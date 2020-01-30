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Все про:Зеленский (4424) Оман (28) Офис Президента (232)

 Офис президента не ответил на запрос Цензор.НЕТ о финансировании и цели визита Зеленского в Оман

Офис президента не ответил на запрос об источниках финансирования визита Владимира Зеленского в Султанат Оман и программе поездки.

Как информирует Цензор.НЕТ, запрос был направлен в ОП 13 января.

Издание задало ОП такие вопросы:

- Каким был состав украинской делегации?

- Какими были несекретные директивы к встречам?

- Кто обеспечивал охрану и безопасность президента и его семьи в Омане?

- С кем из официальных лиц встречался  президент Зеленский.

- Какая сумма была потрачена на  организацию визита?

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Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".

Источник: https://censor.net.ua/n3172501
 
   
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А що таке сталося... Найвпливовіший щось приховує від простого наріда? Офис президента не ответил на запрос Цензор.НЕТ о финансировании и цели визита Зеленского в Оман - Цензор.НЕТ 9895
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Пускай передвигается ...на костылях!
Это был не гос визит...А ЧАСТНЫЙ!!!
КТО ОПЛАТИЛ ЭТОЙ КУРВЕ ВОЯЖ!?
ГДЕ РАСХОДЫ В ДЕКЛАРАЦИИ?

ЭТО КОРРУПЦИЯ...и эта тварь рано или поздно СЯДЕТ!
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Причем Пороха это почему-то не касалось.
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...Обо всем остальном людям знать не положено.
Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. (с) Чародеи
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Кантора президента вдає з себе ОБСЄ яке нічого не чує і не знає.
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Не ответили, так начинайте фантазировать, как по Мальдивам, ведь там было сложнее, т.к. ответили...
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Не туда запрос послали. Надо было у Бени поинтересоваться.
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Офіс Зєеленського зрозумів, що будь яка відповідь буде пришвидченням відставки Зеленського. Бо таємна від українського суспільства зустріч з представником ворога - є пряма держзрада.
Але скільки цю паузу не тримай, а все одно вона колись закінчиться. І наслідки для Зеленського і його оточення будуть тим драматичніші, чим довше ця пауза буде тривати.
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Російського шпигуна Порошнка разом з його платними тролями - на довічне з конфіскацією. Крапка.
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Це і показує гниле нутро не лоха якому 42 роки.
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Квартал просто обязан запилить какой-нибудь номер про Оман. Шоб зебильня поржала, а лучше всего сериал снять «Ишак оманский».
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А шо ж тут непонятно? Это непреодолимый порыв Разума Человека к познанию Неизведанного, бескорыстная любовь к Природе и Правде, восхищение красотой Закономерности, жажда к открытию Непознанного...
Просто Порохатый Барыга возжелал поставить смелый научный эксперимент, в ходе которого выяснить, как быстро электоральная поддержка тонет в водах восточной части акватории Аравийского моря. Местом проведения эксперимента Порохло избрал Мальдивы.
Естественно, такое дискриминационное отношение к водам западной части акватории Аравийского моря не могло не возмутить ЗЕлёносопельного БлаЗЕня, в исполнении которого дерзкий эксперимент по потоплению электоральной поддержки в вышеуказанной акватории не заставил себя ждать долго. В данном случае местом проведения эксперимента БлаЗЕнь избрал побережье Омана.
Таким образом, мировое научное сообщество получило несокрушимый экспериментально доказанный постулат - электоральная поддержка эффективно топится в водах всей акватории Аравийского моря.
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что ж мы за нация такая???мы ж нация фаталистов самоубийц…73 % -!!!разве
можно (во время войны) так бросать страну на произвол судьбы, так своими судьбами
рисковать... неужели 73 % действительно хотели чтобы ими правил артист
разговорного жанра??? что, нельзя было дать второй шанс, вторую попытку Пороху
и потребовать от него исправления его просчётов и ошибок???
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Розділ III
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН
Стаття 24. Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян
Особи, винні у порушенні цього Закону, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України.
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Тю
а як вони зможуть відповісти
якщо самі не знають
Добра влада-ніхто нічого не знає
Хто? що? робить-аби була
двіжуха
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Бутусов не у тих питає, йому треба зайти на свій сайт та спитати місцевих зебілів. Вони йому все пояснять, як пояснюють нам. Бо працює зеботоферма по методичкам з ОП.
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осталось добавить: если вы не отзоветесь, мы напишем в Спорт лото....
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ну поехал отдыхать. потом вернулся частным самолётом позже потому, что
безопасность дороже и не было ясно где ещё стрелять-сбивать будут.
проехали.
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Да ложили они на всех и на законы Вы сами видите новых "керивников "без образования без понятий главное принадлежность к партии С...иН и телу
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