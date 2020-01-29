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Все про:история (1670) Нобелевская премия (168) Франко (10)

 На сайте Нобелевского комитета Франко значиться гражданином РФ, - директор музея украинского поэта Тихолоз

На сайте Нобелевского комитета страной проживания украинского поэта Ивана Франко, который номинировался на Нобелевскую премию в 1916 году, указана Российская Федерация.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор музея Франко во Львове Богдан Тихолоз, передает Цензор.НЕТ.

"На официальном сайте Нобелевского комитета Франко вдруг стал гражданином Российской Федерации. Именно так определена страна (country), из которой происходил номинант, в базе данных номинаций на премию по литературе в 1916 году", - говорится в сообщении.

Франко был номинантом на Нобелевскую премию по литературе, хотя и не получил ее по ряду причин, среди которых его преждевременная смерть. Поэт родился в Австрийской империи (которая существовала в 1804-1867 гг.), а умер в двуединой Австро-Венгерской империи (время ее существования - 1867-1918 гг.), объясняет Тихолоз.

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На сайте Нобелевского комитета Франко значиться гражданином РФ, - директор музея украинского поэта Тихолоз 01

В Российской империи (а точнее, в подроссийской Украине - в частности, в Киеве и Одессе) он бывал лишь несколько раз, а также находился во Львове во время российской оккупации Первой мировой войны (в 1914-1915 гг.).

"Однако никогда, повторяю - никогда! - страной проживания Ивана Франко не была Россия (в любых политических формах ее существования). Зато на протяжении всей своей жизни он был жителем коронного края Дунайской империи - Королевства Галиции и Лодомерии (то есть Галиции и Волыни). Поэтому, даже по чисто формальным критериям, страна (country) Ивана Франко - это отнюдь не RUSSIAN FEDERATION (RU) now UKRAINE (UA) (как указано в базе данных Нобелевского комитета), а скорее AUSTRIA (AT) now UKRAINE (UA)" - говорит он.

На сайте Нобелевского комитета Франко значиться гражданином РФ, - директор музея украинского поэта Тихолоз 02
На сайте Нобелевского комитета Франко значиться гражданином РФ, - директор музея украинского поэта Тихолоз 03

Источник: https://censor.net.ua/n3172494
 
   
 Топ комментарии
 
Скоро окажется, что Леся Украинка из рязани На сайте Нобелевского комитета Франко значиться гражданином РФ, - директор музея украинского поэта Тихолоз - Цензор.НЕТ 8860
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А Іван Франко виявиться родичем Франсіско Пауліно Ерменегілдо Теодуло Франко і Баамонде Салгадо Пардо де Андраде На сайте Нобелевского комитета Франко значиться гражданином РФ, - директор музея украинского поэта Тихолоз - Цензор.НЕТ 9577
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Ну так они - работают. Их основное оружие ложь, они все время врут, и, как видишь, достигают результатов. А Украина на все это смотрит, и тупо моргает. При Порошенко (Вятровиче) еще хоть что-то делалось, а сейчас - зеленым все пофиг. "Какая разница".
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Скоро окажется, что Леся Украинка из рязани На сайте Нобелевского комитета Франко значиться гражданином РФ, - директор музея украинского поэта Тихолоз - Цензор.НЕТ 8860
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А Іван Франко виявиться родичем Франсіско Пауліно Ерменегілдо Теодуло Франко і Баамонде Салгадо Пардо де Андраде На сайте Нобелевского комитета Франко значиться гражданином РФ, - директор музея украинского поэта Тихолоз - Цензор.НЕТ 9577
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франціско франко - каудільйо де хішпанія
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В Гиспании тоже была «храшданская » война с участием Рашки и Германии.
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Причем немецкий легион "Кондор" вступил в эту "гражданскую" войну через полгода после СССР. Италия еще позже.
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Так и будет, раз зеле "без разницы". "Какая разница" прекрасно понимает кремль, и кремль - работает. В отличие от зеленых уродов.
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если той рязани которую полностью вырезали московиты вместе с ордой, то ладно. но если рязани заселённой впоследствии московитами, то не ладно.
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Ну так они - работают. Их основное оружие ложь, они все время врут, и, как видишь, достигают результатов. А Украина на все это смотрит, и тупо моргает. При Порошенко (Вятровиче) еще хоть что-то делалось, а сейчас - зеленым все пофиг. "Какая разница".
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ну если уж величайший лидер современности - явній наркоман, то чем хуже какой-то "повстанец" ©?..

