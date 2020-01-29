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 Минздрав усиливает меры защиты от коронавируса

В "Борисполе" круглосуточно дежурят скорые, врачам разослали опросники для пациентов с подозрением на коронавирус, больницы обеспечили кислородом для лечения пневмонии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Урядовий портал".

"Ранее сообщалось о 4 подозрениях на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в Украине. Все случаи не подтвердились", — сказано в сообщении.

При этом в Минздраве отмечают, что риски распространения этого штамма вируса являются высокими и на региональном, и на глобальных уровнях.

Центр общественного здравоохранения разработал и разослал врачам критерии определения инфекции, опросник для пациентов, алгоритм и тактику действий врача при подозрении на коронавирус 2019-nCoV.

Читайте на Цензор.НЕТ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6 тысяч человек

"Учитывая информацию об эпидемическом распространении 2019-nCoV и наличие прямого авиасообщения с Китаем, на соответствующих санитарно-карантинных пунктах (СКП) в аэропорту Борисполь усилены команды быстрого реагирования и эпидемиологов. СКП переведены в круглосуточный режим работы. Также обеспечено дежурство бригад скорой медицинской помощи", - отметили в ведомстве.

В Минздраве подчеркнули, что тяжелое течение коронавируса проявляется пневмонией, которую можно лечить при помощи кислородной терапии. "Все отделения интенсивной терапии на 100% обеспечены кислородом", — сказано в сообщении.

"Минздрав Украины отмечает, что вакцин и специфических лекарств от коронавируса 2019-nCoV не существует. Гражданам следует соблюдать стандартные меры профилактики ОРВИ", - подытожили в ведомстве.

Также на Цензор.НЕТ: В Гонконге заявили о разработке вакцины от нового коронавируса: "Тестирование займет много времени"

