 Кабмин увеличил штрафы за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности, - Гончарук

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.
"Теперь минимальный штраф за административные правонарушения будет составлять 510 грн, а максимальный - 8500 грн. Также значительно повышается штраф за заведомо ложный вызов полиции, "скорой" или аварийных служб - он составит от 3400 до 10200 гривен. Более того, вводится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной безопасности, которое привело к аварии или другому опасному событию с тяжелыми последствиями. До этого штраф за нарушение требований пожарной безопасности составлял для граждан от 8,5 до 119 гривен, а для должностных лиц - от 34 до 170 гривен", - рассказал Гончарук.
"Усиление ответственности должно повысить уровень правовой и гражданской сознательности должностных лиц и граждан, а также уменьшить количество правонарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей. Кроме того, Правительство пока прорабатывает вопрос о законодательном урегулировании обязательности выделения средств в государственном и местных бюджетах на целевые меры пожарной безопасности, направленные на то, чтобы снизить риск пожаров в общественных и административных зданиях учреждений образования, здравоохранения и других", - добавил премьер.
затягивают туже малороссам ошейники...
Поярков
Эксгумация трупов, уборка мест дтп с человеческими жертвами, захоронение неопознанных трупов и много чего интересного.
Такое отобьет охоту "минировать" очень на долго.
Дешевле патронов (даже холостых) и польза для общества.
штрафы прописаны в Кодексе Украины об административных правонарушениях
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
ВЗЯТКИ СТАНУТ ЖИРНЕЕ...