнику:

«Сонце»;
Music Box;
«Малятко» та інші.

Суспільні канали «UA: Перший», «UA: Культура», «UA: Крим», державний канал «Рада» і деякі регіональні канали, які мовили через супутник теж залишаться у вільному доступі.
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Замечательно.Теперь Зебобики будут смотреть 5-й и Прямой.Самые нормальные каналы насчет подачи новостей.Гавносбросы давно надо было закодировать.
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Не будуть. Зебобики будуть дивитись раша тудей і рашистських пропагандонів. Кацапстан супутникові канали не кодує.
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За перегляд закодованих каналів треба платити провайдеру Віасат, власником якого є Коломойський. Бєня прикинув, що в Україні 4,4 млн супутникових тарілок, а якщо з кожного стягнути по 100 грн в місяць то це ж сумашедшіє бабки.

Чотири українські медіагрупи закодували свої канали на супутнику - Цензор.НЕТ 9586
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И слава богу,теперь не буду видеть эти телепомойки с зомбоящика..
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У кабельних мережах і Т2 ці канали не будуть кодувати.
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ДА И ХРЕН С НИМ ПРИ НАЛИЧИИ ИНТЕРНЕТА ТВ БОХ И ВСЕ КАНАЛЫ ПРОСМОТ
пусть от жадности соснут тунца они думают народ массово побежит их услуги покупать
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..це безумовно потужний удар по УКРАЇНЦЯХ на окупованому Донбасі та у Криму..
Вошьдь зебілів чітко виконує вказівки *****(с)..
і да, зебіли, ви зробили це разом зі своєю смарагдовою Бусінкою, дебіли, ***(с)..
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Посмотрел цены на приставки ТВ, по сравнению с пол года назад сейчас цены накрутили в несколько раз. Те, шо недавно стоили 600-800 гривен сейчас подскочили до 2 000-4 000 тысяч и выше. Офуеть.
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ну вот,а на каком канале "квартальщик"будут гонять муйню?
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