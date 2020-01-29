 На сайте Нобелевского комитета Франко значиться гражданином РФ, - директор музея украинского поэта Тихолоз

Об этом на своей странице в Facebook написал директор музея Франко во Львове Богдан Тихолоз, передает Цензор.НЕТ.
"На официальном сайте Нобелевского комитета Франко вдруг стал гражданином Российской Федерации. Именно так определена страна (country), из которой происходил номинант, в базе данных номинаций на премию по литературе в 1916 году", - говорится в сообщении.
Франко был номинантом на Нобелевскую премию по литературе, хотя и не получил ее по ряду причин, среди которых его преждевременная смерть. Поэт родился в Австрийской империи (которая существовала в 1804-1867 гг.), а умер в двуединой Австро-Венгерской империи (время ее существования - 1867-1918 гг.), объясняет Тихолоз.
В Российской империи (а точнее, в подроссийской Украине - в частности, в Киеве и Одессе) он бывал лишь несколько раз, а также находился во Львове во время российской оккупации Первой мировой войны (в 1914-1915 гг.).
"Однако никогда, повторяю - никогда! - страной проживания Ивана Франко не была Россия (в любых политических формах ее существования). Зато на протяжении всей своей жизни он был жителем коронного края Дунайской империи - Королевства Галиции и Лодомерии (то есть Галиции и Волыни). Поэтому, даже по чисто формальным критериям, страна (country) Ивана Франко - это отнюдь не RUSSIAN FEDERATION (RU) now UKRAINE (UA) (как указано в базе данных Нобелевского комитета), а скорее AUSTRIA (AT) now UKRAINE (UA)" - говорит он.
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https://www.youtube.com/watch?v=J0QWWn6Hee4
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Ься."
Яка школота набирає текст? Вчити вас нікому, а мені ніколи.
вони тупо в Вікі подивились шо тут була Парашна Амперія, а Франко якраз в ній народився(на своє нещастя).
Не варто кричати коли немає причини. Зараз ще й кацапи можуть почти нити за "мишебратья"
Василь Бойко
СМОТРЕТЬ ВСЕМ !!!
Слово "УКРАИНА" в повести Гоголя "Тарас Бульба" российская цензура заменила на "РОССИЯ". Вставлены целые абзацы про "православную русскую веру" и царя.
Это к вопросу "Украины никогда не существовало". О чём сегодня во всю свою ватную глотку орёт новое поколение имперцев.
https://www.facebook.com/100029505783652/videos/151075532552639/
Мой знакомый в 70-е работал на нем, привозил мне с США всякую мелочь.
Девчонкам привозил наборы теней, от которых они писались кипятком.
Сборище недоучек.
Ракета К-63 (К-65), яка виводила на орбіту совєтскі космічні апарати, була копією німецької Фау-2, яку "сконструював" геніальний Корольов.
Хай радіють. А ми і весь світ знають хто то такі...