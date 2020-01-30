 Офис президента не ответил на запрос Цензор.НЕТ о финансировании и цели визита Зеленского в Оман

Как информирует Цензор.НЕТ, запрос был направлен в ОП 13 января.
Издание задало ОП такие вопросы:
- Каким был состав украинской делегации?
- Какими были несекретные директивы к встречам?
- Кто обеспечивал охрану и безопасность президента и его семьи в Омане?
- С кем из официальных лиц встречался президент Зеленский.
- Какая сумма была потрачена на организацию визита?
Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.
Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".
Это был не гос визит...А ЧАСТНЫЙ!!!
КТО ОПЛАТИЛ ЭТОЙ КУРВЕ ВОЯЖ!?
ГДЕ РАСХОДЫ В ДЕКЛАРАЦИИ?
ЭТО КОРРУПЦИЯ...и эта тварь рано или поздно СЯДЕТ!
Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. (с) Чародеи
Але скільки цю паузу не тримай, а все одно вона колись закінчиться. І наслідки для Зеленського і його оточення будуть тим драматичніші, чим довше ця пауза буде тривати.
Просто Порохатый Барыга возжелал поставить смелый научный эксперимент, в ходе которого выяснить, как быстро электоральная поддержка тонет в водах восточной части акватории Аравийского моря. Местом проведения эксперимента Порохло избрал Мальдивы.
Естественно, такое дискриминационное отношение к водам западной части акватории Аравийского моря не могло не возмутить ЗЕлёносопельного БлаЗЕня, в исполнении которого дерзкий эксперимент по потоплению электоральной поддержки в вышеуказанной акватории не заставил себя ждать долго. В данном случае местом проведения эксперимента БлаЗЕнь избрал побережье Омана.
Таким образом, мировое научное сообщество получило несокрушимый экспериментально доказанный постулат - электоральная поддержка эффективно топится в водах всей акватории Аравийского моря.
можно (во время войны) так бросать страну на произвол судьбы, так своими судьбами
рисковать... неужели 73 % действительно хотели чтобы ими правил артист
разговорного жанра??? что, нельзя было дать второй шанс, вторую попытку Пороху
и потребовать от него исправления его просчётов и ошибок???
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН
Стаття 24. Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян
Особи, винні у порушенні цього Закону, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України.
а як вони зможуть відповісти
якщо самі не знають
Добра влада-ніхто нічого не знає
Хто? що? робить-аби була
двіжуха
безопасность дороже и не было ясно где ещё стрелять-сбивать будут.
проехали.