Источник: https://censor.net.ua/n3172489
 
 
 Топ комментарии
 
Пополнили запас жидкого мыла в туалетах Борисполя?
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Мышебратья на российских форумах очень об Украине беспокоятся, заразятся украинцы непременно, так они считают. Вот удивительно, общая границу у Китая с РФ, а заразиться по мнению мышебратьев должны украинцы. Удивительно развиты знания географии запоребриком.
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Это не беспокойство. Это их план. Они сами с удовольствием перезаразятся, только чтобы украинцев заразить.
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Если жрать всякое ползучее дерьмо , то можно породить супер вирус . Люди триллионы тратят на оружие , а могут все умереть от нетипичной пневмонии . Тупиковая ветвь эволюции .
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Вот-вот, нулевой пациент очень боялся есть всякое ползучее дерьмо, поэтому съел летающее. Минздрав усиливает меры защиты от коронавируса - Цензор.НЕТ 8011
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Скорее нулевой пациент стал первой жертвой экспериментов Уханьского центра по созданию вакцин.
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Вирус, пишут, искусственного происхождения. Это не "ползучее дерьмо", это утечка из лаборатории. Поэтому-то китайцы так резво и скачут. А в США заболевших обследуют роботы. Они знают больше, чем мы.
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Что за меры защиты,расстрельные комнаты в аэропортах и вокзалах организуют?
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будут пристальнее смотреть людям в глаза
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Какие меры? Ты о чем? Заметку правильно читать так: минздрав списал еще денег, якобы на защиту от коронавируса. Ты хочешь, что б они еще и делали чего-то?
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А есть поезд 020Щ Москва - Пекин в пути 6 д 1 ч и наверное выехал с первыми заболевшими - скоров центре москвы!
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Мышебратья на российских форумах очень об Украине беспокоятся, заразятся украинцы непременно, так они считают. Вот удивительно, общая границу у Китая с РФ, а заразиться по мнению мышебратьев должны украинцы. Удивительно развиты знания географии запоребриком.
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а обезьянам из клетки всегда интересно как другие мимо проходят .... могут еще какахи покидать
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Это не беспокойство. Это их план. Они сами с удовольствием перезаразятся, только чтобы украинцев заразить.
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А знаете, Вы правы.
Дело в том, что мыслительный процесс у мышебратьев работает своеобразно, они думают не о том, как сделать так, чтобы им было хорошо, а как сделать так, чтобы другим - "пендосам", "биндерам" - стало плохо.
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Так в Москве устроили молебен против коронавируса nCoV
В РФ, где с подозрением на коронавирус изолированно уже более 100 человек, в том числе и в Москве, они проводят молебен.
А в это время :
1000 японских врачей отправились в Китай на помощь коллегам.
Южная Корея выделила 2 миллиона масок, и по 100 000 защитных очков и костюмов
И это при том, что и в Японии и в Южной Корее подтверждены случаи заболевания (по 3 в каждой из стран).
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Молебен не поможет:
а) в Москве 4 миллиона таджиков официально (это в Москве только), а им молебен фиолетово, они мусульмане
б) без святой воды от РПЦ дело не пойдет.
Бутылированной.
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у мишебратьєв короновірус іде під графою "ОРВИ" МОЗ посилює заходи захисту від коронавірусу - Цензор.НЕТ 8704
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Пополнили запас жидкого мыла в туалетах Борисполя?
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та не...то будет третий уровень, тревожный )))
а пока только хлоркой кое где присыпят)))) ну...может маску комунить натянут))))
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Обойдешься без маски. Точнее, маска тебе будет за твой счет. А они спишут деньги. На "меры".
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ну хоть хлоркой тубзики присыпят? )))) или тоже неа?
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Зачем? Они деньги уже поделили. Думаешь, кто-то захочет потратить свое честно украденное на общую хлорку?
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Вывесили новый стенд о борьбе с коронавирусом в вестибюле министерства
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Сообразили, где еще денег можно попилить. Много денег. Что-нибудь делать они не собираются
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Наметился новый тренд: зачем мучиться, отмывая деньги на строительстве дорог? Гораздо проще их замылить на борьбе с вирусами
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усіліваєт мєри - це завезти балони з киснем туди, де вони повинні бути завжди??? А трубкопровід для кисню в нашій лікарні, к прімєру, нє работайєт - після чергового ремонту від того трубкопроводу можна тільки рудиментарні залишки обнаружити в темних закутках
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всех прилетевших с китая на карантин в бокс на 2 недели
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та неплохо бы и с росии тоже начинать фильтровать через карантинник - либо бешенство проявится либо корона, либо коронавирус
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В 1918-1919 годах прошлого века от гриппа "испанка" умерли до 100 миллионов людей.
Это была эпидемия подвида гриппа, поразившего около 30% населения планеты, а умерло от него, по разным подсчетам, от 20 до 100 млн человек.
Тогда в странах Азии статистика была, мягко говоря "не очень", из-за этого такая разница в цифрах.
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короче РАЗОСЛАЛИ ЦЫРКУЛЯРЫ ВМЕСТО ТОГО ЧТО БЫ ОРГАНИЗОВАТЬ
РАЗДАЧУ НАСЕЛЕНИЮ МАСОК НА ЛИЦО !
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1) всіх одягнути важко(оягнуть,як завжди,незаразні).
2) респіраторів на всіх вистачить максимум на добу..через дві години респіратори- інкубатори купи інших інфекцій
3)
4)
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"Маска не эффективна для здорового человека. Она не защищает от заражения. Маска, обычная хирургическая маска пропускает воздух, пропускает, соответственно, вирус. Она может защитить, если больной человек на себя наденет маску и будет общаться с Вами... эти капельки слизи, которые содержат вирус, будут оседать на маске и задерживаться", - внештатный эпидемиолог Минздрава Ирина Колесникова
Кроме того, такие маски могут носить уже заболевшие люди, чтобы защитить окружающих от капель слюны и мокроты. Правда, если маску при этом не менять каждые пару часов, риск распространить инфекцию только вырастет - за это время на маске скопится больше вирусов, чем в обычном выдохе.
От вирусов защищают, например, респираторы классов FFP2 и FFP3, которыми пользуются только профессионалы -медицинский персонал или люди, для которых заражение с высокой степенью вероятности может обернуться тяжелыми осложнениями. Однако использовать такие маски в повседневной жизни проблематично.
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Dr. Eric Feigl-Ding

@DrEricDing


3 \ Розробка вакцини проти #coronavirus триває,
включаючи зусилля, щоб пройти клінічне тестування протягом 16 тижнів!
Але буде потрібно довше ля доведення ефективність.
Звичайно цей РНК вірус мутує швидко і універсальність
не гарантується. а поки що:
МОЗ посилює заходи захисту від коронавірусу - Цензор.НЕТ 6346
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Туда всегда стягивали со всего мира лучшее. Один реанимационный этаж янека чего стоит.
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