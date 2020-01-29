 Днепр-Николаев, Житомир-Черновцы, Кропивницкий-Запорожье: Гончарук назвал наиболее разрушенные дороги, которые начнут восстанавливать в 2020-м

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Правительство продолжает масштабное восстановление дорог.
К приоритетным на строительство отнесены наиболее разрушенные участки по основным маршрутам, в частности:
М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка (через Винницу);
Н-23 Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье;
Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев;
Н-11 Днепр-Николаев (через Кривой Рог);
Н-03 Житомир-Черновцы и другие", - написал Гончарук.
Ранее Гончарук сообщил о том, что на ремонт дорог государственного значения в 2020 году планируется потратить беспрецендентные 86,5 млрд грн.
Н-12
ИшаЛидер просто пошутил...
Житомир-черновцы ещё якобы Гройсман два года назад отремонтировал.
Хоч якусь користь Кривбас з того зюзі отримає