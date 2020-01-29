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 Общество
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Все про:ОХМАТДЕТ (101) Голик Юрий (64)

 К лету будут завершены строительные работы в столичном Охматдете, – советник премьера Голик

Еще до наступления лета Национальная детская специализированная больница Охматдет будет достроена.

Об этом заявил в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

К лету будут завершены строительные работы в столичном Охматдете, – советник премьера Голик 01

"Охматдет. Типичный долгострой, начатый девять лет назад и сейчас на полную мощность не работающий. Каждый день неработы на полную мощность - это неспасенные детские жизни. К лету этого года все строительные работы тут будут закончены", - заверил советник премьера.

По его словам, после окончания ремонта будут запущены несколько отделений и операций по трансплантации костного мозга будет проводиться в четыре раза больше.

К лету будут завершены строительные работы в столичном Охматдете, – советник премьера Голик 02

"И скоро старт программы по центрам экстренной медицины по всей стране", - добавил он.

Ранее Голик сообщал о строительстве с нуля больницы Матери и ребенка имени Руднева в Днепре. В 2015-2019 годах Голик работал советником Днепропетровского губернатора Валентина Резниченко.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3172486
 
 
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Может пора строить центр вирусологии, куда будут поступать все инфицированные? Случись беда, а у нас ничего нет.
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9 лет строительства корпуса. Ахренеть.
Китайцы за 6 дней строят больницы.
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Ці руки нічого не крали, овоч, петюнчик вже обіцяли! Невже зараз добудують?!
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Строить то завершают, а кто работать будет. С такими зарплатами пусть сами там и работают.
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А летом окажется, что этот год не этот
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Только вдумайтесь, соевые ушлёпки не смогли достроить эту больницу бо совесть им не позволяла красть на детях...а даром строить, себя не уважать!
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то что китайцы построили за 6 дней больницу НЕТ СЛОВ , мы по сравнению с ними папуасы, и нам до них как от Пекина до Киева раком....... До літа будуть завершені будівельні роботи в столичному Охматдиті, - радник прем'єра Голик - Цензор.НЕТ 2465
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