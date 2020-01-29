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 Общество
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Все про:джекпот (14) лотерея (129) США (16092)

 Крупнейший в мире джекпот стал еще больше, и у игроков из Украины есть шанс его выиграть

В прошлую субботу, 25 января, в США прошел очередной тираж лотереи Пауэрбол. Ни одному участнику не удалось угадать все выпавшие номера (2, 9, 17, 36, 67 и "Powerball" 18), но 3 счастливых билета с пятью совпадениями каждый принесли своим обладателям по $1 млн.

 Тем временем, джекпот вновь вырос, и в ближайшем тираже, который пройдет в ночь со среды на четверг, составит уже 394 миллиона долларов.

Хотите испытать удачу? Нет проблем! Жители Украины могут играть в это захватывающее лото наравне с американцами.

Как выигрывают в Пауэрбол?

Для выигрыша джекпота американской лотереи необходимо, в общей сложности, угадать номера 6 шаров: 5 "обычных" номеров от 1 до 69, а также дополнительный (бонусный) шар из диапазона 1-26. Этот шар вытягивается из отдельной корзины, и его номер может совпадать с номером "обычного" шара.

Если выигрышными окажутся сразу несколько билетов, первый приз поделится между ними поровну. Но джекпот – не единственный способ стать миллионером с Пауэрболом. Каждый игрок, угадавший 5 обычных номеров (без шара "Powerball") выиграет второй приз в $1 млн. Эта сумма может вырасти до $2 млн, если вы немного доплатите при покупке билета и включите "мультипликатор", который также может в несколько раз умножить призы в остальных призовых категориях.

Можно ли играть в Пауэрбол из Украины?

Однозначно – да! В официальных правилах лото указано, что играть и выигрывать в Пауэрбол может любой человек, вне зависимости от его географического местоположения.

  • Как купить билет? Всё просто – в Пауэрбол, как и в другие крупнейшие мировые лотереи, можно играть онлайн, с помощью сервиса theLotter.com.
  • Играть онлайн – просто и безопасно. После того, как вы приобретете ваш билет онлайн, американский представитель компании купит физический билет и отметит на нём выбранные вами номера. Данный билет целиком и полностью принадлежит вам, а не компании. Соответственно, если вы выиграете, вы получите всю выигранную сумму (после налогов). Сервис theLotter был основан в 2002 году и за прошедшее с тех пор время выплатил победителям со всего мира, в том числе и игрокам из Украины, более $100 млн в призах.

Как играть в американский Пауэрбол онлайн?

Регистрация счета на сайте theLotter, позволит вам участвовать в американском Пауэрболе, а также в более 45 других предлагающихся на сайте мировых лото. Перейдите на страницу понравившейся вам лотереи и выберите ваши номера. Вы также можете купить мультиабонемент или оформить подписку и наслаждаться значительными скидками.

Как получить деньги в случае выигрыша?

А теперь – о приятном. В случае выигрыша вы получите уведомление по электронной почте или SMS-сообщением. Кстати, вам не надо будет беспокоиться о том, чтобы не потерять счастливый билет – он будет находиться в полной безопасности в специальном сейфе в местном представительстве сервиса.

Как правило, второстепенные призы поступают на баланс вашего аккаунта автоматически, непосредственно после их выплаты лотерейным оператором. В случае выигрыша главного или второго приза вам, по всей видимости, понадобиться прибыть в Штаты и получить деньги лично.

Играйте и выигрывайте

С сайтом theLotter.com играть в международных в лотереях с гигантскими джекпотами проще, чем покупать бумажные билеты. Ближайший тираж лотереи Пауэрбол состоится уже совсем скоро – в среду, 29 числа, в 23:00 по EST. Не дайте шансу выиграть огромный приз пройти мимо вас!

 Новость публикуется на правах рекламы

Источник: https://censor.net.ua/n3172503
 
 
 Топ комментарии
 
Халява!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Лохотрон для тупых ЗЕбобиков!
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Не играющий не выигрывает, но и не проигрывает/Истина/.
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как писал тут кто-то под такой новостью: ваш билет в надежном сейфе и вы выиграли? - .......(нехай щастить)
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Типа лохотрон від ЗЕро що гривня ~ найміцміша валюта світу що укріплюється відносно $)
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Это к легализации игорных заведений барыгой Разумковым.Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард. А игорные заведения находятся рядом с ломбардами.
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Колись хтось приніс Разумкова в ломбард сім'ї Разумкових і здав. Так у сім'ї з'явився нащадок.
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скоро крупнейшие джек-поты будут в гостинице Украина!)))
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Ненавижу тайную и открытую рекламу лохотронов.
Люди включайте мозги и не ведитесь!!!
Схем, систем и алгоритмов, существует великое множество и именно по этому, еще не одно казино не вылетело в трубу!

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У репера Сяви є правдива пісня про джек-пот.
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И я выигрывал. В 1979-м. В лотерею "Спринт"- аж 25 рублей. После этого- ни разу не играл, ни в какие лотереи. Так что я- в плюсе!
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Логика идиотов, что только они выиграют и непременно джекпот.
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ну спробуйте доказати що електроний квиток є орігінал виграшу а не паперовий, який заповнив американець за вас)
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По части игры любой всегда будут крайности, они были изначально. Просто есть иная схема взглядов, традиций. возможностей, и даже социальный уровень того общества где подобное давно есть.Есть тут одна нам пока недоступная конфигурация. В клятой Америке в Лас-Вегас и Атлантик-Сити не едут зависимые игроманы. Конечно есть и такие, и профессионалы шулеры. Но запредельно редко. Туда едут НЕ выигрывать---туда едут за морозом по коже, нервы пощекотать, чуть отвязаться! Американцы в целом трудяги, и прекрасно понимают что игра тоже бизнес, и должна и там быть классическая прибавочная стоимость, рентабельность. Едут за адреналином туда. И когда выпадают допустим 3 арбуза при игре на автоматах, звон монет или жетонов что вылетают даже на пол просто взрывают восторг! Бабки и деды сидят сутками в прохладных залах и запросто могут выигрывать по 30-50 дол по 3-4 раза за ночь. и опять на эти деньги покупают жетоны---такой вот отпуск у них. Но последнее там никто не играет. А вот у нас наоборот----идут только выигрывать. А ведь это невозможно по сути игры.
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В заголовке ошибка!!! Правильно: "Крупнейший в мире джекпот стал еще больше, и у лохов из Украины есть шанс его выиграть"
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