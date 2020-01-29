 Минздрав усиливает меры защиты от коронавируса

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Урядовий портал".

"Ранее сообщалось о 4 подозрениях на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в Украине. Все случаи не подтвердились", — сказано в сообщении.

При этом в Минздраве отмечают, что риски распространения этого штамма вируса являются высокими и на региональном, и на глобальных уровнях.

Центр общественного здравоохранения разработал и разослал врачам критерии определения инфекции, опросник для пациентов, алгоритм и тактику действий врача при подозрении на коронавирус 2019-nCoV.

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"Учитывая информацию об эпидемическом распространении 2019-nCoV и наличие прямого авиасообщения с Китаем, на соответствующих санитарно-карантинных пунктах (СКП) в аэропорту Борисполь усилены команды быстрого реагирования и эпидемиологов. СКП переведены в круглосуточный режим работы. Также обеспечено дежурство бригад скорой медицинской помощи", - отметили в ведомстве.

В Минздраве подчеркнули, что тяжелое течение коронавируса проявляется пневмонией, которую можно лечить при помощи кислородной терапии. "Все отделения интенсивной терапии на 100% обеспечены кислородом", — сказано в сообщении.

"Минздрав Украины отмечает, что вакцин и специфических лекарств от коронавируса 2019-nCoV не существует. Гражданам следует соблюдать стандартные меры профилактики ОРВИ", - подытожили в ведомстве.

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