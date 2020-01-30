 Офис президента не ответил на запрос Цензор.НЕТ о финансировании и цели визита Зеленского в Оман

Как информирует Цензор.НЕТ, запрос был направлен в ОП 13 января.

Издание задало ОП такие вопросы:

- Каким был состав украинской делегации?



- Какими были несекретные директивы к встречам?



- Кто обеспечивал охрану и безопасность президента и его семьи в Омане?



- С кем из официальных лиц встречался президент Зеленский.



- Какая сумма была потрачена на организацию визита?

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Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

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