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Як можна пояснити таку роботу Нобелевського комітету?
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А їм шо? Це як для нас якийсь Мобуту. Звідки він - ХЗ.
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"Франко значитЬся."
Яка школота набирає текст? Вчити вас нікому, а мені ніколи.
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ні зря раша тудєй віщаєт круглосуточно на європєйскіх просторах - вдавбліваєт еуропєйскім лібєрастам свойо відєньйє міра - макароннікі нас малоросійєй обзивают, патріотів в казємати на 100500 лєт бросают, бобі крімінізіровалі тризуб, норгі і свенскі Франка урускім поетом призначили...
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Вп'єть історія, ну її під три чорти, краще її не знати зовсім, якось буде спокійніше.
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та не шок, а просто вже би 5 разів написав і переправили б.
вони тупо в Вікі подивились шо тут була Парашна Амперія, а Франко якраз в ній народився(на своє нещастя).
Не варто кричати коли немає причини. Зараз ще й кацапи можуть почти нити за "мишебратья"
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Поэт родился в Австрийской империи (которая существовала в 1804-1867 гг.), а умер в двуединой Австро-Венгерской империи (время ее существования - 1867-1918 гг.), объясняет Тихолоз.Источник: https://censor.net.ua/n3172494
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Ну, ти, Боря, такой умний, як нобелівський комітет.
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И это нобелевская контора, где якобы одни из лучших умов... Хотя, скажу так: в заграниках в графе место рождения пишется, например, не СССР, а Молдова, рашка и так далее... ХЗ, какая там система.
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Ну, все-таки, на момент получения премии это была не Россия, а Австро-Венгрия. А вы думаете, эту карточку составлял лучший ум? Секретарша какая-то, 100%...
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Два останніх відписавши товпойоба навіть не прочитали замітки! Що ви хочете від скандинавів?!?!
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Врали, врут, врать будут.

Василь Бойко
СМОТРЕТЬ ВСЕМ !!!

Слово "УКРАИНА" в повести Гоголя "Тарас Бульба" российская цензура заменила на "РОССИЯ". Вставлены целые абзацы про "православную русскую веру" и царя.

Это к вопросу "Украины никогда не существовало". О чём сегодня во всю свою ватную глотку орёт новое поколение имперцев.

