 "Мне нужно это уточнить", - Песков о том, будут ли приглашать Зеленского в Москву на парад по случаю 75-летия Победы

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы знаете, мне нужно это уточнить (будет ли приглашение. – Ред.). Я пока не готов ответить на этот вопрос, но могу повторить, что подобные высказывания (Зеленского. – Ред.) кроме сожаления и непонимания ничего не вызывают. Все остальное подлежит уточнению", - ответил Песков на вопрос, будет ли Кремль отправлять Зеленскому приглашение посетить парад 9 мая после его заявления в Польше.

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Как сообщалось, в августе 2019 года помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российская сторона направит Зеленскому приглашение на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года.

27 января Зеленский на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Освенциме заявил, что только сплоченность международного сообщества может дать отпор любой агрессии и уберечь человечество от новых страданий.

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"Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. Сегодня всем демократическим государствам следует объединить свои усилия. Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году, не имеют права на безразличие и бездействие", - сказал Зеленский.