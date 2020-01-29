 Ночью "минировали" Лычаковское кладбище, взрывоопасные предметы не обнаружили, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Львовской области.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники, кинолог и сотрудники других служб полиции Львовщины. Правоохранители обследовали территорию кладбища взрывоопасных предметов не обнаружено.

По данному факту следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет. Полицейские устанавливают личность анонима, который предоставил ложное сообщение о заминировании.

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