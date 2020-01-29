 По электронным водительским правам можно будет регистрироваться на авиарейс и поезд, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
"Сегодня Правительство ввело экспериментальный проект - для удостоверения личности при внутренних путешествиях по Украине самолетом или поездом можно будет использовать е-удостоверения водителя в мобильном приложении ДіЯ вместо паспорта", - говорится в сообщении.
"Забыл паспорт - не успел на самолет/поезд" - больше не проблема", - сообщил Гончарук.
Напомним, ранее Кабинет министров Украины запустил бета-тестирование мобильно приложения "Дія", которое, в частности, позволит пользоваться электронным водительским удостоверением и электронным техническим паспортом автомобиля.
вау
Всегда так было и так будет.
А каким образом будут лишать электронных прав?
Точнее есть, но уже другой.