https://www.facebook.com/100029505783652/videos/151075532552639/
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Эти детали почти архивного свойства уже очевидно не нужны. Иван Франко конечно великий писатель. Мало кто уже вспомнит что ЧМП был пас-лайнер *Иван Франко*. Был построен в Висмаре в 1965г. Как головное судно. Серия называлась та 5 поэтов. Три работало в ЧМП. 2 на Балтике. Кругосветки, круизы океанские. тысячи людей переработали тогда на этом лайнере. Кстати уже после утверждения всех смет великий капитан ЧМП М. Григор внёс категорически изменения в архитектуру корпуса лайнера. Очень стремительный получился лайнер. Потом были Шота Руставели и Тарас Шевченко. Но корабли уходят тоже как и люди. Однажды всё кончилось. Есть в сети форумы по экипажам дайнеров, встречи, эпоха пас-флота ЧМП была тогда великая. Ту серию судов моряки ещё называли *чёрные*, корпус был низ чёрный, а надстройка белая---сильно угадали тогда. Ни у кого таких красавцев тогда не было.Надо чтить своих Апостолов нации----иначе так и будем менять своих девок на с *сыром пырогы*.
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Был еще куплен в ФРГ однотипный «Максим Горький»
Мой знакомый в 70-е работал на нем, привозил мне с США всякую мелочь.
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Например жвачку в такой упаковке, только рисунок другой.
Девчонкам привозил наборы теней, от которых они писались кипятком.
На сайті Нобелівського комітету Франко значитися громадянином РФ, - директор музею українського поета Тихолоз - Цензор.НЕТ 9560
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Максим Горький не был серийным лайнером. Он был один. Турбоход. Прежнее название *Гамбург*. Там и был куплен с прикола в начале 1974 г. Был флагманом пас-флота ЧМП. Сразу ушёл работать от Нью-Йорка на весь Карибский бассейн, Бермуды, Доминикана и прочее. Потом немцы не утерпели и через Москву перемудрили на Геную работать с немецкой тур-кампанией *Неккерманн и Нур*. Кругосветки в основном. Там история сильная. большой форум экипажей разных лет обьединяет. Доработал кажись до вроде 2009 или даже 13 г. Но уже стыреный РФ у нас кажись в 2003г. Порезан в Аланге. Там стартово был великий капитан ЧПМ Сергей Леванович Дондуа! первый раз его подорвали в Нассау в 1975г. Два раза ломал борт на Шпицбергене с немцами, один раз сильно, снимали вертолями немцев и экипаж---но лайнер удержали на плаву. В Одессе масса народу часто встречается по этому лайнеру. Я много работал на *Леониде Собинове* австралийская круизная линия чаще. На Максиме был практикантом 3 месяца в начале 75г. В Нью-Йорке покупали шубы *Анжелика* у еврея Яши и улицу ту моряки называли *Яшкин-стрит*. По 700р гудело в Союзе за шубу такую---сумасшедшие деньги. Была группа судов в начале в ЧМП с 1974г. Максим Горький. Леонид Собинов, Абхазия и Адмирал Нахимов. С двух последних и набирали на первую приёмку экипаж у кого была уже виза. Великая эпоха для многих тогда! мы помним!
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«Что же касается России, то ее можно упомянуть лишь как владелицу громадного количества украденной собственности, которую ей придется отдать назад в день расплаты». - Ф. Энгельс
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Вот вам и нобелевский комитет.
Сборище недоучек.
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Сергій Корольов-вважається людиною 20століття.Але він не має Нобеля.Як так?Справа у тому,що ім'я головного інженера,який розробляв космічну програму СССР,було засекречено на високому рівні.Сам Корольов підписував документи-«тов.Діректор»,або «тов.Інженер».Деколи-«товаріщ Сергеев».Коли Гагарін полетів в космос і повернувся,людину,яка це все організувала висунули на Нобеля.Залишався нюанс-ім'я і фамілія.Оргкомітет звернувся до Союзу,так мол і так,ваша людина висувається і на 100% його отримає,дайте нам його ім'я,щоб анкету заповнити,як всі нормальні люди роблять.Комуняки,роблять дурні очі і кажуть,що»в соціалістичному світі індивідууму не існує,в нас тут всьо обще,тому в графі «претендент на Нобель» пишіть «Совецький Саюз».Блін!Оргкомітет Нобеля,просе «Совецкий Саюз це поняття абстрактне,а ми відмічаєм тільки окремих талановитих людей!»А комуняки,нє і все,пиши «Саюз».Оргкомітет махнув рукою і людину,яка відправила в космос людину зняв з номінації.Це розказували в якісь історичній програмі,присвяченій висадці людини на Місяць.
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Вернеру фон Брауну человечество во многом обязано высадкой на Луну, космическими полетами на Марс и Венеру. Но немецкий ученый сконструировал не только американские ракеты-носители "Сатурн" и космические корабли "Аполлон". Во время Второй мировой войны фон Браун был руководителем проекта по созданию ракет Фау-2, которыми нацисты обстреливали Лондон, другие города.

Ракета К-63 (К-65), яка виводила на орбіту совєтскі космічні апарати, була копією німецької Фау-2, яку "сконструював" геніальний Корольов.
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и как кацапня такое терпит?их должно было уже наизнанку вывернуть
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всё правильно там написано, просто там нет опции Russian Empire.
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Нє ну давайте тоді і Міхновського, Бандеру, Шухевича, Орлика... їм впишемо, як російських громадян...
Хай радіють. А ми і весь світ знають хто то такі...
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