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 Политика Украины
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Все про:День Победы (1017) Зеленский (4419) Москва (2688) парад (457) Песков (1012)

 "Мне нужно это уточнить", - Песков о том, будут ли приглашать Зеленского в Москву на парад по случаю 75-летия Победы

В Кремле уточнят, сохранилось ли у них намерение направить приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить парад 9 мая в Москве после его слов о том, что сговор тоталитарных режимов привел к началу Второй мировой войны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы знаете, мне нужно это уточнить (будет ли приглашение. – Ред.). Я пока не готов ответить на этот вопрос, но могу повторить, что подобные высказывания (Зеленского. – Ред.) кроме сожаления и непонимания ничего не вызывают. Все остальное подлежит уточнению", - ответил Песков на вопрос, будет ли Кремль отправлять Зеленскому приглашение посетить парад 9 мая после его заявления в Польше.

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Как сообщалось, в августе 2019 года помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российская сторона направит Зеленскому приглашение на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года.

27 января Зеленский на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Освенциме заявил, что только сплоченность международного сообщества может дать отпор любой агрессии и уберечь человечество от новых страданий.

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"Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. Сегодня всем демократическим государствам следует объединить свои усилия. Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году, не имеют права на безразличие и бездействие", - сказал Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3172481
 
 
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Порохоботы всё знают. У них можешь уточнять, уссач сраный
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При Порохе, о таком бы не додумались и говорить...
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Ты бы еще штирлицу предложил награды одеть а Гестапо ))
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якщо зейло поїде,то нехай не повертається!!!!
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Эти придурки в церквях пели анафему Франции за Наполеона аж до Александра Третьего )) Так шо у них шиза на этой почве.
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Что там праздновать,московские комуняки сдали Украину адольфу,как только поезд с жуковым и его домашним барахлом прибыл на московский вокзал.
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будут ли приглашать Зеленского в Москву/ пригласят, никуда не денутся-где ещё есть такой пианист для московских корпоративов.
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Зеле и приглашение не надо, онсам прикатит, так как главная мечта каждого малоросса побывать на параде и сходить в гости к трупу членина😄
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а оно такой малорос что поедет если пригласят
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А разве это праздник? "Мне нужно это уточнить", - Песков о том, будут ли приглашать Зеленского в Москву на парад по случаю 75-летия Победы - Цензор.НЕТ 3818 столько людей погибло! "Мне нужно это уточнить", - Песков о том, будут ли приглашать Зеленского в Москву на парад по случаю 75-летия Победы - Цензор.НЕТ 7999
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