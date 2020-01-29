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 Днепр-Николаев, Житомир-Черновцы, Кропивницкий-Запорожье: Гончарук назвал наиболее разрушенные дороги, которые начнут восстанавливать в 2020-м

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал 5 приоритетных дорог для ремонта в 2020 году.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительство продолжает масштабное восстановление дорог.

К приоритетным на строительство отнесены наиболее разрушенные участки по основным маршрутам, в частности:

М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка (через Винницу);
Н-23 Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье;
Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев;
Н-11 Днепр-Николаев (через Кривой Рог);
Н-03 Житомир-Черновцы и другие", - написал Гончарук.

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Ранее Гончарук сообщил о том, что на ремонт дорог государственного значения в 2020 году планируется потратить беспрецендентные 86,5 млрд грн.

Днепр-Николаев, Житомир-Черновцы, Кропивницкий-Запорожье: Гончарук назвал наиболее разрушенные дороги, которые начнут восстанавливать в 2020-м 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172495
 
 
 Топ комментарии
 
А немає такої ж картинки, де у Порошенка вимагають вернути вкрадений мозок змученого наріда?
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На 25 км больше . Речь не в том как ехать , а то , что дорога Днепр - Кременчуг убитая .
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Криво Рог-Николаев даже не убитая - ее вообще нет
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До першого лстопада 2019 должны были сделать дороги как в ЕС
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то Всенародный Иша Лидер просто пошутил...
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Вся Украина в говеных дорогах,замечательное наследие оставил после себя мародер с липецкой фабрикой.
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А немає такої ж картинки, де у Порошенка вимагають вернути вкрадений мозок змученого наріда?
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Печальное дерьмо у тебя в голове . Лечись .
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Даремно ти, зебілізм невиліковний
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Гы-гы.
Житомир-черновцы ещё якобы Гройсман два года назад отремонтировал.
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Дніпро-Миколаїв проходить через Кривий Ріг і зв'язує Кривий Ріг з Дніпром
Хоч якусь користь Кривбас з того зюзі отримає
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Сейчас дебилы будут " ремонтировать" и "восстанавливать" дороги, вернее части участков дорог, не зная того, что под ними нет ни котлована ни и отсыпки, ни водоотведения. Положат(или покладут) сверху на срезанный слой новый асфальт, он через 3 года, как раз к сроку окончания каденции превратится фурами в говно.
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