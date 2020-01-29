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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11552) пожар (3917) штраф (886) Гончарук_Алексей (605)

 Кабмин увеличил штрафы за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности, - Гончарук

Правительство усиливает ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь минимальный штраф за административные правонарушения будет составлять 510 грн, а максимальный - 8500 грн. Также значительно повышается штраф за заведомо ложный вызов полиции, "скорой" или аварийных служб - он составит от 3400 до 10200 гривен. Более того, вводится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной безопасности, которое привело к аварии или другому опасному событию с тяжелыми последствиями. До этого штраф за нарушение требований пожарной безопасности составлял для граждан от 8,5 до 119 гривен, а для должностных лиц - от 34 до 170 гривен", - рассказал Гончарук.

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"Усиление ответственности должно повысить уровень правовой и гражданской сознательности должностных лиц и граждан, а также уменьшить количество правонарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей. Кроме того, Правительство пока прорабатывает вопрос о законодательном урегулировании обязательности выделения средств в государственном и местных бюджетах на целевые меры пожарной безопасности, направленные на то, чтобы снизить риск пожаров в общественных и административных зданиях учреждений образования, здравоохранения и других", - добавил премьер.

Кабмин увеличил штрафы за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172504
 
 
 Топ комментарии
 
Оштрафовать на 510 грн или на 8500 грн. торгово-развлекательный комплекс типа "Лавина", "Океан Плаза" или "Ретровиль", это будет очень сильно...
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Значит взятки тоже увеличатся,прекрасная работа на коррупционеров гражданин профан.
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а про долбо...минирующих всё каждый день? как бы их отслеживать и отстреливать (хотя бы холостыми)
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Значит взятки тоже увеличатся,прекрасная работа на коррупционеров гражданин профан.
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и ни одной новости, когда они что уменьшили, облегчили или отменили....
затягивают туже малороссам ошейники...
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Оштрафовать на 510 грн или на 8500 грн. торгово-развлекательный комплекс типа "Лавина", "Океан Плаза" или "Ретровиль", это будет очень сильно...
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Кабмин увеличил штрафы.-верю.Что Сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти, - Гончарук и Сейчас есть все, чтобы экономика Украины стремительно росла в ближайшие несколько лет, - Гончарук- не верю.
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а про долбо...минирующих всё каждый день? как бы их отслеживать и отстреливать (хотя бы холостыми)
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Общественные работы, все исправят.
Эксгумация трупов, уборка мест дтп с человеческими жертвами, захоронение неопознанных трупов и много чего интересного.
Такое отобьет охоту "минировать" очень на долго.
Дешевле патронов (даже холостых) и польза для общества.

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та даже простая уборка общественных туалетов...(если это детишки шалят! )))
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а что КабМин может изменять Законы вместо ВР?
штрафы прописаны в Кодексе Украины об административных правонарушениях

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
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увеличил штрафы........, а соответственно и таксу взяток.
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Два в одном! И заодно и благосостояние пожарников!
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теперь проверяющие заживут сытнее -
ВЗЯТКИ СТАНУТ ЖИРНЕЕ...
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пожарные инспекторы в свою очередь подняли размеры взяток. Кінець епохи бідності! Кабмін збільшив штрафи за порушення вимог пожежної і техногенної безпеки, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2467
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