EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  202  2
Материалы по теме:
Все про:Минобороны (6252) обстрел (8645) Донбасс (20549)

 С начала суток враг трижды обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток до 12:30 российско-оккупационные войска трижды открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, по данным ведомства, на луганском направлении после 11 часов противник со стороны населенного пункта Голубовское из 120-мм миномета обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил, оборудованные неподалеку от Орехово и Новотошковского.

На донецком направлении с 10:30 оккупанты из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия 40 минут вели огонь по позициям украинских сил в районе населенного пункта Пески.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое украинских воинов получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. За сутки - 12 вражеских обстрелов, - штаб

"По имеющейся на данный момент информации, в результате сегодняшних вражеских обстрелов потерь с нашей стороны нет", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3172498
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Естественно потерь нет, у боевиков потерь нету, нашим же запретили давать ответку... С начала суток враг трижды обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8319
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх