 С начала суток враг трижды обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, по данным ведомства, на луганском направлении после 11 часов противник со стороны населенного пункта Голубовское из 120-мм миномета обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил, оборудованные неподалеку от Орехово и Новотошковского.

На донецком направлении с 10:30 оккупанты из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия 40 минут вели огонь по позициям украинских сил в районе населенного пункта Пески.

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"По имеющейся на данный момент информации, в результате сегодняшних вражеских обстрелов потерь с нашей стороны нет", - сказано в сообщении.