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Все про:поезд (758) самолет (2322) водительские права (100) диджитализация (35) Гончарук_Алексей (605)

 По электронным водительским правам можно будет регистрироваться на авиарейс и поезд, - Гончарук

Кабмин внедрил экспериментальный проект, согласно которому благодаря электронным водительским правам можно будет регистрироваться на авиарейс или поезд. Однако это будет работать только при внутренних путешествиях по Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Сегодня Правительство ввело экспериментальный проект - для удостоверения личности при внутренних путешествиях по Украине самолетом или поездом можно будет использовать е-удостоверения водителя в мобильном приложении ДіЯ вместо паспорта", - говорится в сообщении.

"Забыл паспорт - не успел на самолет/поезд" - больше не проблема", - сообщил Гончарук.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины запустил бета-тестирование мобильно приложения "Дія", которое, в частности, позволит пользоваться электронным водительским удостоверением и электронным техническим паспортом автомобиля.

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По электронным водительским правам можно будет регистрироваться на авиарейс и поезд, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172502
 
 
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А вот как быть со свидетельством про регистрацию ТС? если авто пользуются несколько человек. Забыл тех паспорт, мусора остановили это уже штраф.
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Сначала сделают, а потом будут хлопать ушами.
Всегда так было и так будет.
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В случае лишения прав "бумажных", вопрос можно решить за 200 баксов.
А каким образом будут лишать электронных прав?
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Эх... А в поганом Совке никаких документов на поезд не нужно было, да и на самолёт паспорт ввели только в конце 70-х (иначе Женя Лукашин не встретил бы Барбару Брыльски в Ленинграде
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Сперли смартфон - нет человека!
Точнее есть, но уже другой.

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да не работает эта хрень толком , нет ни прав ни техпаспорта, пишу в техподдержку-там тупят
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