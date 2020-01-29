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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:здравоохранение (269) медицина (1924) Гончарук_Алексей (605)

 Кабмин планирует оборудовать 200 приемных отделений для экстренной медицины в 2020 году, - Гончарук

Кабмин утвердил план реализации Концепции развития системы экстренной медицинской помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, этот планр предусматривает принципиально новый алгоритм догоспитальной категоризации вызовов экстренной медицинской помощи. Для этого должны усовершенствовать деятельность диспетчерских служб.

Кроме того. планируют внедрить новую модель распределения должностных обязанностей между работниками бригад экстренной медицинской помощи.

Согласно плану, состоится внедрение современных стандартов госпитальной помощи пациентам в неотложных медицинских состояниях, а также обеспечение соблюдения этих стандартов. 

Будут совершенствоваться подходы планирования реагирования на чрезвычайные события в части межведомственного взаимодействия, анализа и прогнозирования мощностей учреждений здравоохранения.

Премьер сообщил, что в 2020 году планируется оборудование 200 приемных отделений для экстренной медицины.

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Кабмин планирует оборудовать 200 приемных отделений для экстренной медицины в 2020 году, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172492
 
 
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Ой, сколько в моей жизни было этих зрад,
сколько раз я обещал жениться...
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А Хрущев планировал к 1980 году коммунизм построить. А Горбачев планировал каждой семье по квартире к 2000 году.
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А Зеля обещал, что, встретив Путлера, он поблагодарит его за возвращенные территории. Кабмін планує обладнати 200 приймальних відділень для екстреної медицини в 2020 році, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6313
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Давай ссылку. Нету? Это всего лишь твои влажные мечты. Кабмін планує обладнати 200 приймальних відділень для екстреної медицини в 2020 році, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5844
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Позавчера были планы построить 200 Центров неотложной,
сегодня открыть 200 отделений
завтра планы ужмутся до 200 кабинетов неотложки.
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