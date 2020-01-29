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Все про:мошенничество (770) Офис генерального прокурора (58)

 Мошенники от имени руководства Офиса генпрокурора требуют взятки и предлагают "решать" вопросы, - пресс-служба ОГУ

Офис генерального прокурора Украины просит сообщать о мошенниках, которые от имени руководства Офиса требуют от должностных лиц совершать незаконные действия, вероятно, для дискредитации деятельности Офиса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в среду

"Так, эти лица от имени заместителя Генерального прокурора осуществляют звонки как будто из его приемной в другие учреждения с требованием предоставить неправомерную выгоду, осуществляют попытки через телефонные звонки или смс-сообщения побудить народных депутатов и других должностных лиц к незаконным действиям, делают предложения людям "решить" кадровые вопросы в правоохранительных органах и тому подобное", - говорится в заявлении.

Отмечается, что коммуникация Офиса и его руководства с представителями органов государственной власти относительно уголовных производств может происходить только предусмотренным законом способом.

"Просим сообщать о таких незаконных требованиях Офису генерального прокурора для установления причастных лиц и предоставления правовой оценки таким действиям", - сказано в сообщении.

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В свою очередь заместитель генпрокурора Виктор Трепак ранее на странице в фейсбуке написал, что против него началась информационная атака.

"Ее цель - дискредитировать меня лично и деятельность нового руководства прокуратуры Украины. Средства дискредитации примитивные - звонки будто из моей приемной в другие учреждения с требованием предоставить неправомерную выгоду... Однако география таких действий и их количество не оставляют сомнений в том, что осуществляется целенаправленная и системная акция", - написал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3172482
 
 
 Топ комментарии
 
Какие мерзавцы!
Мало того, что хлеб отнимают, так скорее всего, еще и демпингуют, предлагая меньшие расценки!
Шахраї від імені керівництва Офісу Генпрокурора вимагають хабарі і пропонують "вирішувати" питання, - пресслужба ОГУ - Цензор.НЕТ 4982
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Совсем запутали. Вы хоть какой то пароль придумайте, что бы отличать кто есть кто! "У вас продается зеленый шкаф?" "Шкафа нет, есть тюбетейка!"
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Есть четыреста сравнительно честных способов отъема денег, говаривал самый обаятельный из мошенников Остап Бендер
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Типичная отмазка ЗЕленх взяточников
когда их решалы облажались - они объявляют
что соверненно не знакомы с ними...
и это какие то мошенники...
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Совсем запутали. Вы хоть какой то пароль придумайте, что бы отличать кто есть кто! "У вас продается зеленый шкаф?" "Шкафа нет, есть тюбетейка!"
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Офису прокурора давно уже пора заканчивать жевать сопли и садить хорошо всем известных коррупионеров.Это упорно не хочет делать офис Генпрокурора и занят замыливанием глаз народу Украины. Позор ОГП.
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там мошенник на мошеннике и мошенником погоняет Мошенники от имени руководства Офиса генпрокурора требуют взятки и предлагают "решать" вопросы, - пресс-служба ОГУ - Цензор.НЕТ 8854 куда не плюнь
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А вот за такую дезинформацию по новому закону можно и срок схлопотать!
С чего вы взяли, что это мошенники? Это непроверенный факт.
Может это на самом деле из прокуратуры звонят! Шахраї від імені керівництва Офісу Генпрокурора вимагають хабарі і пропонують "вирішувати" питання, - пресслужба ОГУ - Цензор.НЕТ 1936
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Какие мерзавцы!
Мало того, что хлеб отнимают, так скорее всего, еще и демпингуют, предлагая меньшие расценки!

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Мучительно раздумывал на досуге - чем офис генеральной прокуратуры отличается от генеральной прокуратуры?

Офис - контора, помещение или представительство какой-либо компании.

место работы сотрудников организации, также официальное представительство (юридический адрес) организации

Происходит от англ. office., далее от лат. officium «услуга, одолжение; долг, обязанность», из opificium «изготовление, работа», далее из ops (opis) «мощь, могущество; помощь, поддержка», из opus «работа, труд» (восходит к праиндоевр. *op- «работать, производить»), + facere «делать, производить» (восходит к праиндоевр. *dhe- «девать, делать»). Использованы материалы Online Etymology Dictionary Дугласа Харпера. См. Список литературы.
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Це не шахраї, це справжні "рєшали", але просто хтось здуру на них маляву накатав.
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А що тут такого? Я б, навіть, назвав це антимонопольною діяльністю в окремій сфері послуг!
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